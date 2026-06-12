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કેન વિલિયમસનનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, ટેસ્ટ સિરીઝ વચ્ચે અચાનક લીધો સંન્યાય

ન્યઝીલેન્ડના દિગ્ગજ ક્રિકેટર કેન વિલિયમસને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસની જાહેરાત કરી છે. તે 16 વર્ષ સુધી કીવી ટીમ માટે રમ્યો અને વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ જીતનારી ટીમનો કેપ્ટન રહ્યો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:22 PM IST
કેન વિલિયમસનનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, ટેસ્ટ સિરીઝ વચ્ચે અચાનક લીધો સંન્યાય

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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કેન વિલિયમસનનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, ટેસ્ટ સિરીઝ વચ્ચે અચાનક લીધો સંન્યાય
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