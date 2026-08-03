/શ્રેયસ ઐયરના સાથી ખેલાડીએ છોડ્યો ટીમનો સાથ, ક્રિકેટ એસોસિએશન પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

Shashank Singh : IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ તરફથી રમતા સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર શશાંક સિંહે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. શશાંકે તેની ઘરેલુ ટીમ છત્તીસગઢથી અલગ થઈ ગયો છે. તે હવે 2026-27 સિઝનથી પુડુચેરી માટે રમશે. ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ પુડુચેરીના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ પી. દામોદરને પણ શશાંકના ટીમમાં સમાવેશની પુષ્ટિ કરી છે. મુંબઈનો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન પ્રસાદ પવાર પણ તેની સાથે પુડુચેરી ટીમમાં જોડાયો છે. ટીમ છોડ્યા પછી શશાંકે છત્તીસગઢ ક્રિકેટ એસોસિએશન પર અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે.
શશાંક સિંહે છત્તીસગઢ ક્રિકેટ એસોસિએશન પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા
ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે વાત કરતા, શશાંક સિંહે છત્તીસગઢ ક્રિકેટ એસોસિએશન (CSCS) પર અનેક ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે. તેણે કહ્યું કે, હા, હું છત્તીસગઢ છોડી રહ્યો છું. મેં CSCS પાસેથી NOC મેળવ્યું છે અને 2026-27 સિઝનથી પુડુચેરી માટે રમીશ. ગત સિઝનમાં મને ખભા અને આંગળીમાં ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી, પરંતુ છત્તીસગઢ ક્રિકેટ એસોસિએશને તે સમય દરમિયાન મને બિલકુલ સાથ આપ્યો નહોતો.
તેણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે સિઝન સમાપ્ત થયા પછી છત્તીસગઢ ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગ 2026 માટે ખેલાડીઓની યાદીમાં તેનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું નહોતું. વધુમાં પ્રી-સિઝન કેમ્પ માટે પસંદ કરાયેલી ટીમમાંથી તેનું નામ પણ ગાયબ હતું. શશાંકે કહ્યું કે, મેં અધિકારીઓને પૂછ્યું કે મારું નામ કેમ સામેલ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ મને કોઈ જવાબ મળ્યો નહીં.
Shashank Singh parts ways with Chhattisgarh, likely to join Pondicherry for the 2026–27 season 🚨
"Yes, I'm quitting Chhattisgarh. I've taken the NOC from CSCS and am moving to Pondicherry from the 2026-27 season. I suffered serious shoulder and finger injuries (fracture on the… pic.twitter.com/qbk3rwLczf
— CREX (@Crex_live) August 2, 2026
'મને બદનામ કરવામાં આવ્યો'
શશાંક સિંહ કહેવું છે કે તેને એવું કહીને બદનામ કરવામાં આવ્યો કે તે ફક્ત IPL રમવા માંગે છે અને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં કોઈ રસ નથી. તેણે કહ્યું કે, મને એવું કહેવામાં આવ્યું કે હું ફક્ત IPL રમવા માંગુ છું, જ્યારે સત્ય એ છે કે ગયા વર્ષે બીસીસીઆઈએ મને વાઈટ બોલ ક્રિકેટમાં ભારતનો શ્રેષ્ઠ ઓલરાઉન્ડર જાહેર કર્યો હતો. મને આ માટે પ્રતિષ્ઠિત લાલા અમરનાથ એવોર્ડ પણ મળ્યો હતો.
શશાંકે છેલ્લી ઘરેલુ સિઝન દરમિયાન બેટ અને બોલ બંનેથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. 2025-26 વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તેણે સાત મેચમાં 450 રન બનાવ્યા અને 11 વિકેટ ઝડપી. દરમિયાન 2024-25 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં તેણે સાત મેચમાં 188 રન બનાવ્યા હતા.
રેડ-બોલ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક
શશાંકે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે તેનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હાલમાં વાઈટ બોલ ક્રિકેટ પર છે. તેણે કહ્યું કે, મારું શરીર હજુ પણ સંપૂર્ણપણે ફિટ છે. તેથી જ મેં આ સિઝનમાં રેડ-બોલ ક્રિકેટમાંથી બ્રેક લેવાનું નક્કી કર્યું. હું એક સારો ઓલરાઉન્ડર છું અને પુડુચેરી અને પંજાબ કિંગ્સ બંને માટે T20 ક્રિકેટમાં નિયમિતપણે ચાર ઓવરનો મારો સંપૂર્ણ ક્વોટા પુરો કરવા માંગુ છું.
છત્તીસગઢ માટે શશાંકની કારકિર્દી કેવી રહી ?
શશાંક સિંહ 2019માં છત્તીસગઢ ટીમમાં જોડાયો હતો અને ત્યારથી તે નિયમિત સભ્ય રહ્યો છે. તેણે છત્તીસગઢ માટે 24 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી છે, જેમાં 29.19ની સરેરાશથી 905 રન બનાવ્યા છે અને 3.28ના ઇકોનોમી રેટથી 16 વિકેટો લીધી છે.
લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં, તેણે 35 મેચોમાં 40.53ની સરેરાશથી 1054 રન બનાવ્યા છે અને પોતાની પ્રભાવશાળી બોલિંગથી 37 વિકેટ લીધી છે. વધુમાં તેના ટી20 રેકોર્ડમાં 110 મેચોમાં 1763 રન અને 25 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.