Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /સંજૂ સેમસને આખરે તોડી ચુપ્પી! કેમ છોડ્યું રાજસ્થાન રોયલ્સ? જણાવ્યા બે કારણો

સંજૂ સેમસને આખરે તોડી ચુપ્પી! કેમ છોડ્યું રાજસ્થાન રોયલ્સ? જણાવ્યા બે કારણો

Sanju Samson Leave Reason: સંજુ સેમસનએ IPL 2026 પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) છોડીને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)માં જોડાવાના પોતાના નિર્ણયને પોતાની કારકિર્દીનો સૌથી મોટું જોખમ ગણાવ્યું છે. તેણે ફ્રેન્ચાઇઝી છોડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ પણ સમજાવ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 24, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:31 PM IST
સંજૂ સેમસને આખરે તોડી ચુપ્પી! કેમ છોડ્યું રાજસ્થાન રોયલ્સ? જણાવ્યા બે કારણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ 5 લક્ષણો જણાવે છે કે તમે તમારા જ વિચારોના જાળમાં ફસાયેલા છો, સમયસર ધ્યાન આપો
OVER THINKING33 min ago
2
Surat Khadi Flood39 min ago
3
ashes1 hr ago
4
Budh Gochar1 hr ago
5
CJP Movement1 hr ago