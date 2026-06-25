/આ 3 ખેલાડીઓનું કરિયર ખતરામાં ? જો આયર્લેન્ડ-ઇંગ્લેન્ડ સામેની સિરીઝમાં ફેલ થયા તો ટીમ ઇન્ડિયામાંથી કપાશે પત્તુ !

Team India : ભારતીય T20 ટીમ નવી શરૂઆત માટે તૈયાર છે. સૂર્યકુમાર યાદવ બહાર થતાં શ્રેયસ ઐયર હવે ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળશે. ભારતીય T20 ટીમમાં ઘણા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ભારતને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપનું ગૌરવ અપાવનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવને ખરાબ ફોર્મને કારણે બહાર કરાતા સ્પષ્ટ થાય છે કે ટીમમાં કોઈ પણ ખેલાડીનું સ્થાન ગેરંટીકૃત નથી.
કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે જેમના માટે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી છેલ્લી તક સાબિત થઈ શકે છે. નબળા પ્રદર્શનને કારણે તેમને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે. ત્યારે આ ખેલાડીઓ કયા છે, તેમના પર એક નજર કરીએ.
1. શિવમ દુબે
IPL 2026માં શિવમ દુબેનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું, જેના કારણે ભારતીય ટીમમાં તેના સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. ઓલરાઉન્ડર તરીકે સમાવેશ થયો હોવા છતાં તેને સતત બોલિંગ આપવામાં આવતી નથી. દુબેને પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત રાખવા માટે આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે સારું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર છે, નહીં તો તેની T20 કારકિર્દી જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
શિવમ દુબેની T20 કારકિર્દી
શિવમ દુબેની આંતરરાષ્ટ્રીય T20 કારકિર્દી અત્યાર સુધી ખૂબ જ પ્રભાવશાળી રહી છે. તેણે નવેમ્બર 2019માં ભારત માટે T20 ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે અત્યાર સુધી કુલ 64 મેચ રમી છે, જેમાં 30ની સરેરાશ અને 150+ સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે 850થી વધુ રન બનાવ્યા છે અને 31 વિકેટ પણ ઝડપી છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેની સ્ટ્રાઈક રેટમાં સુધારો થયો છે અને તે ફિનિશરની ભૂમિકા નિભાવી રહ્યો છે.
2. વોશિંગ્ટન સુંદર
વોશિંગ્ટન સુંદર સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર તરીકે ટીમ ઇન્ડિયાનો ભાગ છે. જ્યારે તે બેટિંગમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે, ત્યારે તે બોલ સાથે અસરકારક રીતે યોગદાન આપી રહ્યો નથી. આ અસંતુલન ટીમની રચનાને કંઈક અંશે અસર કરી રહ્યું છે. સુંદરને હવે ભારતીય ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન તેની બોલિંગથી પ્રભાવિત કરવા પડશે.
વોશિંગ્ટન સુંદરની T20 કારકિર્દી
વોશિંગ્ટન સુંદરે ભારત માટે અત્યાર સુધી 60 T20 મેચ રમી છે. જેમાં તેણે 265 રન બનાવ્યા છે, જેમાં સર્વોચ્ચ સ્કોર 50 છે. બોલિંગમાં 51 વિકેટ ઝડપી છે અને શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 3/3 રહ્યું છે. તેની બોલિંગ સરેરાશ 23.80 અને ઇકોનોમી 6.98 છે. ફિલ્ડિંગમાં તેણે 23 કેચ પણ ઝડપ્યા છે.
3. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ શ્રેણી માટે ટીમમાં મોહમ્મદ સિરાજની જગ્યાએ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, સિરાજને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. પ્રસિદ્ધ માટે IPL 2026 અપેક્ષા મુજબ રહી નહોતી, પરંતુ તેણે અફઘાનિસ્તાન સામેની ODI શ્રેણી દરમિયાન મજબૂત શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. જેના કારણે આ ટી20 શ્રેણીમાં સ્થાન મળ્યું છે.
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની T20 કારકિર્દી
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ ભારત માટે અત્યાર સુધી 5 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. જેમાં તેણે 8 વિકેટ ઝડપી છે, જેમાં 4/41 તેનું શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન છે. તેની બોલિંગ સરેરાશ 20.25 અને ઇકોનોમી રેટ 8.10 છે. બેટિંગમાં તેણે 4 રન બનાવ્યા છે. ફાસ્ટ બોલરોમાં સ્પર્ધાને કારણે પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને સારું પ્રદર્શન કરવું પડશે, નહીં તો બીજો ખેલાડી તેનું સ્થાન લઈ શકે છે.
FAQs
પ્રશ્ન ૧: ભારતીય T20 ટીમમાં સૂર્યકુમાર યાદવના સ્થાને કયા નવા કેપ્ટનની નિમણૂક કરવામાં આવી છે?
જવાબ: સૂર્યકુમાર યાદવ બહાર થતાં હવે શ્રેયસ ઐયર ભારતીય T20 ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળશે.
પ્રશ્ન ૨: ભારતીય ટીમના કયા ખેલાડીઓ માટે આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની સીરીઝ છેલ્લી તક બની શકે છે?
જવાબ: નબળા ફોર્મના કારણે શિવમ દુબે, વોશિંગ્ટન સુંદર અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા માટે આ શ્રેણી છેલ્લી તક સાબિત થઈ શકે છે.
પ્રશ્ન ૩: શિવમ દુબેની T20 કારકિર્દીના અત્યાર સુધીના મુખ્ય આંકડા શું છે?
જવાબ: શિવમ દુબેએ ૬૪ મેચમાં ૩૦ની સરેરાશથી ૮૫૦થી વધુ રન બનાવ્યા છે અને ૩૧ વિકેટ ઝડપી છે.
પ્રશ્ન ૪: ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર સામે ટીમમાં સ્થાન જાળવી રાખવા માટે કયો મુખ્ય પડકાર છે?
જવાબ: સુંદર બેટિંગમાં સારા ફોર્મમાં છે, પરંતુ તેને ટીમમાં સ્થાન જાળવવા બોલિંગથી પ્રભાવિત કરવું પડશે.
પ્રશ્ન ૫: વોશિંગ્ટન સુંદરે ભારત માટે રમેલી T20 મેચોમાં કેટલી વિકેટ ઝડપી છે?
જવાબ: વોશિંગ્ટન સુંદરે ભારત માટે ૬૦ T20 મેચ રમીને કુલ ૫૧ વિકેટ ઝડપી છે.
પ્રશ્ન ૬: પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને કયા મુખ્ય બોલરના સ્થાને આ પ્રવાસની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે?
જવાબ: પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને મજબૂત ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજની જગ્યાએ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
પ્રશ્ન ૭: પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ અત્યાર સુધી ભારત માટે કેટલી આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચ રમી છે?
જવાબ: પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ ભારત માટે અત્યાર સુધી ૫ આંતરરાષ્ટ્રીય T20 મેચ રમીને ૮ વિકેટ ઝડપી છે.