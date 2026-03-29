આ ચાર ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે, શશાંક સિંહે કરી ભવિષ્યવાણી, જાણો

Playoffs Predictions: પંજાબ કિંગ્સના ખેલાડી શશાંક સિંહે IPL 2026માં કઈ ચાર ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે તેની ભવિષ્યવાણી કરી છે. તે CSKને ટોપ-4 ટીમ માનતો નથી, જ્યારે આ 4 ટીમને પોતાની ટોપ-4 યાદીમાં છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 29, 2026, 09:14 PM IST
Playoffs Predictions: આજે IPL 2026નો બીજો દિવસ છે. RCBએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની પહેલી મેચ 6 વિકેટથી જીતી હતી. બીજી મેચમાં, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ટકરાશે. કોલકાતાએ મજબૂત શરૂઆત કરી છે અને મોટા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ પર છે. 

કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણે શાનદાર બેટિંગ કરી રહ્યો છે. આ દરમિયાન, પંજાબ કિંગ્સના ખેલાડી શશાંક સિંહે IPL 2026 અંગે એક ભવિષ્યવાણી કરી છે. એક ખાનગી મીડિયા ચેનલ સાથેની મુલાકાતમાં, તેણે કઈ ચાર ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે તે અંગે પોતાની ભવિષ્યવાણી કરી છે.

પીબીકેએસ આ વખતે આઈપીએલ ટાઇટલ પણ જીતશે. 

શશાંક સિંહને પૂછવામાં આવ્યું કે IPL 2026ના અંતિમ તબક્કા માટે તેની ભવિષ્યવાણી શું છે અને તે માને છે કે કઈ ચાર ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચશે. જવાબમાં, વિસ્ફોટક જમણા હાથના બેટ્સમેને કહ્યું કે, જ્યાં સુધી મને લાગે છે, પંજાબ કિંગ્સ આ વખતે પ્લેઓફમાં પહોંચશે. પંજાબ કિંગ્સ ફક્ત પ્લેઓફમાં જ પહોંચશે નહીં, પરંતુ તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઐયરની આગેવાની હેઠળની પીબીકેએસ આ વખતે આઈપીએલ ટાઇટલ પણ જીતશે. 

તેમણે ઉમેર્યું કે, એક ટીમ જે પ્લેઓફમાં પહોંચશે તે પંજાબ કિંગ્સ છે. આરસીબી ફરી એકવાર પ્લેઓફમાં પહોંચશે. તેમણે ટોચના ચાર માટે ત્રીજી ટીમ તરીકે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ભવિષ્યવાણી કરી હતી. શશાંકે કહ્યું કે, મને લાગે છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પણ આ વખતે પ્લેઓફમાં પહોંચશે.

શશાંક સિંહે ત્યારબાદ ચોથી ટીમ માટે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અથવા અન્ય કોઈ મોટી ટીમનું નામ લીધું ન હતું, પરંતુ તેના બદલે કહ્યું, "મને લાગે છે કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અથવા દિલ્હી કેપિટલ્સ આ વખતે પ્લેઓફમાં પહોંચશે. 

તેમણે ઉમેર્યું, "મને ખબર નથી કેમ, પરંતુ મને લાગે છે કે દિલ્હી અને એલ એન્ડ ટીમાંથી કોઈ એક આ વખતે પ્લેઓફમાં પહોંચશે." શશાંક સિંહે આઈપીએલ પ્લેઓફમાં પહોંચવાની જે ટીમોની આગાહી કરી છે તેમાં આરસીબી, પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે આગાહી કરી છે કે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સમાંથી એક ટીમ પ્લેઓફમાં પહોંચશે.

જ્યારે શશાંક સિંહને ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછવામાં આવ્યું કે શું આ વખતે પણ RCB અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે IPL ફાઇનલ રમાઈ શકે છે, ત્યારે તેમણે જવાબ આપ્યો, "કોઈ પણ ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચે તો પણ, આ વખતે ટ્રોફી પંજાબ કિંગ્સ જીતશે." નોંધનીય છે કે ગયા વર્ષે, IPL ફાઇનલ RCB અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે જીત મેળવી હતી અને ટાઇટલ પોતાના નામે કર્યું હતું.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

