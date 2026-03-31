T20 ક્રિકેટનો સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેન... 533ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બનાવ્યા રન, દીપેન્દ્ર સિંહ એરી પણ પાછળ
Highest Strike Rate : T20 ક્રિકેટમાં એક વખત એક બેટ્સમેને એવી વિનાશક ઇનિંગ રમી કે વિરોધી બોલરો દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા હતા. T20 ક્રિકેટની એક ઇનિંગમાં 533.33ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરવી લગભગ અશક્ય છે. જોકે, દુનિયામાં એક એવો બેટ્સમેન છે જેણે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
- T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 533.33ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ
- શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર સીકુગે પ્રસન્નાએ બનાવ્યો આ વિશ્વ રેકોર્ડ
- નેપાળનો બેટ્સમેન દીપેન્દ્ર સિંહ એરી પણ પાછળ
Trending Photos
533.33ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ
શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર સીકુગે પ્રસન્નાએ T20 ક્રિકેટમાં આ વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 533.33ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા સીકુગે પ્રસન્નાએ માત્ર 6 બોલમાં 32 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી હતી. આ ઇનિંગ્સ દરમિયાન તેણે પાંચ જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. સીકુગે પ્રસન્નાએ 14 ડિસેમ્બર, 2021ના રોજ લંકા પ્રીમિયર લીગ (LPL) મેચમાં કેન્ડી વોરિયર્સ સામે કોલંબો સ્ટાર્સ માટે સાતમા નંબરે બેટિંગ કરતી વખતે આ ભવ્ય રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
દીપેન્દ્ર સિંહ એરી પણ પાછળ
નેપાળનો બેટ્સમેન દીપેન્દ્ર સિંહ એરી પણ એક જ T20 ઇનિંગમાં સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટના સંદર્ભમાં સીકુગે પ્રસન્નથી ઘણો પાછળ છે. દીપેન્દ્ર સિંહ એરીએ 27 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ મંગોલિયા સામેની T20 મેચમાં 10 બોલમાં 52 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી હતી. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 520નો હતો. દીપેન્દ્ર સિંહ એરી એ બેટ્સમેન છે જેણે T20 મેચમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ફક્ત 9 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટ
1. સીક્કુગે પ્રસન્ના - 6 બોલમાં અણનમ 32 રન (5 છગ્ગા), સ્ટ્રાઇક રેટ - 533.33
2. દીપેન્દ્ર સિંહ એરી - 10 બોલમાં અણનમ 52 રન (8 છગ્ગા), સ્ટ્રાઇક રેટ - 520
3. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ - 6 બોલમાં અણનમ 30 રન (5 છગ્ગા), સ્ટ્રાઇક રેટ - 500
4. વેઇન પાર્નેલ - 5 બોલમાં અણનમ 25 રન (4 છગ્ગા), સ્ટ્રાઇક રેટ - 500
સીક્કુગે પ્રસન્નાનો રેકોર્ડ
સીક્કુગે પ્રસન્ના શ્રીલંકા માટે 1 ટેસ્ટ, 40 ODI અને 20 T20 રમ્યો છે. શ્રીલંકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા તેણે ટેસ્ટમાં 5 રન, ODIમાં 421 રન અને T20માં 214 રન બનાવ્યા છે. સીકુગે પ્રસન્નાએ શ્રીલંકા માટે ODIમાં 32 વિકેટ અને T20માં 10 વિકેટ પણ લીધી છે. સીકુગે પ્રસન્નાએ શ્રીલંકા માટે કુલ 209 T20 મેચ રમી છે, જેમાં તેણે 2,238 રન બનાવ્યા છે અને 173 વિકેટ લીધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે