'કેચ-ડ્રોપર' શશાંકનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ ? હાર બાદ શ્રેયસ ઐયરની ખૂટી ધીરજ, જાણો કોને ગણાવ્યો હારનો જવાબદાર

PBKS vs SRH : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે પંજાબ કિંગ્સની 33 રનથી કારમી હાર થઈ છે. આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સનો શશાંક સિંહ રડાર પર હતો. કારણ કે છેલ્લી ઘણી મેચોથી શશાંક સિંહ કેચ છોડવાના કારણે શંકાના ઘેરામાં હતો. ત્યારે આ મેચમાં ફરી એકવાર આ જ ભૂલો કરી છે. ત્યારે હવે શ્રેયસ ઐયરે આખરે આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
PBKS vs SRH : 2026ની IPL સીઝનમાં પંજાબ કિંગ્સનો શશાંક સિંહ કદાચ તેના કેપ્ટન માટે એક પડકાર બની રહ્યો છે. ઘણી મેચોથી શશાંક સિંહ તેના કેચ છોડવાને કારણે બધાની નજરોમાં છે. તેની ભૂલો હવે ગંભીર ભૂલોમાં ફેરવાઈ રહી છે. તેના કેચ છોડવાની ચર્ચા ઘણા દિવસોથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહી છે, પરંતુ હવે શ્રેયસ ઐયરે પોતે આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં હાર થતાં પંજાબ કિંગ્સને સતત ત્રીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઐયરે આ હારનું મુખ્ય કારણ નબળી ફિલ્ડિંગ ગણાવ્યું હતું.
દરેક મેચમાં શશાંક કેચ છોડે છે
પંજાબ કિંગ્સે તેની છેલ્લી જીત નોંધાવી ત્યારથી શશાંક સિંહ સતત કેચ છોડી રહ્યા છે. તે સમયે જીતના જશ્નમાં શશાંકની નબળી ફિલ્ડિંગ નજર ના આવી. ઐયરે અને પોન્ટિંગે મેચ પછી ફક્ત તેની મજાક ઉડાવી હતી. જો કે, તે હવે કોચ અને કેપ્ટન બંને માટે હતાશાનું કારણ બની રહ્યો છે. શ્રેયસ ઐયરના તાજેતરના નિવેદન પરથી આ લાગણીનો અંદાજ લગાવી શકાય છે. હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં શશાંકે 9મી ઓવરમાં હેનરિક ક્લાસેનનો કેચ છોડ્યો. બાદમાં ક્લાસેન 69 રનની ઇનિંગ રમી. તેની ઇનિંગને કારણે હૈદરાબાદની ટીમે 235 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો.
શ્રેયસ ઐયરે શું કહ્યું ?
મેચ હાર્યા પછી શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું કે મને લાગે છે કે ટાર્ગેટ થોડું વધારે હતું, કારણ કે અમે શરૂઆતમાં ઘણા કેચ છોડ્યા હતા. મારું માનવું છે કે અમે હજુ 30થી 40 રન ઓછા આપ્યો હોત. આનું કારણ એ છે કે વિકેટ ધીમી પડી રહી હતી અને કટર્સ થોડી અટકીને આવી રહી હતી. પરિણામે અમે અમારી ફિલ્ડિંગ, બોલિંગ અથવા તો અમારી બેટિંગમાં પણ યોગ્ય નહોતા. તેથી મને લાગે છે કે તેઓ દરેક બાબતે બેસ્ટ ક્રિકેટ રમી અને અમને મેચ કેવી રીતે જીતવી તે બરાબર બતાવ્યું.
વધુમાં ઐયરે કહ્યું કે, મેં ચહલને આક્રમક બોલિંગ કરવાનું કહ્યું હતું, ખાસ કરીને જ્યારે નવા બેટ્સમેન ક્રીઝ પર આવે છે, કારણ કે તેઓ પહેલા જ બોલથી ઝડપથી રન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. તે સમયે વિકેટ લેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી. કમનસીબે અમે કેચ પકડી શક્યા નહીં. મને લાગે છે કે આજની મેચમાં આ અમારા માટે સૌથી મોટો ઝટકો હતો. જોકે, આ ચોક્કસપણે એક અવી વાત છે જેના પર અમારે વિચાર કરવાની જરૂર છે અને અમારે વધુ મજબૂત રીતે વાપસી કરવી પડશે.