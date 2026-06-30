/મોટો ઉલટફેર! ચાર વખત ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલું જર્મની ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી આઉટ, પેરાગ્વેની પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઐતિહાસિક જીત

ફૂટબોલના મહાકુંભ એવા વર્લ્ડ કપના રાઉન્ડ ઓફ 32ની શરૂઆતમાં જ ફેન્સને મોટો ઝટકો મળ્યો છે કારણ કે ત્રીજી જ મેચમાં ચાર વખત ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલી જર્મનીની ટીમે શોકિંગ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બોસ્ટન સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં પ્રમાણમાં નબળી ટીમ ગણવામાં આવી રહેલી પેરાગ્વેએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં જર્મનીને 4-3 થી સજ્જડ હારનો સામનો કરાવ્યો. નિર્ધારિત સમયમાં 1-1ની બરાબરી પર બંને ટીમો આવી ગઈ હતી ત્યારે એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પણ કોઈ ગોલ થયો નહીં. ત્યારબાદ મેચ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં જતી રહી. પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં બંને ટીમોએ 2-2 મિસ કર્યા. ત્યારબાદ મેચમાં 'સડેન ડેથ'ની પળ આવી ગઈ. જે ચૂકશે તે બહાર જશે. જેમાં પેરાગ્વેની ટીમે ઐતિહાસિક જીત મેળવી.
બોસ્ટનમાં રચાયો ઈતિહાસ
સૌથી મોટો ઉલટફેર
આ એક મોટો ઉલટફેર કહી શકાય. પેરાગ્વે માટે આ એક યાદગાર રાત બની રહી. દક્ષિણ અમેરિકી ટીમનું સપનું હજું પણ જીવિત છે જ્યારે ચાર વખતની ચેમ્પિયન ટીમ જર્મની હેરાન પરેશાન જોવા મળી અને 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી નાટકીય રીતે બહાર થઈ ગઈ. પેરાગ્વેની ટીમ હવે પ્રી ક્વોર્ટર ફાઈનલ રાઉન્ડ (રાઉન્ડ ઓફ 16)માં ફ્રાન્સ અને સ્વીડન વચ્ચે થનારી રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં જે જીતશે તેની સામે રમશે.
મેચનો ગજબનો રોમાંચ
પેરાગ્વે માટે જૂલિયો એનલિસોએ પહેલા હાફમાં 42મી મિનિટે કરાયેલા ગોલની સામે જર્મનીના કાઈ હાવર્ત્ઝએ 54મી મિનિટમાં ગોલ કરતા બંને ટીમો બરાબરી પર આવી ગઈ હતી. તેનાથી એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પણ ગજબનો રોમાંચ જોવા મળ્યો હતો. આ દરમિયાન જર્મનીના જોનાથન તાહનો એક ગોલ રદ કરાયો. જો કે આખરે જર્મનીના ભાગ્યનો ફેંસલો પેનલ્ટી શૂટઆઉટથી થયો. 40 વર્ષના મેન્યુઅલ નૂએરની શાનદાર કોશિશ છતાં જર્મનીની ટીમ સંયમ જાળવી શકી નહીં. વોલ્ટેમાડે અને તાહના ગોલ ન કરી શકવાના કારણે ટીમે કરારી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. એક યાદગાર અંતમાં સેન્ટર બેક કેનાલેએ નિર્ણાયક પેનલ્ટી કિક મારીને જીત પાક્કી કરી. જેનાથી તેમના દેશમાં ઉજવણીનો માહોલ બની ગયો અને ચારવારની ચેમ્પિયન ટીમ ટુર્નામેન્ટની બહાર થઈ ગઈ.