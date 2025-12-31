16 સિક્સર, 14 ચોગ્ગા અને 217 રન... બે ભાઈઓએ ક્રિકેટના મેદાનમાં મચાવી તબાહી, રોહિતનો રેકોર્ડ તહસનહસ
Sarfaraz Khan Vijay Hazare Trophy: સરફરાઝ ખાન ક્રિકેટના મેદાનમાં ઉતરતા જ ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યો છે. શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા આ બેટ્સમેન 2025નો અંત ધમાકેદાર રીતે કર્યો છે. બુધવાર 31 ડિસેમ્બરના રોજ ગોવા સામે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં સરફરાઝ ખાને તેની અદ્ભુત 175 રનની ઇનિંગથી સનસની મચાવી દીધી. ખરા અર્થ કહીએ તો સરફરાઝનો ગોવા સામે વિસ્ફોટક અદાજ જોવા મળ્યો.
Trending Photos
Vijay Hazare Trophy 2025-26: સરફરાઝ ખાન ક્રિકેટના મેદાનમાં ઉતરતા જ ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવા માટે શક્ય તેટલું બધું કરી રહ્યો છે. શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા આ બેટ્સમેન 2025નો અંત ધમાકેદાર રીતે કર્યો છે. બુધવાર 31 ડિસેમ્બરના રોજ ગોવા સામે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં સરફરાઝ ખાને તેની અદ્ભુત 175 રનની ઇનિંગથી સનસની મચાવી દીધી. ખરા અર્થ કહીએ તો સરફરાઝનો ગોવા સામે વિસ્ફોટક અદાજ જોવા મળ્યો.
જયપુરમાં રમાઈ રહેલી મેચમાં ગોવાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. મુંબઈ માટે ચોથા નંબરે મેદાનમાં ઉતરતા સરફરાઝ ખાને શરૂઆતથી જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું, આખા મેદાનના ચોગ્ગા અને સિક્સરનો વરસાદ કર્યો. આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેને 56 બોલમાં પોતાની સદી ફટકારી.
સરફરાઝ ખાનની તોફાની ઇનિંગ
સરફરાઝ ખાન સદી ફટકાર્યા પછી વધુ ખતરનાક બની ગયો અને તેણે આગામી 19 બોલમાં 57 રન ફટકારી દીધા. ગોવાના બોલરોની ધોલાઈ કરીને તેણે 75 બોલમાં 157 રનની તાબડતોબ ઈનિંગ રમી. આ દરમિયાન તેણે 209.33ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 14 સિક્સર અને 9 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આ સાથે જ તેણે સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ પણ ચકનાચૂર કર્યો.
નોંધનીય છે કે, હિટમેને થોડા દિવસો પહેલા જ સિક્કિમ સામેની મેચમાં 62 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, જે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં મુંબઈની સૌથી ઝડપી સદી હતી. જો કે, સરફરાઝે હવે 56 બોલમાં સદી ફટકારીને હિટમેનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
બે ભાઈઓ... બન્ને તબાહી
ગોવા સામેની મેચમાં સરફરાઝ ખાને જ માત્ર તોફાન ન મચાવ્યું, પરંતુ તેના નાના ભાઈ મુશીરે પણ સારી ઇનિંગ્સ રમી. ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરતા મુશીરે 66 બોલમાં 60 રન બનાવ્યા. બન્ને ભાઈઓનો કુલ સ્કોર 217 છે અને સરફરાઝ-મુશીરે 16 સિક્સર અને 14 ચોગ્ગા ફટકારીને ગોવાના બોલરોની કમર તોડી નાખી. મુંબઈએ 50 ઓવરમાં 444 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે