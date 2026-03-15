સદીનો વિચાર તો આવ્યો હતો, પણ... T20 વર્લ્ડ કપમાં 3 સદી ચૂકી જવા પર સંજૂ સેમસને કર્યો મોટો ખુલાસો

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsસદીનો વિચાર તો આવ્યો હતો, પણ... T20 વર્લ્ડ કપમાં 3 સદી ચૂકી જવા પર સંજૂ સેમસને કર્યો મોટો ખુલાસો

Sanju Samson: સંજૂ સેમસન T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં એક કે બે નહીં પણ ત્રણ-ત્રણ વાર સદી ફટકારવામાંથી ચૂકી ગયો હતો. સેમસને આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન બન્યો છે. ખિતાબ જીત્યા બાદ વિકેટકીપર સેમસને એક મોટી કબૂલાત કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 15, 2026, 05:27 PM IST
  • સંજૂ સેમસને જણાવ્યું 3 સદી ન ફટકારવાનું અસલી કારણ
  • 3 વાર સદીની નજીક પહોંચીને કેમ અટકી ગયો સંજૂ?
  • વર્લ્ડ કપની શરૂઆતમાં ટીમમાં સ્થાન ન મળતા તૂટી ગયો હતો સંજૂ

Sanju Samson: ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજૂ સેમસને T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમણે પોતાની તોફાની બેટિંગ દ્વારા ભારતને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વનું યોગદાન આપ્યું છે. સેમસને માત્ર 5 મેચમાં 199.37ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે 321 રન બનાવ્યા હતા. તેની પાસે ત્રણ વાર સદી ફટકારવાની તક હતી, પરંતુ તેણે વ્યક્તિગત સિદ્ધિની ચિંતા કરી નહીં.

સેમસને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે 'કરો યા મરો' જેવી સુપર-8 મેચમાં અણનમ 97 રન, ઈંગ્લેન્ડ સામે સેમીફાઈનલમાં 89 રન અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે ફાઈનલમાં પણ 89 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. 'પ્લેયર ઓફ ધ ટૂર્નામેન્ટ' બનેલા સેમસને જણાવ્યું કે, તેના મનમાં સદીનો વિચાર આવ્યો હતો પરંતુ ટીમ હિત તેના માટે સર્વોપરી હતું.

'મેં સદી વિશે વિચાર્યું હતું અને પછી...'
સેમસને ઈન્ડિયા ટુડે કોન્ક્લેવમાં કહ્યું કે, "હું મારી ત્રણ સદીઓ વિશે વિચારું જે હું ચૂકી ગયો એવું લોકો કહે છે, ત્યારે મને લાગે છે કે 'ના યાર, તેનાથી ઘણું મોટું કામ થયું છે.' મેં ખરેખર સારું યોગદાન આપ્યું છે. મને એવું જ લાગે છે. ડેફિનેટલી હું એવું નહીં કહું કે મને 100 રનનો વિચાર જ નહોતો આવ્યો. એક માણસ તરીકે વિચાર આવી જ જાય કે એક સદી થઈ જાય તો મજા આવી જશે. હા, વિચાર આવ્યો હતો, પણ પછી મેં મારી જાતને કહ્યું, 'યાર રન અત્યાર સુધી કેવી રીતે બન્યા છે?' જ્યારે મેં રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે સદી વિશે નહોતું વિચાર્યું. એટલે મેં એ પ્રોસેસનું સન્માન કર્યું જે મને રન આપી રહી હતી અને હું બસ પ્લાન પર ટકી રહ્યો."

સંજૂ સેમસને વધુમાં કહ્યું કે, "80-90 કોઈપણ હોય, ફોકસ માત્ર પ્રોસેસ પર રાખવાનું છે. અને પ્રોસેસ એ જ છે કે ટીમ પહેલા છે. એટલે દરેક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે ભાઈ, અત્યારે ટીમને શું જરૂરિયાત છે."

ગંભીરની વિચારધારાને સેમસને દોહરાવી
ભારતની જીત બાદ હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીરની તે વાત પર ભાર મૂક્યો કે, ટીમમાં પર્સનલ માઈલસ્ટોન પાછળ રહી જાય છે. સેમસને પણ આ જ વાત દોહરાવી. તેમણે કહ્યું કે, "તેઓ (ગંભીર) સાચા છે. મને લાગે છે કે, અભિષેક શર્મા પણ મારી વાત સાથે સહમત હશે. આ સતત વાતચીતના પોઈન્ટ છે, જેને અમે ટીમ મિંટિંગમાં લખ્યા. શ્રીલંકા સિરીઝથી જ, જ્યાં સૂર્યકુમાર યાદવ અને ગૌતમ ભાઈ ઈન્ડિયન ટીમના લીડર હતા, ત્યાંથી જ એ સ્પષ્ટ હતું કે, કોઈ પર્સનલ માઈલસ્ટોન હોવી જોઈએ નહીં. તો આ પ્રકારે અમે બધાએ આ રીતે જ પોતાને ઢાળ્યા છે."

ટીમમાં સ્થાન ન મળતા તૂટી ગયો હતો સંજૂ
સેમસને એ પણ સ્વીકાર્યું કે, T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં જગ્યા ન મળતા તૂટી ગયો હતો. તેમણે કહ્યું કે, "હું ખૂબ જ વધારે બેચેન હતો, કારણ કે મને ખબર હતી કે, મારું સપનું હવે ખૂબ જ નજીક છે. પરંતુ ટીમ અલગ-અલગ કોમ્બિનેશન ટ્રાય કરી રહી હતી, ત્યારે હું ટીમમાં હોઈશ કે નહીં. તે સમયે મારા મનમાં આ પ્રકારના જ વિચારો ચાલી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, હું પૂરી રીતે તૂટી ગયો હતો કારણ કે મારું સપનું વર્લ્ડ કપ જીતવાનું હતું અને હું ટીમની શરૂઆતની ઈલેવનમાં પણ નહોતો. એટલે હું 5-6 દિવસ માટે સૌથી દૂર ચાલ્યો ગયો હતો અને મેં ફરીથી મારી જાતને સંભાળવાનું શરૂ કર્યું. મેં મારી જાતને તૈયાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું હતું, એ જાણીને કે તમે ક્યારેય જાણતા નથી કે રમત તમને બદલામાં શું આપશે."

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

