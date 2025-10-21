રિઝવાનની કેપ્ટનશીપનું સટ્ટાબાજી સાથે કનેક્શન...લાલચુ PCBની વાત ના માની તો ગુમાવ્યું કેપ્ટન પદ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં હાલમાં કેપ્ટનશિપનો મુદ્દો ઉથલપાથલ મચાવી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે સ્ટાર બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનને ODI કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવીને શાહીન આફ્રિદીને કમાન સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. જો કે, રિઝવાનના જવા પાછળ હવે એક આશ્ચર્યજનક કારણ સામે આવ્યું છે.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ હાલમાં કેપ્ટનશીપને લઈને ચર્ચામાં છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે મોહમ્મદ રિઝવાન પાસેથી ODI કેપ્ટનશીપ છીનવીને શાહીન આફ્રિદીને કમાન સોંપી છે. પરંતુ હવે રિઝવાન પાસેથી કેપ્ટનશીપ કેમ ગઈ તેને લઈને એક આશ્ચર્યજનક કારણ સામે આવ્યું છે. તેની કેપ્ટનશીપ જવાનું કારણ સટ્ટાબાજી એપને લઈને હોવાનું સામે આવ્યું છે.
લાલચુ PCBએ ગુસ્સો ઠાલવ્યો
ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, રિઝવાનને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવવાનું મુખ્ય કારણ સટ્ટાબાજી કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો ઇનકાર છે. રિઝવાને PCBને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે તે બોર્ડ સાથે સહયોગ કરતી કંપનીઓને ટેકો આપશે નહીં. આ કારણે લાલચુ PCBએ મોહમ્મદ રિઝવાનને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવીને પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવ્યો.
PCBના એક સોર્સે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને જણાવ્યું હતું કે, "રિઝવાને PCBને જાણ કરી હતી કે તે સટ્ટાબાજી કંપનીઓને ટેકો આપશે નહીં. આ તેની બરતરફીનું મુખ્ય કારણ છે. તે સટ્ટાબાજી કંપનીઓ સાથે PCBના સહયોગની વિરુદ્ધ હતો." આ વર્ષની શરૂઆતમાં કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL)માં સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ માટે રમતી વખતે રિઝવાને સટ્ટાબાજી વેબસાઇટનો લોગો ધરાવતી જર્સી પહેરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
રિઝવાન સ્પોન્સર વિના મેદાનમાં ઉતર્યો
રિઝવાન તેના મુખ્ય સ્પોન્સરના લોગો વિના મેદાનમાં ઉતર્યો. ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની કેપ્ટન રાશિદ લતીફે આ નિર્ણયની આકરી ટીકા કરી. તેણે પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ "કેટ બિહાઇન્ડ" પર કહ્યું, "જો તેણે પેલેસ્ટાઇન વિશે કંઈક કહ્યું, તો શું તમે તેને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવશો? ઇસ્લામિક દેશમાં બિન-ઇસ્લામિક કેપ્ટનોની માનસિકતા ખૂબ જ ખરાબ છે." શાહીન આફ્રિદી નવેમ્બરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણીમાં પાકિસ્તાન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
