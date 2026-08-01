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વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા આ ક્રિકેટરનો મોટો નિર્ણય, અચાનક છોડી ટીમની કેપ્ટનશીપ

Scott Edwards : વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકા અને બાંગ્લાદેશ જેવી ટીમો સામે જીત મેળવીને હેડલાઇન્સમાં સ્થાન મેળવનાર ડચ કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ્સે કેપ્ટનશીપ છોડી દીધી છે. લગભગ ત્રણ વર્ષ સુધી ટીમનું નેતૃત્વ કર્યા પછી એડવર્ડ્સે જણાવ્યું હતું કે તે હવે નેતૃત્વના દબાણથી મુક્ત થઈને એક ખેલાડી તરીકે વધુ યોગદાન આપવા માંગે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 01, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:49 PM IST
વર્લ્ડ કપ 2027 પહેલા આ ક્રિકેટરનો મોટો નિર્ણય, અચાનક છોડી ટીમની કેપ્ટનશીપ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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