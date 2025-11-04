વર્લ્ડ કપ જીતતા જ શેફાલી વર્માને મળી 'ખાસ ભેટ', BCCIએ બનાવી કેપ્ટન!
Shafali Verma : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ જીતમાં ભારતીય ઓપનર શેફાલી વર્માએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. પ્રતિકા રાવલ ઘાયલ થયા પછી સેમિફાઇનલ મેચ પહેલા ટીમમાં જોડાયેલી આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેને ફાઇનલમાં ધમાલ મચાવી દીધી હતી.
Shafali Verma : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને મહિલા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો. આ જીતમાં ભારતીય ઓપનર શેફાલી વર્માએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. શેફાલીએ પહેલા બેટથી કમાલ કર્યો અને પછી બોલથી તબાહી મચાવી. શેફાલીએ 87 રન બનાવ્યા અને બે વિકેટ લીધી, તેથી તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી હતી.
શેફાલી આ ટીમની કેપ્ટન બની
ફાઇનલના બે દિવસ પછી ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ શેફાલીને સારા સમાચાર આપ્યા. BCCIની પ્રાદેશિક પસંદગી સમિતિએ મંગળવારે સિનિયર મહિલા ઇન્ટર-ઝોનલ T20 ટ્રોફી માટે ટીમોની જાહેરાત કરી. ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખેલાડી શેફાલી વર્માને નોર્થ ઝોન ટીમની કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં છ ટીમો ભાગ લેશે: સેન્ટ્રલ ઝોન, ઇસ્ટ ઝોન, વેસ્ટ ઝોન, નોર્થ ઝોન, નોર્થઇસ્ટ ઝોન અને સાઉથ ઝોન. આ સ્પર્ધા 4 થી 14 નવેમ્બર દરમિયાન નાગાલેન્ડમાં યોજાશે..
શેફાલી વર્મા ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમમાંથી એકમાત્ર ખેલાડી છે જે સિનિયર મહિલા ઇન્ટર-ઝોનલ T20 ટ્રોફીમાં ભાગ લઈ રહી છે. ટીમમાં બીજું એક નોંધપાત્ર નામ નિક્કી પ્રસાદ છે, જે શેફાલી વર્માની દિલ્હી કેપિટલ્સની ટીમની સાથી અને 2025 અંડર-19 વર્લ્ડ કપ વિજેતા કેપ્ટન છે. તે આ ટુર્નામેન્ટમાં સાઉથ ઝોન ટીમની કેપ્ટનશીપ કરશે.
શેફાલીની ટીમમાં કોણ કોણ છે ?
શેફાલી વર્માને નોર્થ ઝોન ટીમની કેપ્ટન બનાવવામાં આવી છે, જ્યારે શ્વેતા સેહરાવત વાઈસ-કેપ્ટન હશે. ટીમમાં દિયા યાદવ, આયુષી સોની, તાનિયા ભાટિયા (વિકેટકીપર), એસ.એમ. સિંહ, ભારતી રાવલ, બાવનદીપ કૌર, મન્નત કશ્યપ, અમનદીપ કૌર, કોમલપ્રીત કૌર, અનન્યા શર્મા, સોની યાદવ, નઝમા અને નંદિની. ટીમમાં હરિયાણા ક્રિકેટ એસોસિએશન, દિલ્હી ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન, ચંદીગઢ ક્રિકેટ એસોસિએશન, હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન, જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશન અને પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશનના ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
