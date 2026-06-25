/વિનિસિયસે મચાવી ધમાલ, નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચ્યું બ્રાઝીલ, નેમાર પર મોટું અપડેટ

હાલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ચાલુ છે. જેમાં બ્રાઝીલે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાની ગ્રુપ સીની અંતિમ મેચમાં સ્કોટલેન્ડને 3-0થી કચડી નાખ્યુંય ફ્લોરિડાના મિયામી સ્ટેડિયમમાં બ્રાઝીલના સ્ટાર ખેલાડી વિનિસિયસ જૂનિયરે બે ગોલ કરી દબદબો બનાવી દીધો. આ સિવાય મેથિયસ સુન્હાએ પણ ગોલ કર્યો. આ સાથે ટીમે રાઉન્ડ ઓફ 32માં પોતાની જગ્યા બનાવી લીધી છે. બ્રાઝીલની ટીમ ગ્રુપમાં ટોચ પર રહી. તેના માટે મેચમાં સારી વાત એ રહી કે દિગ્ગજ ખેલાડી નેમાર જૂનિયરે આખરે લાંબા ઈન્તેજાર બાદ મેદાન પર વાપસી કરી લીધી. 76મી મિનિટમાં સબ્સિટ્યૂટ તરીકે તે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. જે ટીમ માટે નોકઆઉટ રાઉન્ડ પહેલા મોટા ખુશખબર કહી શકાય.
બ્રીઝીલ માટે વિનિસિયસે ખાતું ખોલ્યું. તેણે સાતમી મિનિટમાં શાનદાર ગોલ કર્યો. ત્યારબાદ ઈન્જરી ટાઈમ (45 +3જી મિનિટ)માં આ ખેલાડીએ બીજો ગોલ કર્યો. હાફટાઈમ સુધી ટીમ 2-0થી આગળ હતી. ત્યારબાદ મેચના બીજા હાફમાં મેથિયસ કુન્હાએ ટીમને 3-0થી નિર્ણાયક લીડ અપાવી. તેણે 60મી મિનિટમાં ગોલ કર્યો.
વિનિસિયસે ગજબ રેકોર્ડ બનાવ્યો
વિનિસિયસ જૂનિયરે બે ગોલથી એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ મેળવી છે. એવા ખેલાડીઓની યાદીમાં સામેલ થયો જેમણે વર્લ્ડ કપની ગ્રુપ તબક્કાની તમામ 3 મેચોમાં ગોલ કર્યા છે. વિનિસિયસ પહેલા આ કારનામું 1970માં ઝાઈરજિન્હો, 1994માં રોમારિયો અને 2002ના સફળ અભિયાનમાં રોનાલ્ડો અને રિવાલ્ડોની મહાન જોડીએ કર્યો હતો. હવે વિનિસિયસ જૂનિયરે આ એલીટ ક્લબમાં પોતાની જગ્યા બનાવી છે.
શું ચેમ્પિયન બનશે બ્રાઝીલ?
ફૂટબોલના ઈતિહાસને જોઈએ તો આ આંકડો બ્રાઝીલ માટે હંમેશા શુભ સાબિત થયો છે. ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે અગાઉ જ્યારે પણ કોઈ બ્રાઝિલિયન ખેલાડીએ ગ્રુપ સ્ટેજની તમામ ત્રણ મેચોમાં સ્કોર કર્યો છે, બ્રાઝીલે અંતમાં વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી પોતાના નામે કરી છે. 2026માં વિનિસિયસ જૂનિયરનું આ શાનદાર પ્રદર્શનથી ચાહકોને આશા પેદા થઈ છે કે ઈતિહાસ ફરીથી દોહરાશે અને બ્રાઝીલ ફરીથી વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનશે.