'ભારતને 4 ગુજરાતી ચલાવી રહ્યા છે', IND vs PAK મેચ પહેલાં શાહિદ આફ્રીદી ઓક્યું ઝેર, જાણો શું શું કહ્યું
India vs Pakistan : પાકિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ આફ્રીદીએ ભારત સામે ફરી એકવાર ઝેર ઓક્યું છે. આફ્રીદી હંમેશાં ભારત વિરોધી નિવેદનો માટે જાણીતો છે. આફ્રીદીએ ટીવીના એક શોમાં જે પણ કહ્યું એ તમામ બાબતોનો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આફ્રીદીએ આ વખતે 4 ગુજરાતીઓને ટાર્ગેટ કર્યા છે.
India vs Pakistan : ટી 20 વિશ્વકપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ બાબતે ઘણા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. અનેક વાટાઘાટોને અંતે પાકિસ્તાન મેચ રમવા માટે તૈયાર થયું છે. બાંગ્લાદેશના ટેકામાં પાકિસ્તાને આઈસીસીનું નાક દબાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પણ અમિત શાહના દીકરા જય શાહે પાકિસ્તાનની એક પણ ચાલને ફાવવા દીધી નથી.
પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે 15મી ફેબ્રુઆરીના રોજ રમાનારી મેચનો બહિષ્કાર કર્યો હતો. આખરે આજે પાકિસ્તાને યુ ટર્ન લીધો છે. આ વિવાદો વચ્ચે નવો એક વિવાદ સામે આવ્યો છે. શાહીદ આફ્રીદીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં જબરદસ્ત વાયરલ થઈ રહ્યો છે. દર વખતની જેમ આફ્રીદીએ ભારત વિરુદ્ધમાં ઝેર ઓક્યું છે. આફ્રીદી દર મેચ પહેલાં આ પ્રકારના વિવાદો ઉભા કરવા માટે જાણીતો છે. આફીદી પાકિસ્તાનનો કેપ્ટન હતો એ સમયે પણ ભારત વિરુદ્ધ નફરત ફેલાવવા માટે જાણીતો હતો.
આફ્રીદીએ શું કહ્યું ?
ICCએ પાકિસ્તાનની મનમાની ન ચલાવતાં હાલમાં પાકિસ્તાનમાં ઉશ્કેરાટનો માહોલ છે. જે એમના નિવેદનો સાબિત કરી રહ્યાં છે. શાહીદ આફ્રીદી એ બાબતે ખુશ હતો કે પાકિસ્તાને ભારત સામે મેચ રમવાની ના પાડી દીધી. એમને એમ હતું કે પાકિસ્તાન ના પાડશે તો BCCI અને ICC પર પ્રેશર આવશે અને પાકિસ્તાનનો હાથ ઉંચો રહેશે. બાંગ્લાદેશને ટેકો જાહેર કરવાની સ્થિતિમાં આઈસીસીએ બાંગ્લાદેશને તો કોઈ ફટકો પહોંચાડ્યો નથી પણ પાકિસ્તાનને સીધી ચિમકી આપી હતી. હવે પાકિસ્તાને મેચ રમવા માટે રાજી થવું પડતાં આફ્રીદીનો રોષ આસમાને છે. આફ્રીદીનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે એમાં કહી રહ્યો છે કે ભારતને 4 ગુજરાતીઓ ચલાવી રહ્યાં છે.
Pakistani reporter asked to Shahid Afridi🎙; Why we lose every single time against India, It's now become a dream to win against India...
Shahid Afridi🎙; "Hum p@ida hi harne ke lie hue hai"...Phle hum haarte the ab humare ladke haar rhe h😭😂🔥
— Gillfied⁷ (@Gill_Iss) February 10, 2026
પાકિસ્તાનની ચેનલ શમા પર એક શો દરમિયાન શાહીદ આફ્રીદીએ પોતાનો ઉશ્કેરાટ ઠાલવ્યો છે. આફ્રીદીએ કહ્યું છે ભારતને 4 ગુજરાતી ચલાવી રહ્યાં છે. જેમાં 2 વેચી રહ્યાં છે અને 2 ચલાવી રહ્યાં છે. જો નીચે કામ કરનારાએ આ 4ને ખુશ કરવા પડે તો આ પ્રકારની ચીજો ચાલે છે. આ દેખાડે છે કે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને આ બિલકુલ ગમ્યું નથી. હાલમાં ICCના ચેરમેન અમિત શાહના દીકરા જય શાહ છે. અમિતભાઈ શાહ હાલમાં દેશના ગૃહમંત્રી છે. મેચ રમવા માટે આનાકાની કરતાં પાકિસ્તાનને જય શાહે ઘૂંટણીયે પાડી દેતાં પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને આ દીઠે ગમ્યું નથી. આ દેખાડે છે કે ICC સામે પાકિસ્તાનની હાલત ખરાબ થતાં તેઓ હતાશ થઈ ગયા છે.
15મી ફેબ્રુઆરીએ છે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ
ભારત અને પાકિસ્તાન ટી20 વિશ્વ કપમાં એક જ ગ્રૂપમાં છે. બંને વચ્ચે 15મી ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના પ્રેમાદાસા સ્ટેડિયમાં મેચ રમાવાની છે. પાકિસ્તાને આ મેચ રમવાનો ઈન્કાર કરતાં ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમારે સ્પષ્ટ કહ્યું હતું કે ભારત તો આ મેચ રમવા માટે શ્રીલંકા જશે. ભલે હરીફ ટીમ રમવા મેદાન પર ઉતરે ના ઉતરે. ભારત શરૂઆતથી પોતાના સ્ટેન્ડ પર અડગ રહ્યું છે. જોકે, અંતમાં પાકિસ્તાને ઝૂકવું પડ્યું છે.
