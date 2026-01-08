6,4,6,4,6,4... સરફરાજ ખાનની ધમાકેદાર બેટિંગ, 15 બોલમા ફટકારી ફિફ્ટી, તોડ્યો આ મોટો રેકોર્ડ
Sarfaraz Khan Created History : સરફરાઝ ખાને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પંજાબ સામે માત્ર 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને ભારતીય લિસ્ટ A ક્રિકેટ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે 62 રનની ઈનિંગ રમી, પરંતુ મુંબઈ એક રનથી મેચ હારી ગયું. સરફરાઝ ટુર્નામેન્ટમાં મુંબઈનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે.
Sarfaraz Khan Created History : વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26માં 8 જાન્યુઆરીએ ઘણી ટીમો મેદાનમાં ઉતરી હતી. જયપુરમાં પંજાબ અને મુંબઈ વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો. મુંબઈ તરફથી રમતા સરફરાઝ ખાને શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. તેણે સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો, ફક્ત 15 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી.
સરફરાઝ ખાને ઇતિહાસ રચ્યો
સરફરાઝ ખાને 15 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને આ સાથે તે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારનાર બેટ્સમેન બન્યો છે. અગાઉ બરોડા તરફથી રમતા અતિત શેઠે છત્તીસગઢ સામે 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. જો કે, સરફરાઝ ખાને તેનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
સરફરાઝે 20 બોલમાં 62 રન બનાવ્યા. તેની ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 7 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે 310ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી. તેણે મુંબઈ તરફથી શાનદાર બેટિંગ કરી. આ દરમિયાન અભિષેક શર્માની ઓવરમાં સરફરાઝ ખાને 30 રન ફટકાર્યા.
સરફરાઝ ખાનની ધમાકેદાર બેટિંગ છતાં મુંબઈ હાર્યું
પંજાબે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 45.1 ઓવરમાં 216 રન બનાવ્યા. પંજાબના અનમોલપ્રીત સિંહે 75 બોલમાં 6 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા સાથે 57 રન બનાવ્યા. પંજાબનું નેતૃત્વ અભિષેક શર્માએ કર્યું, પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો. 216 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા મુંબઈ 26.2 ઓવરમાં 215 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું અને પંજાબે મેચ 1 રનથી જીતી લીધી.
મુંબઈનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી
આ ટુર્નામેન્ટમાં સરફરાઝ મુંબઈનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે છ ઇનિંગ્સમાં 303 રન બનાવ્યા છે. તેણે અગાઉ ગોવા સામે 157 અને ઉત્તરાખંડ સામે અડધી સદી ફટકારી હતી. સરફરાઝે છેલ્લે ફેબ્રુઆરી 2024માં ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તે તાજેતરમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને IPL 2026ના ઓક્શનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે તેને 75 લાખમાં ખરીદ્યો હતો.
