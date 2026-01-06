બીજી વાર લગ્ન કરશે શિખર ધવન, કોણ છે ગબ્બરની થનારી દુલ્હન ? આ દિવસે લેશે સાતફેરા
Shikhar Dhawan Sophie Shine Marriage : શિખર ધવન અને સોફી શાઇન છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડેટિંગ કરી રહ્યા છે અને સાથે રહે છે. હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે બંને ટૂંક સમયમાં લગ્ન કરી રહ્યા છે.
Shikhar Dhawan Sophie Shine Marriage : પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર શિખર ધવનના ઘરે બીજી વખત લગ્નની શરણાઈઓ વાગવાની છે. ભારતીય ક્રિકેટના ગબ્બર તરીકે જાણીતો ધવન ટૂંક સમયમાં તેની ગર્લફ્રેન્ડ અને આઇરિશ મોડેલ સોફી શાઇન સાથે લગ્ન કરવાનો છે. બંને લાંબા સમયથી ડેટિંગ કરી રહ્યા છે.
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, આ કપલ ફેબ્રુઆરીમાં લગ્ન કરવા જઈ રહ્યું છે. ફેબ્રુઆરીના ત્રીજા અઠવાડિયામાં દિલ્હી-એનસીઆરમાં એક ભવ્ય ઉજવણી થશે, જેમાં ક્રિકેટ અને બોલિવૂડ બંનેમાંથી નામચીન હસ્તીઓ હાજરી આપશે. લગ્નની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ બંને માટે એક નવી શરૂઆત છે અને તેઓ ખૂબ જ ખુશ છે. ખુશીમાં કોઈ કમી ન રહે તે માટે શિખર વ્યક્તિગત રીતે લગ્નની તૈયારીઓમાં સામેલ થયો છે.
ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં સાથે જોવા મળ્યા
આ સમાચાર દંપતીના સંબંધો વિશે મહિનાઓ સુધી ચાલી રહેલી અટકળો પછી આવ્યા છે. ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 દરમિયાન ધવન શાઇન સાથે સ્ટેન્ડમાં જોવા મળ્યો ત્યારે અફવાઓ શરૂ થઈ હતી અને ઘણા લોકો તેની સાથે રહેલી મહિલાને જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. સમય જતાં સોશિયલ મીડિયા પર નાના સંકેતોએ તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી.
મિત્રતા ધીમે ધીમે પ્રેમમાં ફેરવાઈ
અહેવાલ મુજબ, શિખર અને સોફી થોડા વર્ષો પહેલા દુબઈમાં મળ્યા હતા. તેઓ પહેલા મિત્ર બન્યા અને આ મિત્રતા ધીમે ધીમે પ્રેમમાં પરિણમી. આ પછી સોફી IPL 2024 દરમિયાન ઘણી વખત જોવા મળી હતી.
એ નોંધવું જોઈએ કે શિખરના પહેલા લગ્ન આયેશા સાથે થયા હતા, જે ઓસ્ટ્રેલિયન હતી, જેમનો એક પુત્ર ઝોરાવર ધવન છે. આયેશા જે ધવનથી 10 વર્ષ મોટી છે, તે કિકબોક્સર છે. શિખર ધવને 2012માં આયેશા સાથે લગ્ન કર્યા હતા. સપ્ટેમ્બર 2021માં આયેશાએ ધવનથી અલગ થવાની જાહેરાત કરી. 2023માં તેમના છૂટાછેડા થયા.
સોફી શાઇન કોણ છે ?
અહેવાલો અનુસાર, સોફી એક આઇરિશ પ્રોડક્ટ કન્સલ્ટન્ટ છે. તેણીએ લિમેરિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી માર્કેટિંગ અને મેનેજમેન્ટમાં ડિગ્રી મેળવી છે અને અગાઉ આયર્લેન્ડની કાસલરોય કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો છે. તે હાલમાં UAEના અબુ ધાબીમાં નોર્ધન ટ્રસ્ટ કોર્પોરેશનમાં સેકન્ડ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે સર્વિસ આપે છે. ચર્ચામાં ન હોવા છતાં સોફીએ તેના ગ્લેમરસ લુક્સ અને સ્ટાઇલિશ ફોટોગ્રાફ્સથી ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
