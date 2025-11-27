વર્લ્ડ કપમાં 74.75ની સરેરાશ અને 299 રન... WPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહી આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેન
WPL 2026 Mega Auction : WPL 2026 મેગા ઓક્શનમાંથી આશ્ચર્યજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. એવું અનુમાન હતું કે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ધમાલ મચાવનાર ખેલાડીઓને મોટી રકમ મળશે. જો કે, વર્લ્ડ કપમાં 299 રન બનાવનાર બેટ્સમેન અનસોલ્ડ રહી છે.
WPL 2026 Mega Auction : મહિલા પ્રીમિયર લીગ (WPL 2026) મેગા ઓક્શનમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025માં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરનાર ખેલાડી અનસોલ્ડ રહી છે. આ બેટ્સમેને વર્લ્ડ કપમાં 74.75ની સરેરાશથી 299 રન બનાવ્યા હતા છતાં તે અનસોલ્ડ રહી છે.
કોણ છે આ બેટ્સમેન ?
અમે ઓસ્ટ્રેલિયાની વિસ્ફોટક બેટ્સમેન એલિસા હીલી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. આ ઇવેન્ટની શરૂઆત એલિસા હીલીથી થઈ હતી. તે 50 લાખની બેઝ પ્રાઈસ સાથે ઓક્શનમાં પ્રથમ ખેલાડી હતી, પરંતુ પાંચ ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાંથી કોઈએ બોલી લગાવી નહોતી. ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન હીલીને તાજેતરમાં મહિલા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પગની ઘૂંટીમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે ઈંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની લીગ મેચોમાં રમી શકી નહોતી.
કેમ કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીએ રસ દાખવ્યો નહીં ?
એલિસા હીલી ઈજાને કારણે વર્લ્ડ કપની કેટલીક મેચો ચૂકી ગઈ હોવા છતાં તેણે બેટથી ધમાલ મચાવી હતી. હીલીને અગાઉ આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. તેની ફિટનેસને કારણે ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેનામાં રસ ના દાખવ્યો હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેને 2023માં UP વોરિયર્સ દ્વારા 70 લાખ રૂપિયામાં ખરીદવામાં આવી હતી.
દીપ્તિ પર મોટી બોલી
ટીમ ઈન્ડિયાની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દીપ્તિ શર્મા ઓક્શનમાં ચર્ચામાં રહી. UP વોરિયર્સ ટીમે તેના પર પૈસાનો વરસાદ કર્યો. સ્મૃતિ મંધાના WPL ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘી ખેલાડી હતી. તેને 3.5 કરોડમાં રિટેન કરવામાં આવી હતી. ત્યારે દીપ્તિ શર્માને RTM દ્વારા ઉત્તર પ્રદેશે 3.2 કરોડમાં ટીમમાં સામેલ કરી છે.
