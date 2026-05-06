/સંજુ સેમસને રચ્યો ઇતિહાસ... IPLમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર બન્યો વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર

Sanju Samson : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસને IPLમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે, આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો છે. સંજુ સેમસન IPL ટુર્નામેન્ટની એક જ સીઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે બે વાર 100 રનથી વધુની પાર્ટનરશીપ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે.
Sanju Samson : મંગળવારે રમાયેલી IPL મેચમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને 15 બોલ બાકી રહેતા 8 વિકેટે હરાવ્યું. આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા, દિલ્હી કેપિટલ્સે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 155 રન બનાવ્યા, જેનાથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને જીતવા માટે 156 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો. જવાબમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 15 બોલ બાકી રહેતા ટાર્ગેટ પ્રાપ્ત કરી લીધો, 17.3 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 159 રન બનાવ્યા.
સંજુ IPLમાં આ સિદ્ધિ મેળવનાર વિશ્વનો પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસને IPLમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. સંજુ સેમસને એક જ IPL સીઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે બે વાર 100 રનથી વધુની પાર્ટનરશીપનો ભાગ બનનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો છે. તો રુતુરાજ ગાયકવાડ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે સૌથી વધુ 100થી વધુ પાર્ટનરશીપનો રેકોર્ડ ધરાવે છે, ત્રણ અલગ અલગ સીઝન (2021, 2022 અને 2023)માં ત્રણ વખત આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
સંજુ સેમસન મંગળવારે રાત્રે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ વિકેટકીપર-બેટ્સમેને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સને સિઝનની પાંચમી જીત અપાવી. 156 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે સંજુ સેમસને 52 બોલમાં અણનમ 87 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સંજુ સેમસને કાર્તિક શર્મા સાથે માત્ર 66 બોલમાં 114 રનની શાનદાર પાર્ટનરશીપ નોંધાવી હતી.
સંજુ સેમસન 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 100 રનની પાર્ટનરશીપનો આ 5મી વખત હતી, જોકે, સંજુ સેમસને આ જ સિઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે તેની બીજી સદીથી વધુની પાર્ટનરશીપમાં સામેલ હતો. દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની તેની મેચવિનિંગ ઇનિંગ્સ બાદ સંજુ સેમસનને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો.
આ દરમિયાન સંજુ સેમસનએ કહ્યું કે, મને લાગે છે કે અમે એ શોધવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે અમારા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે અને અમે મૂળભૂત બાબતોને વળગી રહેવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ ફોર્મેટમાં અમે અમારા હાથ પર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ કે તેઓ તેમનું કામ કરશે. હું મારી શરૂઆતની મુવમેન્ટ પર થોડી મહેનત કરી રહ્યો હતો અને તેનું પરિણામ ખૂબ સારું આવ્યું છે.