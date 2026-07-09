/ઈંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝ વચ્ચે સંજુ સેમસનનો મોટો નિર્ણય... હવે આ T20 લીગમાં નહીં રમે

Sanju Samson : છેલ્લા કેટલાક દિવસો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન માટે ઉતાર-ચઢાવવાળા રહ્યા છે. ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવ્યા બાદ સતત નિષ્ફળતાઓ બાદ સંજુને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચ માટે સંજુની જગ્યાએ વૈભવ સૂર્યવંશીએ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ વૈભવને ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ માટે ભારતીય T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
સંજુ હવે આ T20 લીગમાં નહીં રમે
હવે, સંજુ સેમસન અંગે વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તે કેરળ ક્રિકેટ લીગ (KCL)ની ત્રીજી સીઝનમાં રમતો જોવા મળશે નહીં. અહેવાલો અનુસાર, સેમસને 11 જુલાઈએ તિરુવનંતપુરમમાં યોજાનારી KCL ઓક્શનમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું નથી. જ્યારે કુલ 156 ખેલાડીઓ ઓક્શનમાં જશે, સંજુ આ યાદીનો ભાગ નથી.
સંજુ સેમસનને તેની ફ્રેન્ચાઇઝ કોચી બ્લુ ટાઇગર્સ દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતમાં એવું અનુમાન લગાવવામાં આવ્યું હતું કે તે ઓક્શનમાં ભાગ લઈ શકે છે અને બીજી ટીમ તેને ખરીદશે. જોકે, સંજુએ હવે કેરળ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KCA)ને જાણ કરી છે કે તે આ વખતે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે નહીં. KCLમાંથી તેની ગેરહાજરી કેરળના ક્રિકેટ ચાહકો માટે એક મોટો ફટકો માનવામાં આવે છે. તે રાજ્યના સૌથી લોકપ્રિય ક્રિકેટરોમાંનો એક છે અને છેલ્લી સીઝનમાં તેના માટે રેકોર્ડબ્રેક બોલી લાગી હતી.
છેલ્લી સીઝનમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી હતો
સંજુ સેમસન છેલ્લી KCL સીઝનમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી હતો. કોચી બ્લુ ટાઈગર્સે તેને ₹26.80 લાખમાં સાઈન કર્યો હતો. આ રકમ ફ્રેન્ચાઇઝીના પર્સ કુલ ₹50 લાખના અડધાથી વધુ હતી. સંજુ સેમસનનો KCLમાં ન રમવાનો નિર્ણય પણ ચર્ચાનો વિષય છે કારણ કે ટુર્નામેન્ટની ત્રીજી સીઝન 20 ઓગસ્ટથી 5 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાવાની છે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ટેસ્ટ ટીમ શ્રીલંકામાં બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. સેમસન ટેસ્ટ ટીમનો ભાગ નથી. આ જોતાં એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી હતી કે તેને સ્થાનિક લીગમાં રમવાની તક મળશે. જોકે, તેણે આ વખતે KCLથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે.
સંજુ સેમસનની ગેરહાજરી છતાં KCL ઓક્શન દરમિયાન બધાની નજર કેરળના ઘણા અગ્રણી અને યુવા ખેલાડીઓ પર રહેશે. KCL ઓક્શન માટે કુલ 156 ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.