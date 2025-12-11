T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ગિલ કરતા સંજુનો રેકોર્ડ સારો, છતાં ટીમમાંથી બહાર કેમ ?
ભારતના ટેસ્ટ અને વનડે કેપ્ટન શુભમન ગિલે 16 ઇનિંગ્સ પહેલા T20માં અડધી સદી ફટકારી હતી. દરમિયાન આ ફોર્મેટમાં ગિલ કરતા સારો રેકોર્ડ હોવા છતાં સંજુ સેમસન ટીમની બહાર છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શુભમનને વાઈસ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માની ઓપનિંગ જોડી તૂટી ગઈ છે. હવે શુભમન અભિષેક સાથે ઓપનિંગ કરે છે. દરમિયાન સંજુ સેમસન હવે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન ગુમાવી રહ્યો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણીની પહેલી મેચ કટકમાં રમાઈ હતી અને સંજુને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો. શ્રેણીની બીજી મેચ આજે 11 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ મુલ્લાનપુર ન્યુ ચંદીગઢમાં રમાશે. આ મેચમાં સેમસનનું સ્થાન પણ અશક્ય લાગે છે. દરમિયાન શુભમન ગિલ ટી20 ફોર્મેટમાં તેના ઘટતા ફોર્મ અંગે પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યો છે.
શુભમને 16 ઇનિંગ્સ પહેલા અડધી સદી ફટકારી હતી
શુભમન ગિલ પર ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે વધુ સારું પ્રદર્શન કરવાનું દબાણ વધી રહ્યું છે અને આ તેના પ્રદર્શનમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગિલને કારણે સંજુ સેમસનને સતત પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. તો યશસ્વી જયસ્વાલ જેવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેનોને પણ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવી રહ્યા છે.
રેકોર્ડ્સ પર નજર નાખતા ખબર પડે છે કે ગિલે તેની છેલ્લી 16 T20I ઇનિંગ્સમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી. આ સમયગાળા દરમિયાન આઠ ઇનિંગ્સમાં તે 15 કે તેથી ઓછા રનમાં આઉટ થયો છે. બીજી તરફ, સંજુ સેમસને ઓપનર તરીકે તેની છેલ્લી 12 ઇનિંગ્સમાં ત્રણ સદી ફટકારી છે.
પૂર્વ ખેલાડી અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ સવાલ ઉઠાવ્યા
પૂર્વ ભારતીય ટેસ્ટ ખેલાડી અને કોમેન્ટેટર આકાશ ચોપરાએ શુભમન ગિલના T20માં સ્થાન અને ટૂંકા ફોર્મેટમાં તેના તાજેતરના ફોર્મ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. આકાશ ચોપરાએ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં કહ્યું છે કે શુભમન જરૂર કરતા વધુ કોશિશ કરવાના કારણે સતત નિષ્ફળ જઈ રહ્યો છે.
