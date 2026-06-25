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આ 3 ખેલાડીઓનું કરિયર ખતરામાં ? જો આયર્લેન્ડ-ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝમાં ફેલ થયા તો ટીમ ઇન્ડિયામાંથી કપાશે પત્તુ !

Team India : સૂર્યકુમાર યાદવ હવે ભારતીય T20 ટીમમાં નથી, T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન હોવા છતાં તેને હવે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તો હવે આ 3 ખેલાડીઓની મુશ્કેલી વધી શકે છે. જો ખેલાડીઓ આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો તેમને પણ ટીમ ઇન્ડિયામાંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 25, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:11 PM IST
આ 3 ખેલાડીઓનું કરિયર ખતરામાં ? જો આયર્લેન્ડ-ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝમાં ફેલ થયા તો ટીમ ઇન્ડિયામાંથી કપાશે પત્તુ !
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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