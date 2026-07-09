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ઈંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ વચ્ચે સંજુ સેમસનનો મોટો નિર્ણય... હવે આ T20 લીગમાં નહીં રમે

Sanju Samson : ઈંગ્લેન્ડ સામે ચાલી રહેલી T20 સિરીઝ વચ્ચે સંજુ સેમસનને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સંજુ સેમસન હવે કેરળ ક્રિકેટ લીગ (KCL)ની ત્રીજી સીઝનમાં રમતો જોવા મળશે નહીં. તેણે આ સીઝનની ઓક્શનમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું ન હોવાના અહેવાલ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:08 PM IST
ઈંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ વચ્ચે સંજુ સેમસનનો મોટો નિર્ણય... હવે આ T20 લીગમાં નહીં રમે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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