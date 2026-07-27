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'કોઈએ કહેવાની જરૂર નથી કે મારે શું કરવાનું છે...', સંજુ સેમસનનું વિસ્ફોટક નિવેદન, કોના તરફ ઈશારો ?

Sanju Samson : ભારત માટે વિસ્ફોટક બેટ્સમેન હોવા ઉપરાંત સંજુ સેમસન એક બેસ્ટ વિકેટકીપર પણ છે. તેને સતત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમવાની તક મળતી નથી. ત્યારે સંજુ સેમસને અચાનક એક વિસ્ફોટક નિવેદન આપ્યું છે, જે બાદ ભારતીય ક્રિકેટમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:06 PM IST
'કોઈએ કહેવાની જરૂર નથી કે મારે શું કરવાનું છે...', સંજુ સેમસનનું વિસ્ફોટક નિવેદન, કોના તરફ ઈશારો ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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