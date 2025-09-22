શોએબ અખ્તરે લાઈવ ટીવી પર પાકિસ્તાનની કરી ફજેતી, કહ્યું - '200 રન કર્યા હોત તો પણ હારી જાત'
Asia cup 2025 : ભારતે એશિયા કપ સુપર 4માં પાકિસ્તાનને હરાવીને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. મેચ પછી પૂર્વ પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે તેની ટીમની વ્યૂહરચના, બોલિંગ લાઇનઅપ અને ટીમ પસંદગીની આકરી ટીકા કરી હતી.
Asia cup 2025 : એશિયા કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની સુપર ફોર મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ વિરોધી ટીમનો સફાયો બોલાવી દીધો હતો. ભારતીય બેટ્સમેનોએ પાકિસ્તાની બોલરોને હંફાવ્યા હતા. અભિષેક શર્મા અને શુભમન ગિલનું બેટિંગ પ્રદર્શન ખાસ કરીને પ્રશંસનીય હતું. એક સમયે મેચ સંપૂર્ણપણે એકતરફી લાગી રહી હતી. અભિષેક અને ગિલ પાકિસ્તાની બોલરોને શેરી ક્રિકેટ બોલરો સમજી રહ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટના માટે અખ્તરે લાઈવ ટેલિવિઝન પર પાકિસ્તાની બોલરોની ટીકા કરી હતી.
ખરાબ રણનીતિ
અખ્તરે ટીવી શોમાં કહ્યું, "જો પાકિસ્તાને 200 રન બનાવ્યા હોત, તો પણ તેઓ જીતી શક્યા ન હોત. આ બોલિંગ લાઇનઅપ તેનો બચાવ બિલકુલ કરી શક્યું ન હોત. તમે અબરાર અહેમદ જેવા મુખ્ય બોલરનો ઉપયોગ કરી રહ્યા નથી અને તેના બદલે બોલ સેમ અયુબને આપી રહ્યા છો. જો ફહીમ અશરફ બોલિંગ કરવા માંગતો હોય, તો તેણે એક નવો બોલ વાપરવો જોઈતો હતો. તેની રણનીતિ સંપૂર્ણપણે ખામીયુક્ત હતી."
શાહીન અને રૌફ નિષ્ફળ
તેણે વધુમાં કહ્યું, "પાકિસ્તાનની બોલિંગ સતત ઢીલી હતી અને તેણે ભારતીય બેટ્સમેન પર કોઈ દબાણ કર્યું ન હતું. ખાસ કરીને હરિસ રૌફ અને શાહીન શાહ આફ્રિદીએ કંઈ ખાસ કર્યું નહોતું. ખાસ કરીને હરિસ રૌફ કોઈ વિકેટ લઈ શક્યો નહોતો. જે પણ વિકેટ આવી તે ભારતીય બેટ્સમેનોની ભૂલોને કારણે હતી. બોલરોએ કંઈ ખાસ કર્યું નહોતું."
પાકિસ્તાન મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં
આ બીજી વખત હતું જ્યારે પાકિસ્તાન ભારત સામે હાર્યું. આ હાર મેનેજમેન્ટ પર દબાણ વધારી રહી છે. બોલરોના આયોજન અને નિષ્ફળતા પર પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. શોએબ અખ્તરનો વિરોધ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે પાકિસ્તાન મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં છે.
