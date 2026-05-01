એકપણ સિક્સર ફટકાર્યા વગર બનાવી દીધા 260 રન! IPLનો આ અનોખો રેકોર્ડ તોડવો છે અસંભવ

Prev
Next
IPL Unbreakable Records: જો તમને કહેવામાં આવે કે એક બેટ્સમેને IPLની એક જ સીઝનમાં એક પણ સિક્સર ફટકાર્યા વગર 260 રન બનાવી દીધા છે, તો તમને પણ ચોંકી જશો, પરંતુ આ સાચું છે. આવું આજથી 13 વર્ષ પહેલા 2013 સીઝનમાં થયું હતું. ચાલો આ ખેલાડી વિશે વિગતવાર જાણીએ...

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 01, 2026, 05:58 PM IST
  • એક પણ સિક્સર વગર બેટ્સમેને ખડકી દીધો રનનો પહાડ
  • IPLમાં આ ખેલાડીએ સિક્સર ફટકાર્યા વગર બનાવ્યા છે સૌથી વધુ રન
  • આ બેટ્સમેને માત્ર ચોગ્ગા અને સિંગલથી મચાવી હતી ધૂમ

Trending Photos

IPL Unbreakable Records: ભારતમાં હાલમાં IPLની 19 સીઝન ધૂમ મચાવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 42 મેચ રમાઈ ચૂકી છે અને સીઝનની ફાઇનલ 31 મેના રોજ રમાવાની છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી મેચોમાં અનેક રેકોર્ડ બન્યા છે અને અનેક રેકોર્ડ તૂટ્યા છે, પરંતુ એક ખાસ રેકોર્ડ છેલ્લા 13 વર્ષથી અમર છે. આ રેકોર્ડ વિશે જાણીને દરેક વ્યક્તિ હેરાન થઈ જાય છે. આવનારા ઘણા વર્ષો સુધી આ રેકોર્ડ તોડવો લગભગ અસંભવ લાગી રહ્યો છે.

અહીં જે રેકોર્ડની વાત થઈ રહી છે, તે IPLની એક સીઝનમાં એક પણ સિક્સર ફટકાર્યા વગર સૌથી વધુ રન બનાવવાનો મહારેકોર્ડ છે. આ અદ્ભુત કમાલ ભારતીય બેટ્સમેન મનદીપ સિંહે કર્યો હતો, જે IPLમાં ફક્ત એક કે બે નહીં, પરંતુ ચાર અલગૃઅલગ ટીમો માટે રમી ચૂક્યો છે. મનદીપ સિંહ RCB, પંજાબ કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને KKR જેવી ટીમોનો ભાગ રહ્યો છે. સિક્સર ફટકાર્યા વગર 260 રનનો તેમનો રેકોર્ડ તોડવો હવે લગભગ અસંભવ લાગે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

કેવી રીતે બન્યો આ અનોખો રેકોર્ડ?
આ વાત 2013 સીઝનની છે, જ્યારે મનદીપ સિંહ પંજાબ કિંગ્સ (તે સમયે કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ)નો ભાગ હતો. તે સિઝનમાં તેમણે કુલ 16 મેચ રમી હતી. તેમણે દરેક મેચમાં બેટિંગ કરી અને રન બનાવ્યા, છતાં પણ તેમણે એક પણ સિક્સર ફટકારી ન હતી. હેરાન કરનારી વાત એ છે કે, એકપણ સિક્સર ન ફટકારવા છતાં મનદીપ 260 રન બનાવવામાં સફળ રહ્યો હતો.

તેની બેટિંગ ક્લાસિક અને સમજદાર બન્ને હતી. મનદીપ સિંહ સિંગલ્સ અને ડબલ્સ લઈને ચોગ્ગા મારવા અને સ્ટ્રાઇક રોટેટ કરવા માટે જગ્યા શોધતો હતો. મનદીપ સિંહે સિઝનમાં તેના બેટથી કુલ 36 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા.

મનદીપ સિંહ ટીમ ઈન્ડિયા માટે પણ રમ્યા
મનદીપ સિંહ ટીમ ઈન્ડિયા માટે પણ રમી ચૂક્યા છે. તેમણે 2016માં ઝિમ્બાબ્વે પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયા માટે T20 ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ડેબ્યુ કર્યું હતું. તેમણે 3 T20 મેચ રમી હતી, જેમાં તેમણે 87 રન બનાવ્યા હતા. જેમાં એક અડધી સદી પણ સામેલ છે. જો કે, ત્યારબાદ તેઓ ટીમમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને હાલમાં તેઓ ગુમનામ જીવન જીવી રહ્યા છે.

મનદીપ સિંહનું ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ કરિયર
પંજાબ માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમનારા સ્ટાર ઓપનર મનદીપ સિંહનું ડોમેસ્ટિક કરિયર ખૂબ જ શાનદાર રહ્યું છે. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ, લિસ્ટ A અને T20 મેચોમાં ઘણા રન બનાવ્યા છે. તેમણે 105 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ, 137 લિસ્ટ A મેચ અને 214 T20 મેચ રમી છે. તેમણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 6,965 રન, લિસ્ટ A મેચમાં 4,180 રન અને T20માં 4,043 રન બનાવ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news