Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsકોરોના વેક્સિનને કારણે થયું હતું શેન વોર્નનું મોત ! 4 વર્ષ પછી તેના પુત્રએ કર્યો મોટો દાવો

કોરોના વેક્સિનને કારણે થયું હતું શેન વોર્નનું મોત ! 4 વર્ષ પછી તેના પુત્રએ કર્યો મોટો દાવો

Shane Warne : દિગ્ગજ સ્પિનર શેન વોર્નના નિધનના 4 વર્ષ પછી તેના પુત્ર જેક્સને દાવો કર્યો છે કે શેન વોર્નનું મોત કોરોના વેક્સિનના ત્રણ કે ચાર ડોઝ લેવાના કારણે થયું હતું. જે તેમને કામ કરવા માટે મજબૂરીમાં લેવી પડી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 14, 2026, 05:15 PM IST
  • શેન વોર્નના મોતના 4 વર્ષ પછી તેના પુત્રનો મોટો દાવો
  • મોત માટે કોરોના વેક્સિન જવાબદાર : જેક્સન
  • શેન વોર્ન વેક્સિન લેવા માંગતા નહોતા

Trending Photos

Shane Warne : મહાન સ્પિનર શેન વોર્નના નિધનના 4 વર્ષ પછી તેના પુત્ર જેક્સને એક પોડકાસ્ટમાં દાવો કર્યો હતો કે તેના પિતાનું નિધન કોરોના વેક્સિનના ત્રણ કે ચાર ડોઝ લેવાના કારણે થયું હતું. જેક્સને તેના પિતાની સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો. વોર્નનું 2022માં થાઇલેન્ડમાં હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન થયું હતું, તે સમયે તેઓ 52 વર્ષના હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

મોત માટે કોરોના વેક્સિન જવાબદાર : જેક્સન

જેક્સને કહ્યું કે મને આશંકા છે કે કોરોના વેક્સિને આમાં ભૂમિકા ભજવી હતી. મને નથી લાગતું કે હવે એવું કહેવાથી કોઈ પ્રકારનો વિવાદ થશે. ભલે મારા પિતાને પહેલાથી જ કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હતી, મને લાગે છે કે વેક્સિન લેવાથી તેમની બીમારી વધી હતી. તે એવી વસ્તુ છે જેના વિશે હું સતત વિચારતો રહું છું.

તેણે કહ્યું કે તેના પિતાના મોતના સમાચાર મળ્યા પછી તેની પહેલી પ્રતિક્રિયા સરકારને દોષી ઠેરવવાની હતી. મેં તરત જ કોવિડ અને વેક્સિનને આ માટે જવાબદાર ગણાવ્યા હતા. જેક્સને ઉલ્લેખ કર્યો કે શોક સભામાં ખુલ્લેઆમ આ વિચારો વ્યક્ત કરવાથી તેણે પોતાની જીતને માંડ માંડ રોકી હતી. કદાચ આવું ન કરવું એ એક સમજદારીભર્યો નિર્ણય હતો.

શેન વોર્ન વેક્સિન લેવા માંગતા નહોતા

જેક્સને આગળ કહ્યું કે લોકો આ પહેલા પણ હૃદયરોગના હુમલાથી મરી રહ્યા હતા. પરંતુ પિતાજી ઠીક હતા. મારું માનવું છે કે તેમણે ત્રણ કે ચાર વેક્સિનના ડોઝ લીધા હશે. તેઓ વેક્સિન લેવા માંગતા નહોતા, પરંતુ ઘણા અન્ય લોકોની જેમ કામ ચાલુ રાખવા માટે તેમને આવું કરવાની ફરજ પડી હતી.

વોર્નની જીવનશૈલી વિશે બોલતા, જેક્સને કહ્યું કે તે સમયે, પિતાજી સ્વસ્થ અને ખુશ હતા. તેઓ લાંબા સમય પછી નોંધપાત્ર રીતે સારા દેખાતા હતા. તે ચોક્કસપણે ધૂમ્રપાન અને દારૂ પીતા હતો, પરંતુ 80 અને 90ના દાયકાના ઘણા લોકો તેમના પિતા કરતા ઘણા વધારે ધૂમ્રપાન અને દારૂ પીતા હતા.

વોર્નને તેના મોતના થોડા મહિના પહેલા કોરોના થયો હતો. તેના અચાનક નિધન સમયે તે કોઈ ગંભીર બીમારી સામે લડી રહ્યા નહોતા.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Trending news