Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIND vs ENG: મારો મેડલ તેને આપી દો, સંજુ સેમસને જણાવ્યું કોના કારણે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું ભારત

IND vs ENG: 'મારો મેડલ તેને આપી દો', સંજુ સેમસને જણાવ્યું કોના કારણે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું ભારત

T20 World Cup IND vs ENG Match:  ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 વર્લ્ડ કપ સેમીફાઇનલમાં 42 બોલમાં 89 રનની આક્રમક ઇનિંગ રમીને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' બનેલા સંજુ સેમસને ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, આ જીતનો સૌથી મોટો શ્રેય જસપ્રીત બુમરાહ ને મળવો જોઈએ. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:27 AM IST

Trending Photos

IND vs ENG: 'મારો મેડલ તેને આપી દો', સંજુ સેમસને જણાવ્યું કોના કારણે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું ભારત

T20 World Cup IND vs ENG Match: ભારત-ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની હાઈ-સ્કોરિંગ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઈનલની ટિકીટ મેળવી લીધી છે. જસપ્રીત બુમરાહે ચાર ઓવરમાં 33 રન આપીને એક વિકેટ ઝડપી હતી. તેણે મેચની 18મી ઓવરમાં માત્ર છ રન આપીને ઇંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનો પર દબાણ બનાવી દીધું હતું. ભારતે 7 વિકેટે 253 રન બનાવ્યા બાદ ઇંગ્લેન્ડને 7 વિકેટે 246 રન પર રોકી દીધું હતું.

Add Zee News as a Preferred Source

પોતાની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગા ફટકારનાર સેમસને કહ્યું, "અમે આજે ટીમના પ્રદર્શનથી ખૂબ ખુશ છીએ અને તેનો પૂરો શ્રેય જસપ્રીત બુમરાહને જાય છે. મને લાગે છે કે તે વિશ્વસ્તરીય બોલર છે, પેઢીમાં એકવાર જોવા મળે તેવો બોલર છે અને આજે તેણે તે સાબિત કરી બતાવ્યું. હકીકતમાં, આ (પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ) તેને જ મળવો જોઈએ."

બોલરોએ મુશ્કેલ સ્થિતિમાં કરી કમાલ
સેમસને એવોર્ડ સમારોહમાં કહ્યું, "જો અમે છેલ્લી ઓવરોમાં તે રીતે બોલિંગ ન કરી હોત, તો કદાચ હું આજે અહીં (જીત સાથે) ઉભો ન હોત. તેથી પૂરો શ્રેય બોલરોને જાય છે, જેમણે મુશ્કેલ સંજોગોમાં પણ પોતાનો આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો અને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું." પોતાની ઇનિંગ વિશે પૂછવામાં આવતા સંજુએ કહ્યું, "ખૂબ સારું લાગે છે. મને ગઈ મેચથી જ લાગતું હતું કે મારી લય પાછી આવી રહી છે. મેં મારી જાતને થોડો વધારાનો સમય આપ્યો અને તેનું સારું પરિણામ મળ્યું. મેં અગાઉ પણ કહ્યું છે તેમ, તમારે પરિસ્થિતિનું આકલન કરવું પડે છે. અમે વાનખેડેમાં ઘણું ક્રિકેટ રમ્યા છીએ અને અહીં લક્ષ્યનો પીછો કરવો થોડો સરળ બની જાય છે."

250 રનનો સ્કોર શક્ય લાગતો હતો
સેમસને જણાવ્યું કે ઇશાન કિશન સાથે બેટિંગ કરતી વખતે તેને લાગ્યું હતું કે આ પિચ પર 250 રનનો સ્કોર બની શકે છે. તેમણે કહ્યું, "અભિષેકના આઉટ થયા પછી જે રીતે અમે બેટિંગ કરી, ખાસ કરીને મારી અને ઇશાન વચ્ચે જે ભાગીદારી થઈ, ત્યારે અમને લાગ્યું કે અહીં 250 રન શક્ય છે. ડ્રેસિંગ રૂમમાં પણ અમે આ વિશે જ વાત કરી રહ્યા હતા."

સદી ચૂક્યા પર સેમસનનો જવાબ
ગઈ મેચમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે અણનમ 97 રન બનાવનાર આ બેટ્સમેને સદી ચૂકી જવા અંગે કહ્યું, "જ્યાં સુધી સદીની વાત છે, મારું માનવું છે કે સદી વિચારીને નથી બનાવવામાં આવતી, તે રમતની પ્રક્રિયામાં આપમેળે બની જાય છે. આ ટેસ્ટ કે વનડે જેવું નથી કે જ્યાં તમે તમારી ગતિ વધારી કે ઘટાડી શકો. જ્યારે તમે પહેલા બેટિંગ કરી રહ્યા હોવ ત્યારે તમારે સતત આક્રમક રમવું પડે છે."

અંતમાં તેણે ઉમેર્યું, "મેં જેટલા પણ રન બનાવ્યા છે તેનાથી હું ખુશ છું અને સૌથી વધુ ખુશી એ વાતની છે કે હું મારી ટીમ અને દેશની જીતમાં યોગદાન આપી શક્યો."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
T20 World Cup finalAhmedabadT20 World Cup Final Venuet20 world cup 2026

Trending news