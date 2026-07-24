/સંજૂ સેમસને આખરે તોડી ચુપ્પી! કેમ છોડ્યું રાજસ્થાન રોયલ્સ? જણાવ્યા બે કારણો

Sanju Samson Leave Reason: ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનએ IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન છોડીને ચેન્નાઈમાં જોડાવાના પોતાના નિર્ણયને પોતાની કારકિર્દીનો સૌથી મોટો જોખમ ગણાવ્યો છે. સેમસનએ કહ્યું કે એક જ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે 11 વર્ષ રહ્યા પછી, તેને છોડવું સરળ નહોતું, પરંતુ તેને લાગ્યું કે હવે આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે.
સંજુ સેમસને કહ્યું કે લાંબા સમય સુધી ટીમ સાથે રમ્યા પછી, ખેલાડીને એવું લાગવા લાગે છે કે તે ઘર જેવું છે. જો કે, તે હંમેશા સમજતો હતો કે દરેક ખેલાડીનો એક સમય હોય છે અને એક દિવસ તેણે આગળ વધવું જ પડશે.
સંજુ સેમસનનો મોટો ખુલાસો
IPL 2025 પછી, તેને ખ્યાલ આવ્યો કે રાજસ્થાન રોયલ્સ તેના વગર આગળ વધવા માટે તૈયાર છે. તે ક્ષણ હતી, જ્યારે તેણે ટીમ છોડવાનો નિર્ણય લીધો. તેના મતે, આ તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીનો સૌથી મુશ્કેલ અને જોખમી નિર્ણય હતો. તેણે તેના નિર્ણય પાછળ બે મુખ્ય કારણો સમજાવ્યા છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવાનું કારણ જાહેર કર્યું
સંજુએ કહ્યું કે, આ નિર્ણય પાછળ બે કારણો હતા. પહેલું, મને ખાતરી હતી કે 2025 RR સાથે મારી છેલ્લી સીઝન હશે. મેં મારા પરિવાર અને પત્ની સાથે લાંબી વાતચીત કરી. તેઓ મને પૂછતા રહ્યા કે શું આ ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય હતો કે શું હું ખરેખર દૃઢ નિશ્ચયી હતો. અમે બે કે ત્રણ અઠવાડિયા સુધી તેની ચર્ચા કરી અને પછી નક્કી કર્યું કે સમય આવી ગયો છે. મને વિશ્વાસ હતો કે આ સાચો નિર્ણય હતો.
તું 30 વર્ષનો છે, જા અને રસ્તો શોધ
બીજું કે, હું એક આત્મવિશ્વાસુ વ્યક્તિ છું. મને લાગે છે કે હું મારા પોતાના પર ટકી શકું છું. હું હંમેશા શરૂઆતથી શરૂઆત કરવા માટે તૈયાર છું. ઘણા લોકોએ મને કહ્યું કે મારી બેટિંગ શૈલી ધીમી ચેપોક પિચ માટે યોગ્ય ન હોઈ શકે. આ વિચારો મારા મનમાં આવ્યા, પણ પછી મેં મારી જાતને કહ્યું, તું 30 વર્ષનો છે, જા અને રસ્તો શોધ. આ IPL સિઝનમાં, હું ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે પ્રવેશ્યો, વિચારીને કે મારે કંઈક હાંસલ કરવું છે. મને ત્યાં એક નવી ઉર્જા મળી, અને તે મારા માટે ખૂબ જ સારી રીતે કામ કરી રહી હતી.
સંજુએ ખુલાસો કર્યો કે રાજસ્થાન છોડ્યા પછી, તેની પાસે બે કે ત્રણ ફ્રેન્ચાઇઝ વિકલ્પો હતા. પરંતુ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પસંદ કરવાના સૌથી મોટા કારણો મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીનો પ્રભાવ, ફ્રેન્ચાઇઝીનું વાતાવરણ અને કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ સાથેની તેની સારી મિત્રતા હતી.
તેણે કહ્યું કે અન્ય ખેલાડીઓ પાસેથી તેણે CSK વિશે જે સાંભળ્યું હતું તેના આધારે, તેને લાગ્યું કે ફ્રેન્ચાઇઝી તેના સ્વભાવ અને રમવાની શૈલી માટે યોગ્ય છે. જો કે, ટ્રેડ પ્રક્રિયા સરળ નહોતી કારણ કે તેમાં બંને ટીમોની સંમતિ જરૂરી હતી. જ્યારે તેનો ટ્રેડ આખરે પૂર્ણ થયો, ત્યારે તે ખૂબ જ ખુશ હતો, અને પીળી જર્સી પહેરવી તેના માટે એક ખાસ લાગણી હતી.
2026ની સીઝન નિરાશાજનક રીતે શરૂ થઈ
સંજુ સેમસનનો IPL 2026માં ડેબ્યૂ તે આશા મુજબ સારો રહ્યો નહીં. શરૂઆતની મેચોમાં તે મોટો સ્કોર કરી શક્યો ન હતો, પરંતુ તેણે કહ્યું કે CSK ટીમનું વાતાવરણ, એમએસ ધોનીનું માર્ગદર્શન અને રુતુરાજ ગાયકવાડના સમર્થનથી તેનો આત્મવિશ્વાસ સતત વધ્યો.
તે માને છે કે આવા અનુભવી ખેલાડીઓની આસપાસ રહેવાથી મુશ્કેલ સમયને પાર કરવાનું સરળ બને છે. હવે, સંજુ સેમસન ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ માટે સતત સારું પ્રદર્શન કરવા અને તેના નિર્ણયને સફળ સાબિત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.