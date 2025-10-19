Prev
176.5 Kmph... શોએબ અખ્તરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો ચકનાચૂર! સ્ટાર્કે હિટમેનને ફેંક્યો ઈતિહાસનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ?

Mitchell Starc: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે રમાયેલી પહેલી વનડે મેચમાં મિશેલ સ્ટાર્કે રોહિત શર્માને એક બોલ ફેંક્યો હતો, જેની સ્પીડ-ગન ગ્રાફિકે 176.5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (109 માઇલ પ્રતિ કલાક) બતાવતી હતી. આનાથી તરત જ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ અને દાવો કરવામાં આવ્યો કે, સ્ટાર્કે શોએબ અખ્તરનો સૌથી ઝડપી બોલ ફેંકવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે, પરંતુ શું તે ખરેખર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફેંકાયેલો સૌથી ફાસ્ટ બોલ હતો?

Last Updated: Oct 19, 2025, 11:07 PM IST

176.5 Kmph... શોએબ અખ્તરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ થયો ચકનાચૂર! સ્ટાર્કે હિટમેનને ફેંક્યો ઈતિહાસનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ?

Mitchell Starc: આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંકવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ રાવલપિંડી એક્સપ્રેસ તરીકે જાણીતા પૂર્વ દિગ્ગજ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરના નામે છે. 2003ના વર્લ્ડ કપમાં અખ્તરે ઇંગ્લેન્ડ સામે 161.3 કિમી પ્રતિ કલાક (100.23 માઇલ પ્રતિ કલાક)ની ઝડપે રોકેટ-સ્પીડ ડિલિવરી ફેંકી હતી. તેમનો રેકોર્ડ અકબંધ છે. જો કે, પર્થમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પ્રથમ વનડે દરમિયાન કંઈક એવું બન્યું જેણે સોશિયલ મીડિયામાં હોબાળો મચાવ્યો: અખ્તરનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંકવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તૂટી ગયો હતો. ચાલો જાણીએ કે, શું હતો આખો મામલો.

સ્ટાર્કે ફેંક્યો સૌથી ફાસ્ટ બોલ?
આ મેચનો પહેલો બોલ મિશેલ સ્ટાર્કે રોહિત શર્માને ફેંક્યો હતો. આ બોલની સ્પીડ ગન ગ્રાફિકમાં 176.5 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક (109 માઇલ પ્રતિ કલાક) બતાવી હતી. આનાથી તરત જ સોશિયલ મીડિયા પર ખલબલી મચી ગઈ અને દાવો કરવામાં આવ્યો કે, સ્ટાર્કે શોએબ અખ્તરનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંકવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. પરંતુ શું આ ખરેખર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફેંકવામાં આવેલો સૌથી ફાસ્ટ બોલ હતો?

તૂટી ગયો અખ્તરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ?
સ્પીડ ગન ગ્રાફિક પર બતાવેલ 176.5 કિમી/કલાક અથવા 109 માઇલ પ્રતિ કલાકની ચોંકાવનારી ગતિ સ્પષ્ટપણે ભૂલ હતી. તેને ક્લિયર કરવા માચે અન્ય બ્રોડકાસ્ટર્સે ગ્રાફિક્સે કન્ફર્મ કર્યું કે, આ બોલની ખરેખર સ્પીડ 140.8 કિમી/કલાક અથવા લગભગ 87 માઇલ પ્રતિ કલાકની આસપાસ હતી. આ સ્પીડે સ્ટાર્ક સામાન્ય રીતે બોલિંગ કરતો જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં હજુ પણ સૌથી ફાસ્ટ બોલ ફેંકવાનો રેકોર્ડ અખ્તરના જ નામે છે. સ્ટાર્કના બોલ માટે બતાવેલ ગતિ સ્પીડ ગન ગ્રાફિકમાં ફક્ત એક ભૂલ હતી.

સ્ટાર્કનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ફાસ્ટ બોલ
સ્ટાર્કને શોએબ અખ્તરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાનો દાવેદાર માનવામાં આવે છે. આ ખતરનાક ડાબોડી ફાસ્ટ બોલરે 2015માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 160.4 કિમી/કલાકની ઝડપે બોલ ફેંક્યો હતો, જે ઇતિહાસનો 5મો સૌથી ફાસ્ટ બોલ તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો. તે અખ્તરનો રેકોર્ડ તોડવાની ખૂબ નજીક પહોંચી ગયો હતો.

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફેંકાયેલા 5 સૌથી ફાસ્ટ બોલ
શોએબ અખ્તર - 161.3 કિમી/કલાક (100.23 માઇલ પ્રતિ કલાક)
શોન ટેટ - 161.1 કિમી/કલાક (100.14 માઇલ પ્રતિ કલાક)
બ્રેટ લી - 161.1 કિમી/કલાક (100.14 માઇલ પ્રતિ કલાક)
જેફ થોમસન - 160.6 કિમી/કલાક (99.66 માઇલ પ્રતિ કલાક)
મિશેલ સ્ટાર્ક - 160.4 કિમી/કલાક (99.57 માઇલ પ્રતિ કલાક)

