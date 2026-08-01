/વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા આ ક્રિકેટરનો મોટો નિર્ણય, અચાનક છોડી ટીમની કેપ્ટનશીપ

Scott Edwards : વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સ્કોટ એડવર્ડ્સે નેધરલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. આ નિર્ણય એવા સમયે લેવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ટીમ ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2માં અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થવાની કગાર પર છે.
રોયલ ડચ ક્રિકેટ એસોસિએશન (KNCB)એ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડીયો જાહેર કરીને આ નિર્ણયની જાહેરાત કરી. વિડીયોમાં 29 વર્ષીય સ્કોટ એડવર્ડ્સે ભાવુક રીતે તેના સાથી ખેલાડીઓને કહ્યું કે હવે કેપ્ટનશીપ છોડવાનો અને ફક્ત તેની રમત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો સમય આવી ગયો છે.
સ્કોટ એડવર્ડ્સે શું કહ્યું ?
સ્કોટ એડવર્ડ્સે કહ્યું કે, હું કેપ્ટન પદ છોડી રહ્યો છું. મેં કોચ રાયન કૂક અને કેટલાક અન્ય લોકો સાથે આ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી. મને લાગે છે કે આ યોગ્ય સમય છે. હું એક ખેલાડી તરીકે ટીમમાં વધુ યોગદાન આપી શકું છું અને તે આગળ જતાં મારું લક્ષ્ય રહેશે. આ ટીમ ખૂબ જ ખાસ છે અને મને વિશ્વાસ છે કે આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ રહેશે. એડવર્ડ્સે સ્પષ્ટતા કરી કે તેનો નિર્ણય કોઈ વિવાદ કે દબાણનું પરિણામ નથી પરંતુ ટીમના ભવિષ્ય અને તેના પોતાના પ્રદર્શનને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે.
બાસ ડી લીડે નવો કેપ્ટન
સ્કોટ એડવર્ડ્સના રાજીનામા બાદ ઓલરાઉન્ડર બાસ ડી લીડેને બાકી રહેલી વર્લ્ડ કપ લીગ 2 મેચો માટે કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. નેધરલેન્ડ્સ હવે ઓમાન અને યુએઈ સામે મહત્વપૂર્ણ મેચ રમશે.
નવી જવાબદારી મળ્યા પછી, બાસ ડી લીડે કહ્યું રે, તમે (સ્કોટ એડવર્ડ્સ) ઘણી યાદગાર મેચોમાં અમારું નેતૃત્વ કર્યું. જ્યારે અમારી પાસે આત્મવિશ્વાસનો અભાવ હતો, ત્યારે પણ તમે અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો. તમે ફક્ત એક કેપ્ટન તરીકે જ નહીં, પરંતુ એક એવા લીડર તરીકે અમને માર્ગદર્શન આપ્યું જેણે દરેક ખેલાડીનો આત્મવિશ્વાસ વધાર્યો.
નેધરલેન્ડ ક્રિકેટને એક નવી ઓળખ આપી
જૂન 2022માં કેપ્ટન બન્યા પછી સ્કોટ એડવર્ડ્સે નેધરલેન્ડ ક્રિકેટને એક નવી ઓળખ આપી છે. તેના નેતૃત્વ હેઠળ ટીમે એવી જીત મેળવી છે, જેની કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી. તેઓએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 2022ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકી દીધું અને તે જ ટુર્નામેન્ટમાં ઝિમ્બાબ્વેને પણ હરાવ્યું. તેમણે 2023ના ODI વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને બાંગ્લાદેશ જેવી મજબૂત ટીમોને હરાવીને દુનિયાને ચોંકાવી દીધી હતી. આ જીતથી સાબિત થયું કે નેધરલેન્ડ હવે ફક્ત એસોસિએટ ટીમ નથી રહી, પરંતુ મોટી ટીમો માટે ખતરનાક પ્રતિસ્પર્ધી બની ગઈ છે.
સ્કોટ એડવર્ડ્સે 56 ODI અને 50 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં નેધરલેન્ડ્સનું નેતૃત્વ કર્યું. તેના નેતૃત્વમાં નેધરલેન્ડ્સે 24 ODI મેચ અને 23 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જીતી. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે તેણે ઘણી મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ્સ પણ રમી અને ટીમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાંથી બચાવી.
હાલમાં, નેધરલેન્ડ્સ ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ લીગ 2 પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. ટોચની ચાર ટીમો 2027 ODI વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં સ્થાન મેળવશે. હવે કેપ્ટન તરીકે ટીમને આગામી તબક્કામાં લઈ જવાની જવાબદારી બાસ ડી લીડે પર રહેશે.