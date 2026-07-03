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શાહરૂખ ખાને અમેરિકામાં બનાવ્યું આલીશાન સ્ટેડિયમ, જાણો કેટલા કરોડમાં બન્યું આ સ્ટેડિયમ અને શું છે તેની ખાસિયત?

SRK Cricket Stadium: બોલિવૂડના કિંગ શાહરૂખ ખાનનું એક મોટું સપનું આખરે સાકાર થઈ ગયું છે. તેમણે અમેરિકાના લોસ એન્જલસમાં પોતાના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડનું અનાવરણ કરી દીધું છે. ચાલો તેની પાછળ થયેલો ખર્ચ વિશે જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 03, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:01 PM IST
શાહરૂખ ખાને અમેરિકામાં બનાવ્યું આલીશાન સ્ટેડિયમ, જાણો કેટલા કરોડમાં બન્યું આ સ્ટેડિયમ અને શું છે તેની ખાસિયત?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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