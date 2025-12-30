આ પાકિસ્તાની ખેલાડીએ સેહવાગનો તોડ્યો રેકોર્ડ, એવું પરાક્રમ કર્યું કે દુનિયા દંગ રહી ગઈ...
Shan Masood Broke Virender Sehwag Record: પાકિસ્તાન ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટન શાન મસૂદે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટમાં નવો ઈતિહાસ રચ્યો છે. કરાચીમાં રમાઈ રહેલી પ્રેસિડેન્ટ્સ ટ્રોફી ગ્રેડ-વન મેચમાં તેણે માત્ર 177 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી છે. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ સાથે તેણે ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને પાકિસ્તાનના ઇન્ઝમામ-ઉલ-હકનો વર્ષો જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.
Shan Masood Broke Virender Sehwag Record: પાકિસ્તાનના ટેસ્ટ કેપ્ટન શાન મસૂદે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એટલું શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે કે તેણે રેકોર્ડ બુકમાં નામ નોંધાવી દીધું છે. પ્રેસિડેન્ટ ટ્રોફી ગ્રેડ વન 2025-26 મેચમાં શાન મસૂદે સૌથી ઝડપી બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. કરાચીમાં રમાયેલી તેની ઇનિંગે માત્ર પાકિસ્તાનમાં સ્થાપિત અગાઉના રેકોર્ડને જ નહીં, પરંતુ દિગ્ગજ ભારતીય બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગના લાંબા સમયથી ચાલતા રેકોર્ડને પણ તોડી નાખ્યો. આ ઇનિંગ શાન મસૂદના ઉત્કૃષ્ટ ફોર્મ અને રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં તેની કુશળતાનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે.
કરાચીમાં રેકોર્ડબ્રેક ઇનિંગ
કરાચીમાં સાહિર એસોસિએટ્સ સામે સુઇ નોર્ધન ગેસ પાઇપલાઇન્સ લિમિટેડ તરફથી રમતા શાન મસૂદે પહેલા દિવસે મેચનો રસ્તો બદલી નાખ્યો. ટીમને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, અને ઓપનર અઝાન અવૈસ 53 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ મસૂદે જવાબદારી સંભાળી. તેણે આક્રમક અને આત્મવિશ્વાસથી બેટિંગ કરી. મસૂદે માત્ર 177 બોલમાં તેની બેવડી સદી પૂરી કરી, જે પાકિસ્તાનની ધરતી પર અત્યાર સુધીની સૌથી ઝડપી બેવડી સદી છે. દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, તે 185 બોલમાં 212 રન બનાવી અણનમ રહ્યો. તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ પણ 114 થી વધુ હતો, જે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં ખૂબ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે.
અલી ઝરયાબ સાથે ઐતિહાસિક ભાગીદારી
શાન મસૂદની ઇનિંગની ખાસ વાત એ હતી કે તેણે અલી ઝરયાબ સાથે મોટી ભાગીદારી કરી. બંનેએ બીજી વિકેટ માટે 390 રન ઉમેર્યા, જે પાકિસ્તાનમાં કોઈપણ વિકેટ માટે નવમી સૌથી મોટી ભાગીદારી છે. અલી ઝરયાબે પણ શાનદાર બેટિંગ કરી, 192 રન બનાવ્યા. કમનસીબે તે બેવડી સદીથી દૂર રહ્યો અને 237 બોલમાં આઉટ થયો. ઝરયાબના આઉટ થયા પછી પણ મસૂદે પોતાનું આક્રમણ વલણ ચાલુ રાખ્યું અને ટીમને મજબૂત સ્થિતિમાં લાવી દીધી. આ ભાગીદારીએ સાહિર એસોસિએટ્સના બોલરોને બેકફૂટ પર ધકેલી દીધા.
સેહવાગ અને ઇન્ઝમામનો તૂટ્યો રેકોર્ડ
શાન મસૂદની આ ઈનિંગે ક્રિકેટ જગતના બે મોટા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. વીરેન્દ્ર સેહવાગનો રેકોર્ડ: 2006માં લાહોર ટેસ્ટમાં સેહવાગે 182 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી. શાન મસૂદે 177 બોલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી સેહવાગનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. જ્યારે ઇન્ઝમામ-ઉલ-હકનો રેકોર્ડ: પાકિસ્તાની બેટ્સમેન તરીકે સૌથી ઝડપી બેવડી સદીનો રેકોર્ડ ઇન્ઝમામ (188 બોલ, વર્ષ 1992) પાસે હતો, જે હવે મસૂદના નામે થઈ ગયો છે.
2025માં શાન મસૂદનું શાનદાર ફોર્મ
શાન મસૂદ માટે 2025નું વર્ષ ખાસ રહ્યું છે. આ વર્ષે તેણે બે ફર્સ્ટ ક્લાસ બેવડી સદી ફટકારી છે. બે મહિના પહેલા તેણે એબોટાબાદ સામે કરાચી બ્લૂઝ માટે 250 રનની ઇનિંગ રમી હતી. હવે તેણે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં કુલ પાંચ બેવડી સદી ફટકારી છે. આખા વર્ષના આંકડા પર નજર કરીએ તો, શાન મસૂદે 25 ઇનિંગમાં 1564 રન બનાવ્યા છે અને તેની સરેરાશ 71 થી વધુ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેણે 10 ઇનિંગમાં લગભગ 400 રન પણ બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રદર્શન દર્શાવે છે કે શાન મસૂદ રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પાકિસ્તાનના સૌથી વિશ્વસનીય બેટ્સમેનોમાંનો એક બની ગયો છે.
