'ગન સેલિબ્રેશન' કરનાર ફરહાનને દુબેએ બતાવી ઓકાત...આ હતો મેચનો મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ

Asia cup 2025 : રવિવારે એશિયા કપ 2025ના સુપર ફોર મુકાબલામાં પાકિસ્તાનના ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાને એક શકમજનક હરકત કરી હતી. ફીફ્ટી પૂરી કર્યા બાદ ફરહાને 'ગન સેલિબ્રેશન' કર્યું હતું. જે બાદ શિવમ દુબેએ તેની વિકેટ લઈને તેની ઓકાત બતાવી દીધી હતી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:12 PM IST

Asia cup 2025 : એશિયા કપ 2025ની સુપર ફોર મેચમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનના ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાને અડધી સદી ફટકાર્યા બાદ એક એવી હરકત કરી, જેના કારણે વિવાદ સર્જાયો હતો. પોતાની અડધી સદી પૂરી કર્યા બાદ ફરહાને ભારતને ચીડવવા માટે'ગન સેલિબ્રેશન' કર્યું હતું. આતંકવાદીની જેમ ઉજવણી કરીને ફરહાને બિનજરૂરી રીતે ભારત અને તેના લોકોને ઉશ્કેર્યા. આ ઘટના બાદ પાકિસ્તાની બેટ્સમેન વિવાદમાં ફસાઈ ગયો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફરહાનની ભારે ટીકા થઈ રહી છે.

ભારતના ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબેએ પાકિસ્તાની ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાનને ની ઓકાત બતાવી હતી. શિવમ દુબેએ પાકિસ્તાનની ઇનિંગની 15મી ઓવરમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ દ્વારા ફરહાનને કેચ કરાવ્યો હતો. ફરહાન 45 બોલમાં 58 રન બનાવીને આઉટ થયો, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જે મેચનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. જો ફરહાન થોડો વધુ સમય ક્રીઝ પર રહ્યો હોત, તો પાકિસ્તાન ઓછામાં ઓછું ભારત સામે કુલ 190 રન બનાવી શક્યું હોત. ફરહાનને આઉટ કરીને શિવમ દુબેએ તેના 'ગન સેલિબ્રેશન'નો પણ અંત લાવ્યો હતો.

ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો હીરો શિવમ દુબે 

પાકિસ્તાન સામેની આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ભારતનો ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે પણ ટીમ ઈન્ડિયાની જીતનો હીરો રહ્યો હતો. શિવમ દુબેએ 4 ઓવરમાં 33 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. શિવમ દુબેએ પાકિસ્તાનના બે સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને મેચનું પરિણામ ફેરવી નાખ્યું. પહેલા તેણે પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સેમ અયુબને 21 રન પર આઉટ કર્યો. પછી તેણે ફરહાનને 58 રન પર આઉટ કર્યો. શિવમ દુબેએ સેમ અયુબ અને શાહિબઝાદા ફરહાનને આઉટ કરીને મેચને ભારતની તરફેણમાં ફેરવી દીધી હતી. 

 

