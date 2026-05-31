/સતત બીજી ટ્રોફી અને 20 કરોડનું ઇનામ, RCB પર થયો રૂપિયાનો વરસાદ, જાણો ગુજરાતને કેટલા મળ્યા?

IPL 2026 Final Winner Prize Money: IPL 2026ના ફાઇનલમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)એ ગુજરાત ટાઇટન્સને હરાવીને ખિતાબ જીતી લીધો છે. RCBની ટીમ સતત બીજી સીઝનમાં ચેમ્પિયન બની છે. આ RCB કુલ બીજી ટ્રોફી છે. આ જીતની સાથે જ RCBએ એક મોટી રકમ પર કબજો કર્યો છે. RCBએ ટ્રોફી જીતવા બદલ ઇનામ તરીકે 20 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. જ્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સને 13 કરોડ રૂપિયાથી સંતોષ માનવો પડ્યો છે.
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રવિવારે (31 મે) RCBના કેપ્ટન રજત પાટીદારે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ગુજરાતની ટીમ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 155 રન જ બનાવી શકી હતી. ગુજરાત ટાઇટન્સના 155ના ટાર્ગેટના જવાબમાં RCBની ટીમ 18 ઓવરમાં 5 વિકેટે 161 રન બનાવીને ફાઇનલમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે. ટીમ માટે દિગ્ગજ ખેલાડી વિરાટ કોહલીએ 42 બોલમાં સૌથી વધુ અણનમ 75 રન બનાવ્યા છે.
2008થી કેટલી વધી પ્રાઇઝ મની?
વર્ષ 2008માં વિજેતા ટીમ માટે પ્રાઇઝ મની માત્ર 4.80 કરોડ રૂપિયા હતી. 2014-15 દરમિયાન આ વધીને 15 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ અને હવે આ રકમ 20 કરોડ રૂપિયા છે.
રાજસ્થાન-સનરાઇઝર્સને કેટલા રૂપિયા મળ્યા?
IPL પ્લેઓફમાં સામેલ થનારી બાકીની બે ટીમોને પણ સારી એવી રોકડ ઇનામી રકમ મળી છે. ક્વોલિફાયર 2માં હારનારી રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમને 7 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. એલિમિનેટરમાં બહાર થનારી સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમને 6.5 કરોડ રૂપિયા મળ્યા છે. જે ફ્રેન્ચાઇઝીઓ પાંચમાથી દસમા સ્થાન વચ્ચે રહી છે, તેમને કોઈ પ્રાઇઝ મની નહીં મળે. જો કે, તેમને બ્રોડકાસ્ટિંગ ડીલ, સ્પોન્સરશિપથી થનારી કમાણી અને ટિકિટોના વેચાણમાંથી રેવન્યુ મળશે.