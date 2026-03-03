Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

Semi finals IND vs ENG: 41 વર્ષ જૂનો એ અદભૂત સંયોગ, જે Team India ને બનાવી રહ્યો છે ચેમ્પિયન; શું ત્રીજી ટ્રોફી આવશે?

T20 World Cup 2026 semi finals: ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે જ્યારે પણ ICC ટૂર્નામેન્ટની સેમીફાઈનલ મેચોમાં ભારતે ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા 100% ચેમ્પિયન બની છે. આ 5મી તક છે જ્યારે બંને ટીમો સામસામે ટકરાવા જઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં જોવાનું એ રહેશે કે ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજી ટ્રોફી ઘરે લાવી શકે છે કે નહીં.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 03, 2026, 10:34 AM IST
  • T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કઈ ટીમ ખિતાબ જીતશે?
  • નસીબ અને ઇતિહાસનો અનોખો સંગમ
  • જ્યારે અંગ્રેજો હાર્યા, ત્યારે ભારત જીત્યું!
  • શું નસીબ ફરી ભારતનો સાથ આપે છે કે નહીં

Trending Photos

Semi finals IND vs ENG: 41 વર્ષ જૂનો એ અદભૂત સંયોગ, જે Team India ને બનાવી રહ્યો છે ચેમ્પિયન; શું ત્રીજી ટ્રોફી આવશે?

T20 World Cup 2026 semi finals: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં કઈ ટીમ ખિતાબ જીતશે? આ સવાલનો જવાબ તો 8 માર્ચના રોજ રમાનારી ફાઈનલનું પરિણામ જ આપશે, પરંતુ તે પહેલા એક એવો સંયોગ બની રહ્યો છે જે ટીમ ઈન્ડિયાને ચેમ્પિયન બનાવી રહ્યો છે. જી હા, જો ઇતિહાસનું પુનરાવર્તન થશે તો ટીમ ઈન્ડિયા ચોક્કસપણે ટાઇટલ જીતશે. 5 માર્ચના રોજ જ્યારે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમો વાનખેડે સ્ટેડિયમ પર બીજા સેમીફાઈનલ માટે મેદાને ઉતરશે, ત્યારે દાવ પર માત્ર ફાઈનલની ટિકિટ જ નહીં, પણ એક 'અજબ-ગજબ' ઈત્તેફાક પણ હશે. ઇતિહાસ બતાવે છે કે જ્યારે પણ ભારતે સેમિફાઇનલમાં અંગ્રેજોને હરાવ્યું છે, ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન બનીને ઉભરી આવી છે. આવું એક વાર નહીં, પણ બે વાર બન્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

જ્યારે અંગ્રેજો હાર્યા, ત્યારે ભારત જીત્યું!
ઇતિહાસ ગવાહ છે કે જ્યારે પણ ભારતે સેમીફાઈનલમાં અંગ્રેજોનું અભિમાન તોડ્યું છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બની છે. આવું એક વાર નહીં પણ બે વાર બની ચૂક્યું છે. હકીકતમાં, ICC ટૂર્નામેન્ટ્સના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ 5મી વખત આમને-સામને થવા જઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી 4 વખત જંગ થઈ ચૂકી છે અને બંને ટીમો 2-2 જીત સાથે બરાબરી પર છે. હવે 5મી વખત થનારી આ ટક્કરમાં જો ટીમ ઈન્ડિયા બાજી મારે છે, તો તે ત્રીજી ટ્રોફી પણ જીતી શકે છે.

શું ફરી ઇતિહાસ પુનરાવર્તિત થશે?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પહેલી સેમીફાઈનલ 1983ના વનડે વર્લ્ડ કપમાં થઈ હતી, ત્યારે ભારતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને પ્રથમ ખિતાબ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ 41 વર્ષ પછી આ બંને ટીમો 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ સેમીફાઈનલમાં ટકરાઈ હતી અને ત્યારે પણ ટીમ ઈન્ડિયાએ ટ્રોફી જીતી હતી. હવે આ સંયોગના 43માં વર્ષમાં જોવાનું એ રહેશે કે શું નસીબ ફરી ભારતનો સાથ આપે છે કે નહીં.

ભારત-ઈંગ્લેન્ડની પહેલી સેમિફાઈનલ 1983ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રમાઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને હરાવીને ખિતાબ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ, 41 વર્ષ પછી બંને ટીમો 2024ના T20 વર્લ્ડ કપ સેમિફાઈનલમાં ટકરાઈ હતી, અને ટીમ ઈન્ડિયાએ પણ ખિતાબ જીત્યો હતો. આ સંયોગનું 43મું વર્ષ છે; આ સંયોગ સાચો પડે છે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે. વધુમાં, ભારત-ઈંગ્લેન્ડની સેમિફાઈનલ 1987ના ODI વર્લ્ડ કપ અને 2022ના T20 વર્લ્ડ કપમાં પણ થઈ હતી. બંને વખત, ઈંગ્લેન્ડનો વિજય થયો હતો, ટીમ ઈન્ડિયાને બહાર કરી દીધી હતી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Team India record in the semi finalsIndia vs England semi-finalIND vs ENG head to head record in semi finals

Trending news