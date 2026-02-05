Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને શાહબાઝ શરીફે તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લઈને મૌન તોડ્યું છે. શાહબાઝ શરીફે પુષ્ટિ કરી છે કે પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાં 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામેની મેચ નહીં રમે. જો કે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે હજુ સુધી ICCને મેચનો બહિષ્કાર કરવાના નિર્ણયની ઔપચારિક રીતે જાણ કરી નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:22 AM IST

પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે બુધવારે પુષ્ટિ કરી હતી કે તેમની ક્રિકેટ ટીમ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત સામે ગ્રુપ મેચ નહીં રમે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ હાઇ-વોલ્ટેજ ગ્રુપ A મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાનારી છે. કેબિનેટની બેઠકમાં શાહબાઝ શરીફે જણાવ્યું હતું કે પાકિસ્તાને આ મુદ્દે સ્પષ્ટ વલણ અપનાવ્યું છે.

અમે ખૂબ જ વિચારીને નિર્ણય લીધો છે : શાહબાઝ શરીફ

શાહબાઝ શરીફે કહ્યું કે, અમે T20 વર્લ્ડ કપ અંગે ખૂબ જ વિચારપૂર્વક નિર્ણય લીધો છે અને ભારત સામે મેચ નહીં રમીએ. રમતના મેદાનનો ઉપયોગ રાજકારણ માટે ન થવો જોઈએ. અમે બાંગ્લાદેશની સાથે છીએ અને આ એક વાજબી નિર્ણય છે. 

શાહબાઝ શરીફનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તાજેતરમાં અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)એ હજુ સુધી ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાના તેના ઇરાદા વિશે ICCને ઔપચારિક રીતે જાણ કરી નથી.

પાકિસ્તાને સત્તાવાર રીતે ICCને જાણ કરી નથી

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ આ નિર્ણય અંગે ICCને કોઈ સત્તાવાર ઈમેલ મોકલવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. જો PCB ICCને ઔપચારિક રીતે જાણ નહીં કરે, તો ભારત-પાકિસ્તાન મેચ શેડ્યૂલ પર રહેશે અને આ મુદ્દા પર અનિશ્ચિતતા ચાલુ રહી શકે છે. ICC પાકિસ્તાન તરફથી સત્તાવાર પત્રની રાહ જોઈ રહ્યું છે, જેના પછી આગળની કાર્યવાહીનો નિર્ણય લેવામાં આવશે.

ભારત મેચ માટે શ્રીલંકા જશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબો જશે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ મેચ પહેલાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપશે અને ટોસ માટે મેદાનમાં પણ જશે. જો પાકિસ્તાનનો કેપ્ટન સલમાન અલી આગા ટોસ માટે નહીં આવે, તો મેચ રેફરી ભારતને વોકઓવર આપશે, જેનાથી ભારતને બે પોઈન્ટ મળશે. જો કે, જો ભારત કોલંબો નહીં જાય અને પાકિસ્તાન નહીં આવે, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે.
 

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

t20 world cup 2026India vs PakistanShehbaz SharifIndia Pakistan match

