વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી હતી બહાર, પછી અચાનક મળી એેન્ટ્રી અને ફાઇનલમાં છવાઈ ગઈ શેફાલી વર્મા
શેફાલી વર્માએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી દર્શકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. આ શેફાલીનો બીજો ODI વર્લ્ડ કપ હતો. તેણે 2022ના ODI વર્લ્ડ કપમાં પણ રમી હતી.
2 નવેમ્બરે ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રમાઈ. નવી મુંબઈની DY પાટિલ સ્પોર્ટ્સ એકેડેમીમાં રમાઈ રહેલી આ મેચમાં ભારતીય ટીમે મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. સ્મૃતિ મંધાના અને શેફાલી વર્માએ પ્રથમ વિકેટ માટે 104 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. સ્મૃતિ આઉટ થતાં આ ભાગીદારીનો અંત આવ્યો. સ્મૃતિએ 58 બોલનો સામનો કર્યો અને આઠ ચોગ્ગા સહિત 45 રન બનાવ્યા.
સ્મૃતિ મંધાના આઉટ થઈ, પરંતુ શેફાલી વર્માની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રહી. તેણીએ માત્ર 78 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા, જેમાં સાત ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તે આયાબોંગા ખાકાના બોલ પર કેચ આઉટ થઈ. આ શેફાલીની ODI કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર હતો. તેણીએ લગભગ 3.5 વર્ષ પછી ODIમાં પચાસથી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. શેફાલી વર્મા સદી ફટકારી શકી નહોતી, પરંતુ તેણીએ પોતાની બેટિંગથી ચાહકોનું ભરપૂર મનોરંજન કર્યું.
વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી હતી બહાર
શેફાલી વર્મા વર્લ્ડ કપ ટીમનો ભાગ નહોતી, પરંતુ પ્રતિકા રાવલ ઈજાને કારણે બહાર થયા પછી તેનું નસીબ ચમક્યું. પ્રતિકાને બાંગ્લાદેશ સામેની લીગ મેચમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઘૂંટણ અને પગની ઘૂંટીમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ મેચોમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. પ્રતિકાને બાકાત રાખ્યા બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)એ ICC (આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ) પાસેથી શેફાલી વર્માને ટીમમાં સમાવવા માટે પરવાનગી માંગી હતી, જે મંજૂર કરવામાં આવી હતી.
શેફાલી વર્માની વાપસી પ્રભાવશાળી
શેફાલી વર્મા એક વર્ષથી વધુ સમય પછી ભારતની ODI ટીમમાં પરત ફરી છે. શેફાલીને કોલ-અપ મળ્યો ત્યારે તે સિનિયર મહિલા T20 ટ્રોફી માટે સુરતમાં હતી, પછી ઉતાવળમાં મુંબઈ પહોંચી. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સેમિફાઇનલમાં તે માત્ર 10 રન બનાવી શકી, જ્યાં ભારતે ઐતિહાસિક 5 વિકેટનો રન ચેઝ પૂર્ણ કર્યો. હવે શેફાલીએ ફાઇનલમાં તેના પ્રદર્શનથી સ્ટેજ પર આગ લગાવી દીધી છે.
શેફાલી વર્મા માત્ર 21 વર્ષની છે, પરંતુ તે ભારતીય મહિલા ટીમ માટે ત્રણ T20 વર્લ્ડકપ અને બે ODI વર્લ્ડકપમાં રમી છે. જ્યારે ભારતે પ્રથમ અંડર-19 મહિલા T20 વર્લ્ડકપ જીત્યો ત્યારે તે ટીમની કેપ્ટન હતી. શેફાલીએ કિશોરાવસ્થામાં ભારતીય ટીમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
શેફાલી વર્માએ ભારતીય મહિલા ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ પાંચ ટેસ્ટ, 30 વનડે અને 90 ટી20 મેચમાં કર્યું છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તેણે 63ની સરેરાશથી 567 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. મહિલા વનડેમાં તેણે 31 મેચમાં 24.70ની સરેરાશથી 741 રન બનાવ્યા છે, જેમાં પાંચ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. મહિલા ટી20 મેચમાં તેણે 26.12ની સરેરાશથી 2221 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 11 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
