'શોએબ અખ્તર અને આસિફ જ્યારે પણ ભારત આવતા ત્યારે ડ્રગ્સ લાવતા' - ગૃહ મંત્રાલયના પૂર્વ અધિકારીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય (MHA)ના પૂર્વ અંડર સેક્રેટરી આરવીએસ મણિએ પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો અંગે એક મોટો દાવો કર્યો છે. એક પોડકાસ્ટમાં તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે 2006-07 દરમિયાન ભારતની મુલાકાતે આવેલા પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો અને ડેલિગેશન ડ્રગ્સની દાણચોરીમાં સંડોવાયેલા હતા. મણિએ ગંભીર આરોપો લગાવ્યા, જેમાં આ સંદર્ભમાં પૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તર અને મોહમ્મદ આસિફનું સ્પષ્ટ નામ લીધું. આ સનસનાટીભર્યા દાવાએ ક્રિકેટ વર્તુળોમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે.
તેમના કાર્યકાળના એક મુખ્ય અહેવાલને ટાંકીને, પૂર્વ અધિકારી આરવીએસ મણિએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસ પર એક સત્તાવાર અહેવાલ છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ક્રિકેટરો શોએબ અખ્તર અને મોહમ્મદ આસિફે પાકિસ્તાની હાઈ કમિશનર સમક્ષ સ્વીકાર્યું હતું કે તેઓ ભારતમાં ડ્રગ્સ લાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમને પાછા મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
આરવીએસ મણિએ વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે ડ્રગ્સ તેમના અંગત ઉપયોગ માટે નહોતા. તેઓ ભારતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને ભંડોળ પૂરું પાડવાના હેતુથી ડ્રગ્સના કન્સાઇન્મેન્ટ લાવતા હતા. તેમણે આ ઓપરેશન માટે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી ISIની સંડોવણીને જવાબદાર ગણાવી હતી.
ઓપરેશન પાછળ આતંકી ફંડ અને ISI કનેક્શન
આરવીએસ મણિએ 2006થી 2010 દરમિયાન ગૃહ મંત્રાલયમાં અંડર સેક્રેટરી તરીકે સેવા આપી હતી, જેમાં તેમણે જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તરપૂર્વ અને આતંકવાદ જેવા સંવેદનશીલ મુદ્દાઓને સંભાળ્યા હતા. તેમણે ભારતમાં આતંકવાદને વેગ આપવામાં ડ્રગ્સની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડતા બે મોટા દાવા કર્યા હતા.
પહેલો દાવો એ હતો કે, તે સમયે DIA (ડિફેન્સ ઇન્ટેલિજન્સ એજન્સી) અનુસાર, ભારતમાં 30 ટકા આતંકવાદી હુમલાઓ ડ્રગની દાણચોરીમાંથી મળેલા ફંડ દ્વારા તેમને ફંડ પૂરું પાડવામાં આવતું હતું. બીજા દાવામાં ગૃહ મંત્રાલયની આંતરિક ચર્ચાઓને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે અમે વારંવાર મૂલ્યાંકન કરતા હતા કે જો જલાલાબાદ (અફઘાનિસ્તાન)માં બમ્પર અફીણનો પાક થાય છે, તો તે ભારતમાં આતંકવાદી હુમલાઓમાં આગામી વધારો દર્શાવે છે, કારણ કે ત્યાંથી મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરવામાં આવતી હતી.
બોબ વૂલ્મરના શંકાસ્પદ મૃત્યુની લિંક
બીજો એક ચોંકાવનારો દાવો કરતા, આરવીએસ મણિએ આ બાબતને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના તત્કાલીન અંગ્રેજી કોચ બોબ વૂલ્મરના શંકાસ્પદ મૃત્યુ સાથે જોડી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે ડ્રગ સંબંધિત મુદ્દો 16 ઓક્ટોબર, 2006ના રોજ સામે આવ્યો હતો. બરાબર છ મહિના પછી માર્ચ 2007માં વર્લ્ડ કપ દરમિયાન વૂલમરનું જમૈકાની એક હોટલમાં શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મૃત્યુ થયું. મણિના જણાવ્યા મુજબ, વૂલમર પાકિસ્તાનીઓ દ્વારા આ ડ્રગ દાણચોરીનો સખત વિરોધ કરતા હતા, જેના કારણે તેમની હત્યા થઈ.
'ઘણા IB અહેવાલો ગૃહ મંત્રાલયમાં ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે'
પોડકાસ્ટ દરમિયાન, જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) તે સમયે આ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી રહ્યું ન હતું, ત્યારે મણિએ સ્પષ્ટતા કરી કે IBની ભૂમિકા ગૃહ મંત્રાલયને ચેતવણી આપવાની અને ઇનપુટ આપવાની છે, જ્યારે આગામી કાર્યવાહી અન્ય વિભાગોની છે. તેમણે દાવો કર્યો કે પાકિસ્તાનીઓની શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓ અંગેના અસંખ્ય અહેવાલો આજે પણ ગૃહ મંત્રાલયમાં દટાયેલા છે.
આરવીએસ મણિએ 2013માં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી
નોંધનીય છે કે આરવીએસ મણિ સેન્ટ્રલ સેક્રેટરીએટ સર્વિસના અધિકારી હતા. 2006થી 2010 દરમિયાન તેમણે ગૃહ મંત્રાલયના આંતરિક સુરક્ષા વિભાગમાં અંડર સેક્રેટરી તરીકે સેવા આપી હતી. ત્યાર બાદ ઓગસ્ટ 2013માં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી હતી. તે સમયે તેઓ શહેરી વિકાસ મંત્રાલયમાં અંડર સેક્રેટરીનું પદ સંભાળતા હતા. તેમના કાર્યમાં જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તર-પૂર્વ અને આતંકવાદ સંબંધિત સંવેદનશીલ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થતો હતો.