/સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિયેશનમાં શું ચાલી રહ્યું છે? કમિટી રાજકોટ આવીને સદસ્યોની કરશે પૂછપરછ

Saurashtra Cricket Association Controversy : સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનનો વિવાદ વધ્યો છે. હાઈકોર્ટની તપાસ કમિટી આવતીકાલે રાજકોટમાં આવીને પરિવારવાદના આક્ષેપો સામે તપાસ કરશે. એસોસિયેશનમાં એક પરિવારનું વર્ચસ્વ હોવાના આક્ષેપો સામે તમામ જિલ્લાના સદસ્યોને બોલાવીને સાંભળવામાં આવશે
Saurastra News : સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ છતાં સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા મનમાની કરતા તેની મુશ્કેલીઓ વધી છે. એક જ પરિવારના સભ્યો સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિએશનના સભ્યો છે, જેને લઈ સુપ્રીમ કોર્ટમાં PIL દાખલ થઈ હતી. કોર્ટના હુકમનો અનાદર કરતા હાઈ કોર્ટ દ્વારા નિવૃત સુપ્રીમ કોર્ટે જજની આગેવાનીમાં તપાસ કમિટીની રચના કરાઈ હતી. જે અંતર્ગત આવતીકાલે આ કમિટી રાજકોટમાં આવવાની છે. SCA સાથે સંલગ્ન જિલ્લાના તમામ એસોસિયેશનના મેમ્બરને આ કમિટી મળશે.
લોઢા કમિટીના ભલામણોનું પણ ઉલ્લંઘન
સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિયેશન પોતાના મનસ્વી વહીવટ અને પરિવારવાદના આક્ષેપોને કારણે કાયદીકાય જંગનો સામનો કરી રહ્યું છે. SCA માં એક જ પરિવારની ઈજારાશાહી ચાલે છે. SCA ના કુલ 498 મેમ્બરમાંથી મોટાભાગના એક જ પરિવારના છે. તેમજ ભૂતકાળમાં પણ SCA પરિવારવાદ ને લઈ વિવાદમાં આવી ચૂક્યું છે. ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિયેશનમાં ચાલી રહેલા પરિવારવાદમાં લોઢા કમિટીના ભલામણોનું પણ ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે.
એસોસિયેશનમાં એક પરિવારનું વર્ચસ્વ
એક જ પરિવાર પોતાા સ્થાપિત હિતોને ચલાવે છે, આ આરોપો સાથે પોરબંદર ડિસ્ટ્રીક્ટએસોસિયેશન દ્વારા કોર્ટના દરવાજા ખખડાવવામાં આવ્યા હતા. રીટ પીટીશનમાં એવી દલીલ કરાઈ હતી કે, સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિયેશનની ચૂંટણીમાં સૌરાષ્ટ્રના દરેક જિલ્લાના ઉમેદવારોને મત કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો નથી. મેમ્બરશીપ પણ આપવામાં આવી નથી રહી. અહી લોઢા કમિટીના રિપોર્ટ તથા સુપ્રીમ કોર્ટનું કોઈ પાલન કરવામાં આવતું નથી.
ક્રિકેટના વિકાસ માટે કોઈ કામ કરાતા નથી
આ સાથે જ આક્ષેપો કરાયા હતા કે, ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા દર વર્ષે 100 કરોડથી વધુ રકમની ગ્રાન્ટ રમતના વિકાસ માટે મળતી હોય છે. છતાં ક્રિકેટના વિકાસ માટે કોઈ કામ થતા નથી. ડિસ્ટ્રીક્ટ ક્રિકેટ એસોસિયેશનના વિકાસ માટે કોઈ નાણા ફાળવાતા થી. તેમજ સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ એસોસિયેશનમા ડિસ્ટ્રીક્ટ એસોસિયેશનમાંથી કોઈને પ્રતિનિધિત્વ અપાતુ નથી. જે ક્રિકેટ બોર્ડના નિયમોની વિરુદ્ધ છે.
આવતીકાલે રાજકોટ આવનાર કમિટી દ્વારા પોતાની રજૂઆત અને સૂચન માટે તમામ જિલ્લા મેમ્બરને બોલાવવામાં આવ્યા છે. આવતીકાલથી બે દિવસ આ તમામ મેમ્બરને સાંભળવામાં આવશે. આવતીકાલથી બે દિવસ તેઓ રાજકોટના સર્કિટ હાઉસ ખાતે સભ્યોને રૂબરૂ મળી મૌખિક રજુઆત પણ સાંભળવામાં આવશે.