'કોઈએ કહેવાની જરૂર નથી કે મારે શું કરવાનું છે...', સંજુ સેમસનનું વિસ્ફોટક નિવેદન, કોના તરફ ઈશારો ?

Sanju Samson : ભારતના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન સંજુ સેમસને 2015માં 20 વર્ષની ઉંમરે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. જોકે, છેલ્લા 11 વર્ષમાં તેણે ફક્ત 82 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ દરમિયાન તે ક્યારેય ટીમ ઇન્ડિયામાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી શક્યો નથી. ભારતમાં પ્રતિભાની ભરમારને કારણે તેને તક માટે લાંબો સમય રાહ જોવી પડી.
સંજુ સેમસને 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પાંચ મેચોમાં 321 રન બનાવ્યા હતા. તેના શાનદાર પ્રદર્શનમાં સતત ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે અણનમ 97, સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 89 અને ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 89 રન ફટકાર્યા હતા. જ્યારે એવું લાગતું હતું કે તેણે ટીમમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે, ત્યારે ફોર્મમાં ઘટાડાને કારણે તેણે પોતાનું સ્થાન ગુમાવ્યું, જેના કારણે વાપસી માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો.
સંજુ સેમસનનું અચાનક વિસ્ફોટક નિવેદન
આ પડકારોએ સંજુ સેમસનના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે, તેને એક અત્યંત આત્મવિશ્વાસુ બેટ્સમેનમાં રૂપાંતરિત કર્યો છે જે પોતાની ક્ષમતાઓમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે. તેણે હવે સંપૂર્ણપણે પોતાની શરતો પર રમવાનું નક્કી કર્યું છે. JioHotstar સાથેની નિખાલસ વાતચીતમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેને ખુલાસો કર્યો કે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા તેણે પસંદગી માટે આંધળી દોટમાં ભાગ ન લેવાનો નિર્ણય લીધો હતો, તેના બદલે ફક્ત તેણે રમતનો આનંદ માણવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું પસંદ કર્યું.
સેમસને કહ્યું કે મને સમજાયું કે આપણા દેશમાં હંમેશા એક આંધળી દોટ ચાલુ રહે છે અને મેં 2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા નિર્ણય લીધો હતો કે હું તેનો ભાગ નહીં બનું. હું ફક્ત રમતનો આનંદ માણવા માંગુ છું. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા સેમસને ભારતની પહેલી પસંદગીના T20 ઓપનર તરીકે પોતાને સ્થાપિત કરવા માટે ઘણું બધું કર્યું હતું. જોકે, સંજોગો બદલાયા અને તેને બેટિંગ ક્રમમાં નીચે ધકેલી દેવામાં આવ્યો પહેલા શુભમન ગિલની વાપસીને કારણે અને પછી ઇશાન કિશનને કારણે જે તેના ખરાબ ફોર્મના કારણે પણ આ ભોગવવું પડ્યું.
'કોઈએ કહેવાની જરૂર નથી કે મારે શું કરવાનું છે...'
આ ફેરફારોએ સેમસનના પ્રદર્શન પર અસર કરી. વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતની અંતિમ T20 શ્રેણીમાં ખરાબ પ્રદર્શનના કારણે ટીમ મેનેજમેન્ટે મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ માટે અભિષેક શર્મા અને ઇશાન કિશનને ઓપનિંગ માટે પસંદ કર્યા. સેમસને કહ્યું ભગવાનની કૃપાથી, મેં ઘણું બધું હાંસલ કર્યું છે. હું હવે 31 વર્ષનો છું અને મારી પાસે ફક્ત થોડા વર્ષો બાકી છે. તેથી, મેં મારી પોતાની શરતો પર રમવાનું નક્કી કર્યું છે. કોઈએ મને કેવી રીતે બેટિંગ કરવી અથવા શું કરવું તે કહેવાની જરૂર નથી. સંજુ પોતાના નિર્ણયો જાતે લેશે. સંપૂર્ણ આદર સાથે, હું રમીશ, રમતનો આનંદ માણીશ, એક સારો સાથી બનીશ અને ટીમને ટેકો આપીશ, પરંતુ હું તે બધું મારી રીતે કરીશ.
ભારતને રેકોર્ડ ત્રીજું T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવ્યું
જ્યારે ભારત T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થવાની અણી પર હતું, ત્યારે ટીમ મેનેજમેન્ટે સંજુ સેમસનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પાછો બોલાવ્યો અને તેને ઓપનિંગ ભૂમિકા સોંપી. 31 વર્ષીય સેમસને સતત ત્રણ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમીને ભારતને રેકોર્ડ ત્રીજું T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવ્યું અને તેને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ જાહેર કરવામાં આવયો. આ અનુભવોએ સેમસનને ભવિષ્યની ચિંતા કરવાને બદલે વર્તમાનમાં જીવવાનું શીખવ્યું.
સંજુ સેમસને કહ્યું કે, 2024ના વર્લ્ડ કપ પછી મને 2026ના વર્લ્ડ કપમાં રમવાની અપેક્ષા પણ નહોતી. એક સમયે, હું 14 કે 15 ખેલાડીઓની ટીમમાં પણ નહોતો. તો, હું 2028 માટે કેવી રીતે યોજના બનાવી શકું? જો હું ટીમમાં રહીશ તો ટીમને મારી જરૂર છે અને હું સારું રમી રહ્યો છું, તો બધું સ્વાભાવિક રીતે જ યોગ્ય થઈ જશે. જો એવું ન થાય, તો પણ હું ખૂબ આભારી રહીશ. આ સિદ્ધિ કોઈ મારી પાસેથી છીનવી શકશે નહીં.