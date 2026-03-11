Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsવર્લ્ડ કપમાં સંજુની હતી બસ એક જ માંગ, ટ્રોફી જીત્યા બાદ સૂર્યાએ ખોલ્યું રહસ્ય

વર્લ્ડ કપમાં સંજુની હતી બસ એક જ માંગ, ટ્રોફી જીત્યા બાદ સૂર્યાએ ખોલ્યું રહસ્ય

Suryakumar Yadav : સંજુ સેમસનને શરૂઆતમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેણે કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને કહ્યું કે તે ટીમ માટે જરૂરી બધું કરવા તૈયાર છે. બાદમાં તે ટીમમાં પાછો ફર્યો અને ભારતની ટાઇટલ જીતના અભિયાનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી, પાંચ ઇનિંગ્સમાં 321 રન બનાવ્યા અને પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ બન્યો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 11, 2026, 06:07 PM IST
  • સંજુ સેમસન શરૂઆતમાં T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બહાર હતો
  • બાદમાં સંજુ ટીમમાં પાછો ફર્યો અને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું 
  • તેણે ભારતને વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી

Trending Photos

વર્લ્ડ કપમાં સંજુની હતી બસ એક જ માંગ, ટ્રોફી જીત્યા બાદ સૂર્યાએ ખોલ્યું રહસ્ય

Suryakumar Yadav : વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી સૂર્યકુમાર યાદવે એક શોમાં ખુલાસો કર્યો કે આ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન કેપ્ટન તરીકે સૌથી મુશ્કેલ કાર્ય એવા ખેલાડીઓનું સંભાળવાનું હતું જેમને દરેક મેચમાં રમવાની તક મળી રહી નહોતી. તેમણે કહ્યું કે જે ખેલાડીઓ સતત રમે છે તેઓ જાણે છે કે મેદાન પર શું કરવું. 

Add Zee News as a Preferred Source

જે ખેલાડીઓને ક્યારેક જ મોકો મળે છે, જેમને દરેક મેચમાં તક નથી મળતી તેમને માનસિક રીતે તૈયાર રહેવામાં મુશ્કેલી પડે છે. તેથી આવા ખેલાડીઓ સાથે વધુ સમય વિતાવવો અને નિયમિત વાતચીત કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી.

સંજુ સેમસન અંગે ખોલ્યું રહસ્ય 

ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે કેવી રીતે સંજુ સેમસને ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન ટીમને પોતાનાથી ઉપર રાખી હતી. ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં સેમસન પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં નહોતો, પરંતુ તેણે તેના કેપ્ટનને ફક્ત એક જ વાત કહી હતી કે, મને જણાવો કે હું ટીમ માટે શું કરી શકું છું. સૂર્યકુમારના મતે આવું વલણ ખેલાડીની સૌથી મોટી તાકાત છે. તેણે કહ્યું કે ટીમના દરેક ખેલાડીની પોતાની અલગ કહાની હોય છે.

સંજુ સેમસનનો વર્લ્ડ કપ કેવો રહ્યો ?

ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતમાં સેમસન પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર હતો કારણ કે ટીમ મેનેજમેન્ટ વિવિધ કોમ્બિનેશન અજમાવી રહ્યું હતું. પરંતુ જ્યારે નોકઆઉટ મેચો શરૂ થઈ ત્યારે તેને ટોપ ઓર્ડરમાં વધુ જવાબદારી સોંપવામાં આવી.

સેમસનએ આ તકનો શાનદાર રીતે લાભ ઉઠાવ્યો

સૌપ્રથમ તેણે કોલકાતામાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની કરો યા મરો સુપર 8 મેચમાં અણનમ 97 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગે ભારતના અભિયાનને જીવંત રાખ્યું અને તેના પ્રભાવશાળી ફોર્મની શરૂઆત કરી. ત્યારબાદ તેણે સેમિફાઇનલમાં 89 અને ફાઇનલમાં 89 રન બનાવ્યા, જે ભારતની ટાઇટલ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી.

માત્ર પાંચ ઇનિંગ્સમાં સેમસને કુલ 321 રન બનાવ્યા, જે એક જ T20 વર્લ્ડ કપ સિઝનમાં કોઈપણ ભારતીય ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે સદીઓ ચૂકી ગયા હોવા છતાં સેમસનને વ્યક્તિગત રેકોર્ડની ચિંતા નહોતી અને કહ્યું કે ટીમની જીત તેના માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Suryakumar YadavSanju SamsonTeam Indiat20 world cup 2026Sanju Samson performance

Trending news