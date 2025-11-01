સેમસન ઘર વાપસી માટે તૈયાર... IPL 2026માં આ ટીમમાં જોવા મળશે ! RRમાંથી વિદાય નક્કી
Sanju Samson : એવી અફવાઓ છે કે સંજુ સેમસન લાંબા સમયથી જે ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે તે રાજસ્થાન રોયલ્સ છોડી શકે છે. IPL 2026 પહેલા તે કઈ ટીમમાં જોડાશે તે અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. ઘણા અહેવાલો સૂચવે છે કે તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાઈ શકે છે. હવે, મહત્વપૂર્ણ માહિતી બહાર આવી છે.
Sanju Samson : સંજુ સેમસન હાલમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ચાલી રહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં રમી રહ્યો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝ છોડવાની અટકળોને કારણે તે છેલ્લા કેટલાક સમયથી સમાચારમાં છે. IPL 2026 પહેલા સેમસન કઈ ટીમમાં જોડાશે તે અંગે અટકળો ચાલી રહી છે. ઘણા અહેવાલો સૂચવે છે કે તે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં જોડાઈ શકે છે. જોકે, આ બધા વચ્ચે સેમસન વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી બહાર આવી છે. હકીકતમાં, સેમસન દિલ્હી કેપિટલ્સ જવાના અહેવાલ છે.
સેમસન હવે આ ટીમ માટે રમશે !
સંજુ સેમસન હવે રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરશે નહીં. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ, ટ્રેડ દ્વારા તેના દિલ્હી કેપિટલ્સમાં જવા માટે તૈયારી થઈ ગઈ છે. બદલામાં દિલ્હી વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સને રાજસ્થાન રોયલ્સને આપવા તૈયાર છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી કેપિટલ્સ સેમસનને તેની ટીમમાં સામેલ કરવામાં રસ ધરાવે છે, પરંતુ તેના કોઈપણ મુખ્ય ખેલાડીને ટ્રેડ કરવા તૈયાર નથી.
આરઆરએ કેએલ રાહુલ માટે પૂછ્યું, પરંતુ...
ટ્રેડ માટે કેએલ રાહુલના નામની ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ દિલ્હી કેપિટલ્સ તેને જવા દેવા તૈયાર નથી. કેએલ રાહુલે આઈપીએલ 2025માં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેની બ્રાન્ડ વેલ્યુ પણ નોંધપાત્ર છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સ્ટબ્સને ટીમમાં સામેલ કરવા તૈયાર છે, પરંતુ એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે તેઓએ દક્ષિણ આફ્રિકાના ખેલાડી સાથે બીજા અનકેપ્ડ ખેલાડીની પણ માંગણી કરી હતી. જોકે, કેપિટલ્સે આ વાતને અવગણી હતી અને સેમસન આગામી IPL સીઝન માટે દિલ્હી કેપિટલ્સ પરત ફરે તેવી શક્યતા છે.
CSK સાથે પણ વાતચીત કરી હતી
છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં રાજસ્થાન રોયલ્સે સેમસન અંગે અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી, પરંતુ કંઈ સાકાર થયું નહીં. રવિન્દ્ર જાડેજા માટે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. રાજસ્થાન સેમસનના સ્થાને જાડેજાનાને લેવા માંગતું હતું, પરંતુ શરૂઆતની રુચિ પછી વાટાઘાટો આગળ વધી શકી નહીં.
2016-17માં દિલ્હી માટે રમ્યો
સેમસન 2016 અને 2017 સીઝનમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમ્યો હતો. તે સમયે ટીમ દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ તરીકે જાણીતી હતી. સેમસન બંને સીઝનમાં 14 મેચ રમ્યો હતો. 2016માં તેણે એક અડધી સદી સાથે 291 રન બનાવ્યા હતા અને 2017માં તેણે એક સદી અને બે અડધી સદી સાથે 386 રન બનાવ્યા હતા. સેમસનની દિલ્હીમાં જવા અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
