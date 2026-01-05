Prev
ગબ્બરના ઘરે ફરી વાગશે શરણાઈ... શિખર ધવન 8 વર્ષ નાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે લેશે સાત ફેરા, લગ્નની તારીખ થઈ ફાઈનલ

Shikhar Dhawan Marriage: ભારતીય ટીમના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન શિખર ધવન ફરી એકવાર વરરાજા બનવા જઈ રહ્યા છે. જી હા... તમે સાચું સાંભળ્યું, શિખર પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઈન સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. શિખર અવારનવાર તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ચર્ચામાં રહે છે. શિખરના ફેન્સ માટે આ મોટા સમાચાર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:30 PM IST

Shikhar Dhawan Marriage: ભારતીય ટીમના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન શિખર ધવન ફરી એકવાર વરરાજા બનવા જઈ રહ્યા છે. જી હા... તમે સાચું સાંભળ્યું, શિખર પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઈન સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. શિખર અવારનવાર તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ચર્ચામાં રહે છે. શિખર અને સોફી લાંબા સમયથી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યા હતા. શિખરે થોડા સમય પહેલા જ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પોતાના રિલેશનશિપ સ્ટેટસની જાણકારી શેર કરી હતી. મીડિયા રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો, ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બન્ને એકબીજા સાથે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ જશે.

ફેબ્રુઆરી 2026માં થશે લગ્ન
શિખર લાંબા સમયથી પોતાની નવી ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઈનને ડેટ કરી રહ્યા છે. બન્ને અવારનાવર એકસાથે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ્સ શેર કરતા હતા. હવે બન્નેના લગ્નના સમાચાર સાંભળીને ફેન્સમાં ખુશીનો માહોલ છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, શિખર સોફી સાથે ફેબ્રુઆરીના ત્રીજા અઠવાડિયામાં તેના નિવાસસ્થાન દિલ્હીમાં ધામધૂમથી લગ્ન કરશે. માનવામાં આવે છે કે, શિખરના લગ્નમાં ક્રિકેટથી લઈને બોલીવુડની મોટી-મોટી હસ્તીઓ હાજરી આપશે. જો કે, શિખર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી, પરંતુ રિપોર્ટ્સ અનુસાર તેઓ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે.

કોણ છે ધવનની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઈન?
સોફી શાઈન આયર્લેન્ડની વતની છે. શિખરની ગર્લફ્રેન્ડ હોવાની સાથે-સાથે સોફી તેના પ્રોફેશનલ બિઝનેસમાં પણ મદદ કરે છે. સોફી હાલમાં શિખર ધવન ફાઉન્ડેશનની હેડ છે, જે ધવનના 'Da One Sports' ગ્રુપની ચેરિટી વિંગ છે. બન્ને છેલ્લા એક વર્ષથી વધુ સમયથી સાથે છે અને પોતાના સંબંધોને લઈને ગંભીર છે. આવી સ્થિતિમાં લગ્નના સમાચાર બધા ફેન્સ માટે એક મોટી ખુશખબર છે.

બીજી વાર લગ્ન કરશે 'જાટ જી'
શિખર ધવન બીજા વખત લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા છે. આ પહેલા તેમણે વર્ષ 2012માં આયશા મુખર્જી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. ત્યારબાદ વર્ષ 2023માં અંગત કારણોસર બન્નેએ અલગ થવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલી પત્ની આયશાથી તેમને એક પુત્ર છે, જેનું નામ ઝોરાવર ધવન છે. શિખર તેના પુત્રને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે અને અવારનવાર તેની સાથેના વીડિયો કોલના સ્ક્રીનશોટ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરે છે. ઝોરાવર હાલ તેની માતા આયશા સાથે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રહે છે.
 

