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વિનિસિયસે મચાવી ધમાલ, નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચ્યું બ્રાઝીલ, નેમાર પર મોટું અપડેટ

Scotland Vs Brazil: બ્રાઝીલે શાનદાર રીતે સ્કોટલેન્ડને હરાવ્યું અને રાઉન્ડ ઓફ 32માં જગ્યા બનાવી છે. આ સાથે જ વિનિસિયસ જૂનિયરે પણ એક એવી સિદ્ધિ મેળવી છે જેના કારણે ઈતિહાસ ફરીથી દોહરાય અને બ્રાઝીલ આ વખતે વર્લ્ડ કપ જીતે તેવી ચાહકો આશા સેવી રહ્યા છે. જાણો વિગતો.  

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:59 AM IST
વિનિસિયસે મચાવી ધમાલ, નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચ્યું બ્રાઝીલ, નેમાર પર મોટું અપડેટ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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