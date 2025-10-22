Prev
ક્રિકેટ ટીમમાંથી સરફરાઝ ખાનની બાદબાકી પર રાજકારણ, શમા મોહમ્મદે ગંભીર પર સાધ્યું નિશાન

રિષભ પંત દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની બે ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં ભારત A ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. સાઈ સુદર્શનને વાઈસ-કપ્તાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. 14 નવેમ્બરથી શરૂ થનારી દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ બે મેચ મહત્વપૂર્ણ છે.

Oct 22, 2025

સ્ટાર બેટ્સમેન સરફરાઝ ખાનને દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની બે ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચ માટે ઇન્ડિયા A ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો છે. ઓલ ઇન્ડિયા મજલિસ-એ-ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન (AIMIM)ના વડા અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ સરફરાઝ ખાનને ટીમમાંથી બહાર રાખવા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. ઓવૈસીએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે સરફરાઝ ખાનને ઇન્ડિયા A માટે પણ કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો નથી.

શમા મોહમ્મદનું ટ્વિટ

કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા શમા મોહમ્મદ પણ હવે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. તેમણે આ મુદ્દાને ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણ આપ્યો છે. તેમણે સરફરાઝ ખાનની બાદબાકી માટે ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેમણે પોતાના X એકાઉન્ટ પર લખ્યું હતું કે, "શું સરફરાઝ ખાનની પસંદગી તેની અટકને કારણે નથી કરવામાં આવી ? #justasking આપણે જાણીએ છીએ કે ગૌતમ ગંભીર આ બાબતે શું વિચારે છે."

સરફરાઝ ખાને છેલ્લે નવેમ્બર 2024માં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભારત માટે ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. સરફરાઝે શારીરિક રીતે પોતાને મજબૂત બનાવ્યો છે અને 17 કિલો વજન ઘટાડ્યું છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી માટે તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેને તક મળી નહોતી. ત્યારબાદ તેને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ઘરઆંગણેની શ્રેણી માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતો.

 

રોહિત શર્માની ફિટનેસ પર ઉઠાવ્યા હતા સવાલ 

કોંગ્રેસ નેતા શમા મોહમ્મદ અગાઉ પોતાની પોસ્ટ અને નિવેદનો માટે હેડલાઇન્સમાં રહી ચૂકી છે. ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 દરમિયાન શમાએ તત્કાલીન ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માની ફિટનેસ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. શમાના ટ્વિટથી ઘણો હોબાળો થયો હતો, ત્યારબાદ તેણીએ પોતાની પોસ્ટ ડિલીટ કરી દીધી હતી અને માફી માંગી હતી. જ્યારે રોહિત શર્માએ ફાઇનલમાં 76 રન બનાવીને ભારતની ટાઇટલ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, ત્યારે શમાએ "હિટમેન"ની પ્રશંસા કરી હતી.

આ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના ભૂતપૂર્વ લઘુમતી કલ્યાણ મંત્રી મોહસીન રઝાએ ટીકાકારો પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની પસંદગીને રાજકારણ સાથે જોડવી જોઈએ નહીં. કહેવાતા મુસ્લિમ નેતાઓએ ખેલાડીઓના ભવિષ્ય સાથે રમત ન રમવી જોઈએ. મોહમ્મદ શમી રમે છે, મોહમ્મદ સિરાજ રમે છે, એ અન્યાય છે."

ટીમ ઇન્ડિયાના મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે ગયા મહિને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની ઘરેલુ શ્રેણીમાંથી સરફરાઝ ખાનને બાકાત રાખવાનું કારણ ઈજા હોવાનું જણાવ્યું હતું. મુંબઈના આ બેટ્સમેનને ક્વાડ્રિસેપ્સ ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે દુલીપ ટ્રોફી અને ઈરાની કપમાં ભાગ લઈ શક્યો નહોતો.

જોકે, ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન સરફરાઝ ખાનના સતત બેન્ચિંગ અને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે સિનિયર ટીમમાંથી તેની બાદબાકીએ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા હતા. નોંધનીય છે કે, તેણે ઈંગ્લેન્ડના કેન્ટરબરીમાં ઈંગ્લેન્ડ લાયન્સ સામે ઈન્ડિયા એ માટે 92 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ તેણે ઈન્ટ્રા-સ્ક્વોડ મેચમાં સદી ફટકારી હતી. 

