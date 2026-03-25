શેન વોર્ન નીકળ્યો અસલી 'બાજીગર', રાજસ્થાન રોયલ્સ વેચાતા થયો માલામાલ, પરિવારને મળશે 4500000000 રૂપિયા
ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ એટલે કે આઈપીએલમાં શરૂઆતી ચાર સિઝનમાં જોડાઈને શેન વોર્ન ક્રિકેટનો વોરેન બફેટ બની ગયો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાવાને કારણે શેન વોર્નનો પરિવાર માલામાલ બની ગયો છે. આઈપીએલમાં પ્રથમ સિઝનથી રમી રહેલા વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને પણ શેન વોર્ને કમાણીના મામલામાં પાછળ છોડી દીધા છે.
- IPLમા રાજસ્થાન રોયલ્સની ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાઈ ગઈ
- 15290 કરોડમાં થઈ મેગા ડીલ
- આ ડીલથી દિવંગત શેન વોર્નનો પરિવાર બની ગયો માલામાલ
નવી દિલ્હીઃ ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 શરૂ થવામાં હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. આ વચ્ચે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ ફ્રેન્ચાઇઝીનું વેચાણ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી ગયું છે. આઈપીએલની પ્રથમ સિઝનની ચેમ્પિયન રહેલી રાજસ્થાન રોયલ્સને અમેરિકાના કાલ સોમાણીના નેતૃત્વવાળા કંસોર્ટિયમે 1.63 અબજ ડોલર એટલે કે આશરે 15290 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી લીધી છે. આરઆરની વેલ્યુએશન આરસીબીના 1.78 અબજ ડોલરની નજીક છે. રોયલ્સના પૂર્વ કેપ્ટન શેન વોર્ને ટીમ તરફથી રમવા દરમિયાન લીધેલા એક નિર્ણયે તેના પરિવારને માલામાલ કરી દીધો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાના દિગ્ગજ લેગ સ્પિનર શેન વોર્ને ખુલાસો કર્યો હતો કે તેણે દરેક સિઝન માટે આરઆરમાં 0.75 ટકા ઈક્વિટી માંગી હતી. વોર્ન ન માત્ર રોયલ્સનો કેપ્ટન હતો પરંતુ તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લીધા બાદ મેન્ટર અને કોચ પણ રહ્યો. હવે જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ વેચાઈ છે તો દિવંગત શેન વોર્નના પરિવારને આ ડીલ હેઠળ આશરે 460 કરોડ રૂપિયા (70 મિલિયન ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલરથી વધુ) મળી શકે છે.
2019મા ધ હેરાલ્ડ સનને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યુમાં વોર્ને કહ્યુ હતુ 'મારી ડીલનો હિસ્સો હતો. તેમણે મને કેપ્ટન, કોચ બનવા અને ટીમને મારી મરજીથી ચલાવવા માટે કહ્યું હતું. હું વન-સ્ટોપ શોપ હતો. સાત વર્ષ પહેલા ફ્રેન્ચાઇઝીની વેલ્યુએશન પર વોર્ને કહ્યું હતું- 400 મિલિયન ડોલરના ત્રણ ટકા ઠીક છે.'
હાલ આ ટ્રાન્ઝેક્શનને ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડની મંજૂરી મળવાની બાકી છે. 2026ની સિઝન બાદ કાલ સોમાણીના નેતૃત્વવાળા ગ્રુપને ટીમ સોંપી દેવામાં આવશે. પોર્નના પરિવારે હજુ સુધી આ મામલે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. માત્ર શેન વોર્ન જ નહીં, પરંતુ બીસીસીઆઈને પણ આ ડીલથી મોટો ફાયદો થશે. બીસીસીઆઈને આ ડીલના પાંચ ટકા એટલે કે આશરે 765 કરોડ રૂપિયા મળશે.
રાજસ્થાન રોયલ્સની શરૂઆતી વેલ્યુએશન શું હતી?
ઉલ્લેખનીય છે કે 2008મા મનોજ બડાલેના નેતૃત્વવાળા ગ્રુપે રાજસ્થાન રોયલ્સ ફ્રેન્ચાઇઝીને 67 મિલિયન ડોલરમાં ખરીદી હતી. સૌથી ઓછી કિંમતવાળી આ ફ્રેન્ચાઇઝી શેન વોર્નની આગેવાનીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા પ્રથમ સિઝનની ટ્રોફી જીતી હતી. આઈપીએલમાં રાજસ્થાનની ટીમ અત્યાર સુધી માત્ર એક વખત ટ્રોફી જીતી શકી છે.
ધોની, કોહલી અને રોહિત કરતા પણ વધુ કમાણી
ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આઈપીએલની પ્રથમ સિઝનથી રમી રહ્યાં છે. વિરાટ કોહલીએ આઈપીએલની 18 સિઝન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ તરફથી રમી છે અને અત્યાર સુધી 230.4 કરોડની કમાણી કરી છે. જ્યારે રોહિત શર્મા આઈપીએલનો સૌથી સફળ કેપ્ટન છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન તરફથી રમતા રોહિતે આઈપીએલ કરિયર દરમિયાન 211.20 કરોડની કમાણી કરી છે. તો એમએસ ધોનીએ 192.84 કરોડની કમાણી આઈપીએલ દ્વારા કરી છે. પરંતુ શેન વોર્ને ફ્રેન્ચાઇઝીમાં હિસ્સો મેળવી સૌથી મોટી કમાણી કરી લીધી છે.
