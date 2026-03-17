સંજુ સેમસને કેમ છોડ્યો રાજસ્થાન રોયલ્સનો સાથ ? ખુદ સંજુએ કર્યો મોટો ખુલાસો
Sanju Samson : ભારતીય ટીમના અનુભવી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસનને IPL 2026ના મિની-ઓક્શન પહેલા રાજસ્થાન રોયલ્સથી ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં ટ્રેડ આવ્યો હતો. તેણે હવે ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે આખરે રાજસ્થાન રોયલ્સ કેમ છોડ્યું હતું.
Sanju Samson : IPL 2026ના મિની-ઓક્શન પહેલા એક ઐતિહાસિક ટ્રેડ ડીલ થઈ હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન સંજુ સેમસનને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજા રાજસ્થાન રોયલ્સમાં ગયો હતો. 2026ની આઈપીએલ સીઝનમાં સંજુ તેની નવી ફ્રેન્ચાઇઝી માટે રમતો જોવા મળશે, જ્યારે જાડેજાએ રાજસ્થાનમાં વાપસી કરી છે. સંજુ 11 સીઝન સુધી રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમી ચૂક્યો છે.
શરૂઆતમાં તેણે 2013થી 2015 સુધી ફ્રેન્ચાઇઝીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સંજુ સેમસન 2018થી 2025 સુધી રાજસ્થાન રોયલ્સનો અભિન્ન ભાગ રહ્યો. જો કે, આટલા વર્ષો સુધી રમ્યા પછી સંજુએ હવે વ્યક્તિગત રીતે રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડવા પાછળના કારણો જાહેર કર્યા છે.
સંજુ સેમસને રાજસ્થાન રોયલ્સ કેમ છોડી ?
ટી20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા સંજુ સેમસને પીટીઆઈને જણાવ્યું કે, મેં રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડી દીધું કારણ કે મને લાગ્યું કે ટીમ સાથેનો મારો સમય સમાપ્ત થઈ ગયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 2026ની IPL સીઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો પહેલો મુકાબલો રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે થવાનો છે. સંજુ સેમસન CSKની જર્સી પહેરીને રમશે, જ્યારે રવિન્દ્ર જાડેજા રાજસ્થાન રોયલ્સના રંગમાં દેખાશે. આ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે ઘરઆંગણેની મેચ હશે અને 31 વર્ષીય સેમસને કહ્યું કે તે આ રમત દરમિયાન પોતાની લાગણીઓને પોતાના પર હાવી થવા દેશે નહીં.
તેણે કહ્યું, હું CSK માટે રમવા માટે ઉત્સાહિત છું. પહેલીવાર રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમીશ, પરંતુ મેં ક્યારેય લાગણીઓને મેદાન પર મારા પ્રદર્શન પર હાવી થવા દીધી નથી. હું તેમની સામે પણ મારું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાનો પ્રયાસ કરીશ.
સંજુ સેમસને ધોની અંગે શું કહ્યું ?
સંજુ સેમસનએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે ધોની સાથે ફોન પર વાત કરી છે અને તેની સાથે રમવા અને તેની પાસેથી શીખવા માટે ઉત્સુક છે. સેમસને કહ્યું કે મેં માહી ભાઈ સાથે ફોન પર વાત કરી છે, પરંતુ તે જ ટીમનો ભાગ બનવું અને તેમની સાથે રમવું એ એક શાનદાર અનુભવ હશે. હું આને તેમની પાસેથી શીખવાની તક તરીકે જોઉં છું.
