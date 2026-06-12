/કેન વિલિયમસનનો ચોંકાવનારો નિર્ણય, ટેસ્ટ સિરીઝ વચ્ચે અચાનક લીધો સંન્યાય

ન્યૂઝીલેન્ડના સ્ટાર બેટર કેન વિલિયમસને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી શુક્રવારે સંન્યાસ લઈ લીધો છે. 35 વર્ષીય પૂર્વ કીવી કેપ્ટન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના બધા ફોર્મેટમાંથી તત્કાલ પ્રભાવથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છે. આ સાથે તેના 16 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરનો અંત આવી ગયો છે. કેન વિલિયમસની આગેવાનીમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ઘણી આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટની ફાઈનલ સુધીની સફર કાપી હતી. તેના નેતૃત્વમાં કીવીએ ભારતને હરાવી આઈસીસી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પણ જીતી હતી.
ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટે સત્તાવાર નિવેદનમાં કહ્યું- વિલિયમસને આ જાહેરાત તેના 16 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરનો અંત કરે છે, આ દરમિયાન તેણે દેશ માટે 378 મેચ રમી. અગણિત બેટિંગ રેકોર્ડ બનાવ્યા અને ક્રિકેટ જગતમાં સન્માન અને પ્રશંસા મેળવી.
સંન્યાસ પર શું બોલ્યો વિલિયમસન
કેન વિલિયમસને સંન્યાસ બાદ કહ્યુ- હું આ વિશે ઘણા સમયથી વિચારી રહ્યો હતો. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં મને સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે હવે સાચો સમય આવી ગયો છે. મેં હંમેશા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે એક મજબૂત પ્રેરણા અને ભૂખનો અનુભવ કર્યો છે અને મને તે વાત પર ગર્વ છે કે મેં ન્યૂઝીલેન્ડ માટે રમેલી દરેક મેચમાં મારૂ સર્વસ્વ આપ્યું. ઓછી લગન સાથે આગળ યાત્રા જારી રાખવી યોગ્ય નથી અને મને તે સૌભાગ્ય પાપ્ત છે કે હું મારી શરતો પર અલવિદા કહી રહ્યો છું.
ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, અચાનક લીધો સંન્યાસ
35 વર્ષીય કેન વિલિયમન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર રહ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વિલિયમસને 19346 રન બનાવ્યા, જેમાં 48 સદી અને છ બેવડી સદી સામેલ છે. એક શાનદાર બેટિંગની સાથે તે મજબૂત કેપ્ટન પણ હતો. તેણે ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમની કમાન સંભાળી હતી.
2016થી 2024 વચ્ચે કેન વિલિયમસન આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ત્રણેય ફોર્મેટમાં કીવીનો કેપ્ટન રહ્યો. તેની કેપ્ટનશિપમાં કીવી ટીમ બે વખત આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટની ફાઈનલમાં અને ત્રણ વખત સેમીફાઈનલમાં પહોંચી હતી. તેની આગેવાનીમાં ટીમે WTC ટ્રોફી જીતી હતી. 2010મા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પર્દાપણ કરનાર વિલિયમસને નવેમ્બર 2025મા ટી20 ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું.