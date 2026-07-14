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'શોએબ અખ્તર અને આસિફ જ્યારે પણ ભારત આવતા ત્યારે ડ્રગ્સ લાવતા' - ગૃહ મંત્રાલયના પૂર્વ અધિકારીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

ગૃહ મંત્રાલયના પૂર્વ અંડર સેક્રેટરી આરવીએસ મણિએ મોટો દાવો કર્યો છે કે 2006-07માં જ્યારે પણ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરો અને ડેલિગેશન ભારતના પ્રવાસે આવતા ત્યારે ડ્રગ્સ લાવતા હતા. તેમણે આ મામલે પૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તર અને મોહમ્મદ આસિફનું નામ લઈને બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 14, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:21 PM IST
'શોએબ અખ્તર અને આસિફ જ્યારે પણ ભારત આવતા ત્યારે ડ્રગ્સ લાવતા' - ગૃહ મંત્રાલયના પૂર્વ અધિકારીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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