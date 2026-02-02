Prev
ભારત-પાકિસ્તાન મેચમાં વિવાદ...પાકિસ્તાનીએ તોડ્યો નિયમ ! હવે ICC ફટકારશે સજા ?

Sarfaraz Ahmed Mobile Controversy : ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત-પાકિસ્તાન મેચ દરમિયાન પાકિસ્તાનના મેન્ટર સરફરાઝ અહેમદ ફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા હતા. આ ફોટો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે કે શું હવે ICC તેની સામે એક્શન લેશે ?

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 02, 2026, 11:48 AM IST

Sarfaraz Ahmed Mobile Controversy : ICC મેન્સ અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026ની 12મી મેચ 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચ બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાઈ હતી. પાકિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન સરફરાઝ અહેમદ આ ટુર્નામેન્ટ માટે પાકિસ્તાન અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમ સાથે જોડાયેલા છે. સરફરાઝ હાલમાં પાકિસ્તાન અંડર-19 ટીમનો મેન્ટર છે. 

સરફરાઝ અહેમદને લઈને વિવાદ 

આ મેચમાં પાકિસ્તાન ટીમના મેન્ટર સરફરાઝ અહેમદને લઈને વિવાદ થયો હતો. સરફરાઝ ખેલાડીઓના ડગઆઉટમાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરતો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે ICC નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. આ ફોટો સામે આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર સવાલો ઉભા થયા હતા કે ICCના કડક નિયમો હોવા છતાં સરફરાઝને મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી કેવી રીતે આપવામાં આવી.

શું સરફરાઝ અહેમદે ICCનો નિયમ તોડ્યો ?

જોકે, આ સમગ્ર વિવાદમાં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો અવગણવામાં આવ્યો છે. સરફરાઝ અહેમદ પાકિસ્તાન અંડર-19 ટીમ સાથે બેવડી ભૂમિકા ભજવે છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ તેને ફક્ત ટીમના મેન્ટર તરીકે જ નહીં પરંતુ ટીમ મેનેજર તરીકે પણ નિયુક્ત કર્યો છે. ICCના નિયમો અનુસાર, ટીમ મેનેજરોને  મેચ ઓફિસિયલ્સ એરિયા (PMOA)માં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી છે, જો તેનો ઉપયોગ ફક્ત ક્રિકેટ સંબંધિત હેતુઓ માટે અથવા કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિગત બાબતો માટે થાય છે.

ICC નિયમ 4.2.1 જણાવે છે કે, દરેક ટીમ મેનેજરને PMOAમાં મોબાઇલ ઉપકરણ રાખવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે, જો તેનો ઉપયોગ ફક્ત ક્રિકેટ સંબંધિત હેતુઓ માટે અથવા ખેલાડી/સપોર્ટ સ્ટાફના કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિગત બાબતો માટે થાય અને ટીમ મેનેજરની પરવાનગીથી. આ નિયમ હેઠળ, સરફરાઝ અહેમદ દ્વારા મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ ICCના નિયમોના દાયરામાં છે અને તેને ઉલ્લંઘન નહીં હોય તો તેને સજા નહીં થાય.

U19 World Cup 2026IND vs PakSarfaraz AhmedSarfaraz Ahmed mobile controversy

