Video: શુભમન ગિલના આઉટ થવા પર સારાનું રિએક્શન થયું વાયરલ, હોબાર્ટમાં ફેન્સના દિલ તૂટ્યા

Sara tendulkar reaction Video: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી ચાલી રહી છે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ હોબાર્ટમાં રમાઈ હતી. ભારતીય ટીમે શાનદાર બેટિંગ કરતા પાંચ વિકેટથી મેચ જીતી હતી. ભારતીય ઓપનર શુભમન ગિલ આ મેચમાં મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો ન હતો, પરંતુ તેણે શાનદાર ફોર ફટકારી હતી. સચિન તેંડુલકરની પુત્રી સારા તેંડુલકર પણ મેચ જોવા માટે હાજર હતી. ગિલે શોટ માર્યો હતો, જેના પછી સારાનું રિએક્શન જોવા મળ્યું હતું.

Nov 02, 2025

સારાનું રિએક્શન થયું વાયરલ

શુભમન ગિલે આ મેચમાં ખાસ કંઈ કર્યું ન હતું. તે નાથન એલિસનો શિકાર બન્યો હતો. તેણે પોતાની ઇનિંગ્સ દરમિયાન એલિસની બોલ પર શાનદાર ફોર ફટકારી હતી. આ શોટ જોઈને સારા ખુશીથી તેની પ્રશંસા કર્યા વિના રહી શકી નહીં. સારાની પ્રતિક્રિયા કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ અને ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ ગઈ. સારા તેંડુલકર ભારતમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ટુરિઝમની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પણ છે. ગિલે આ મેચમાં 12 બોલમાં 15 રન બનાવ્યા અને LBW આઉટ થયો. ગિલે આ પહેલા સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું, બીજી મેચમાં તેણે 10 બોલમાં 5 રન બનાવ્યા હતા.

 

મેચની આ સ્થિતિ હતી

ઓસ્ટ્રેલિયાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 186/5 રન બનાવ્યા. ઓપનર ટ્રેવિસ હેડે 4 બોલમાં 6 રન બનાવ્યા, જ્યારે મિશેલ માર્શે 14 બોલમાં 11 રન બનાવ્યા. જોશ ઇંગ્લિસે પણ 7 બોલમાં 1 રન બનાવ્યા. જોકે, ટિમ ડેવિડે પછી શાનદાર બેટિંગ કરી અને 38 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા. માર્કસ સ્ટોઇનિસે પણ 34 બોલમાં 64 રન બનાવ્યા.

લક્ષ્યનો પીછો કરતી ભારતીય ટીમ સારી શરૂઆત કરી શકી નહીં, કારણ કે શુભમન ગિલ 12 બોલમાં 15 રન બનાવીને આઉટ થયો, અને અભિષેક શર્મા 16 બોલમાં 25 રન બનાવીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ સૂર્યકુમાર યાદવે 11 બોલમાં 24 રન બનાવ્યા, અને તિલક વર્માએ પણ 26 બોલમાં 29 રનનું યોગદાન આપ્યું. જોકે, વોશિંગ્ટન સુંદરે 23 બોલમાં 49 રન બનાવીને મેચ ભારતના પક્ષમાં કરી દીધી, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

