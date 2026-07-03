/શાહરૂખ ખાને અમેરિકામાં બનાવ્યું આલીશાન સ્ટેડિયમ, જાણો કેટલા કરોડમાં બન્યું આ સ્ટેડિયમ અને શું છે તેની ખાસિયત?

SRK Cricket Stadium: બોલિવૂડના કિંગ એટલે કે શાહરૂખ ખાને હવે રમતગમતની દુનિયામાં પણ એક નવો અને ઐતિહાસિક મુકામ હાંસલ કરી લીધો છે. નાઈટ રાઈડર્સ ફ્રેન્ચાઈઝીના સહ-માલિક શાહરૂખ ખાનના ગ્રુપે અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં આવેલા પોમોના (લોસ એન્જલસ) ખાતે એક ખૂબ જ આધુનિક અને ભવ્ય LA નાઈટ રાઈડર્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડનું અનાવરણ કર્યું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરવામાં આવેલું આ શાનદાર મેદાન ખેલાડીઓ અને દર્શકો બન્નેને વર્લ્ડ ક્લાસ અનુભવ આપવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. અમેરિકામાં ક્રિકેટને એક નવી ઊંચાઈ પર લઈ જનારા આ ખાસ સ્ટેડિયમમાં એવી ઘણી અત્યાધુનિક સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે, જે ક્રિકેટ ફેન્સને આશ્ચર્યચકિત કરવા માટે પૂરતી છે. ચાલો જાણીએ કે, શાહરૂખ ખાનના આ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમને બનાવવા માટે કેટલા કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે.
કેટલા કરોડના ખર્ચે બન્યું આ સ્ટેડિયમ?
લોસ એન્જલસના ફેરપ્લેક્સ પોમોનામાં બનેલા આ ભવ્ય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમને તૈયાર કરવા માટે પાણીની જેમ રૂપિયા વાપરવામાં આવ્યા છે. શાહરૂખ ખાનના નાઈટ રાઈડર્સ ગ્રુપે આ આખા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમના નિર્માણ પાછળ અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયા (આશરે 2.1 કરોડ ડોલર)નું માતબર રોકાણ કર્યું છે. આ મેદાનને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ના કડક નિયમો અને ધોરણો અનુસાર બનાવવા માટે મોટા પાયે કામ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટેડિેયમના નિર્માણ દરમિયાન મેદાનને સંપૂર્ણપણે સમતલ અને યોગ્ય આકાર આપવા માટે આશરે 32,000 મેટ્રિક ટન માટીનું ખોદકામ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારબાદ આ ચમકતું વર્લ્ડ ક્લાસ ગ્રાઉન્ડ અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે.
કેટલું ભવ્ય છે શાહરૂખ ખાનનું આ સ્ટેડિયમ?
પિચ કોઈપણ ક્રિકેટ મેદાનનો જીવ હોય છે અને સ્ટેડિયમમાં આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. મેદાનના મુખ્ય ભાગ એટલે કે સ્ક્વેરમાં 8 પ્રીમિયમ કુદરતી ઘાસવાળી પિચો તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ તમામ પિચોને ICCના આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમો હેઠળ બનાવવામાં આવી છે, જેથી કરીને અહીં મોટી ટૂર્નામેન્ટો દરમિયાન ખેલાડીઓને વિશ્વ સ્તરીય બાઉન્સ અને ટર્ન મળી શકે. આ ઉપરાંત સ્ટેડિયમમાં વરસાદના પાણીને તાત્કાલિક બહાર નિકાલ કરવા માટે એક અત્યંત આધુનિક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે, જેનાથી ભારે વરસાદ પછી પણ રમત તાત્કાલિક શરૂ કરી શકાશે.
ICC સ્ટાન્ડર્ડની પિચો અને ફ્લડલાઇટ્સ
આ મેદાનને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે, અહીં દિવસની સાથે-સાથે રાત્રે પણ દૂધિયા રોશનીમાં હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચો રમી શકાય. આ માટે સમગ્ર સ્ટેડિયમમાં 120 ફૂટ ઊંચા 6 અત્યાધુનિક ફ્લડલાઇટ ટાવર ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ વિશાળ ટાવરોમાં લાગેલી લાઇટોને કારણે રાતના સમયે પણ મેદાન પર દિવસ જેવો જ ઉજાસ રહેશે.
દર્શકોના બેસવાની ક્ષમતા
લોસ એન્જલસના આ નવા નવેલા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં હાલમાં આશરે 5,000 દર્શકોના બેસવાની ઉત્તમ વ્યવસ્થા છે. પરંતુ નાઈટ રાઈડર્સ ગ્રુપની યોજના આને ભવિષ્યનું એક મહા-સ્ટેડિયમ બનાવવાની છે. આવનારા સમયને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટેડિયમની ક્ષમતાને અલગ-અલગ તબક્કામાં ઝડપથી વધારવામાં આવશે. નક્કી કરાયેલી યોજના મુજબ, વર્ષ 2027 સુધીમાં તેને દર્શકોની ક્ષમતા વધારીને 12,000 કરવામાં આવશે, વર્ષ 2028 સુધીમાં લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિક ગેમ્સ પહેલાં આ ક્ષમતાને 15,000 સીટો સુધી પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે.