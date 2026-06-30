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મોટો ઉલટફેર! ચાર વખત ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલું જર્મની ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી આઉટ, પેરાગ્વેની પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઐતિહાસિક જીત

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં રાઉન્ડ ઓફ 32માં એક મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો છે. ચાર વખત ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલી જર્મનીની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ. બોસ્ટન સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં પેરાગ્વેએ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં જર્મનીને હરાવી દીધુ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 30, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:07 AM IST
મોટો ઉલટફેર! ચાર વખત ચેમ્પિયન રહી ચૂકેલું જર્મની ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાંથી આઉટ, પેરાગ્વેની પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ઐતિહાસિક જીત
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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