ટેસ્ટ અને T20માં ફરીથી રમતો જોવા મળશે આ ખતરનાક ખેલાડી, રિટાયરમેન્ટ પાછું ખેંચ્યું

બાંગ્લાદેશના પૂર્વ ક્રિકેટ કેપ્ટન શાકિબ અલ હસન ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. આ વખતે તેનું કારણ તેની નિવૃત્તિ સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય છે. આ અનુભવી ખેલાડી ફરીથી ટેસ્ટ અને ટી20 મેચ રમવા માટે ઉત્સુક છે. તેણે પોતે જાહેરાત કરી છે કે તેણે હજુ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સત્તાવાર રીતે નિવૃત્તિ લીધી નથી.
 

Dec 08, 2025, 11:47 AM IST

ક્રિકેટ જગતમાં ઘણા એવા નામ છે જે નિવૃત્તિ લઈને મેદાનમાં પાછા ફર્યા છે, ઘણા વર્ષોથી રમતા રહ્યા છે. આ યાદીમાં હવે એક નવું નામ ઉમેરાયું છે. આ બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટન અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર શાકિબ અલ હસન છે, જે ટેસ્ટ અને T20 ક્રિકેટમાં મેદાનમાં પાછો ફરશે. શાકિબે તેની પાછળનું કારણ પણ જણાવ્યું છે.

શાકિબ અલ હસનનું નિવૃત્તિમાંથી પાછા ફરવું એ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ માટે એક મોટું પ્રોત્સાહન માનવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે તે વિશ્વના સૌથી સફળ ઓલરાઉન્ડરોમાંનો એક છે. શાકિબે ગયા વર્ષે 2024માં T20 અને ટેસ્ટ બંને ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. પરંતુ હવે, એક વર્ષ પછી શાકિબે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તેની કારકિર્દી હજુ પૂરી થઈ નથી. તે ફરીથી ત્રણેય ફોર્મેટમાં રમવા માંગે છે અને છેલ્લી સંપૂર્ણ સિરીઝ સાથે સન્માનજનક વિદાય લેવા માંગે છે.

શાકિબ નિવૃત્તિમાંથી કેમ પાછો ફર્યો ?

હવે પ્રશ્ન એ છે કે શાકિબ નિવૃત્તિમાંથી કેમ પાછો ફર્યો ? તેણે 'બીયર્ડ બિફોર વિકેટ' પોડકાસ્ટ પર આ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી. શાકિબે જણાવ્યું કે તેણે સત્તાવાર રીતે કોઈપણ ફોર્મેટ સંપૂર્ણપણે છોડી દીધું નથી. તેની યોજના બાંગ્લાદેશ પરત ફરવાની, ટેસ્ટ, ODI અને T20ની સંપૂર્ણ સિરીઝ રમવાની છે અને પછી નક્કી કરવાની છે કે કયા ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવી. શાકિબના મતે, "હું બધા ફોર્મેટ રમ્યા પછી નિવૃત્તિ લેવા માંગુ છું. પછી ભલે તે T20 હોય, ODI હોય, ટેસ્ટ હોય કે ટેસ્ટ... તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી."

 

શાકિબ અલ હસન બાંગ્લાદેશ કેમ જઈ શકતો નથી?

શાકિબ અલ હસન અનેક કેસોનો સામનો કરી રહ્યો છે અને એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બાંગ્લાદેશમાં પ્રવેશતાની સાથે જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવશે. આ બધા અહેવાલો વચ્ચે, શાકિબ ટૂંક સમયમાં બાંગ્લાદેશ પાછો ફરવાની અને ઘરઆંગણે પોતાના દેશ માટે ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટ રમવાની આશા રાખે છે.

શાકિબ અલ હસને કહ્યું કે, "મને લાગે છે કે જ્યારે કોઈ ખેલાડી કંઈક કહે છે, ત્યારે તેઓ પોતાની વાત પર અડગ રહેવાનો પ્રયાસ કરે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે અચાનક પોતાનો વિચાર બદલતા નથી. હું સારું રમું છું કે નહીં તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. જો હું રમવા માંગુ છું, તો તે પછી મારી પાસે ખરાબ સિરીઝ હોઈ શકે છે, પરંતુ મારે તે કરવાની જરૂર નથી. મને લાગે છે કે આ પૂરતું છે. જે ચાહકોએ હંમેશા મને ટેકો આપ્યો છે તેમને વિદાય આપવાનો આ એક સારો રસ્તો છે, અને ઘરે સિરીઝ રમીને તેને કંઈક પાછું આપવું એ એક મહાન તક અને લાગણી હશે."

