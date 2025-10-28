Prev
મોટો ખુલાસો : ડ્રેસિંગ રૂમમાં અચાનક પડી ગયો હતો શ્રેયસ ઐયર, જીવ જોખમમાં હતો અને પછી...

Shreyas Iyer Collapsed in Dressing Room : શ્રેયસ ઐયર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે સિડનીમાં રમાયેલી ત્રીજી ટેસ્ટ દરમિયાન ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ તેની તબિયત સુધારા પર છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 28, 2025, 12:52 PM IST

મોટો ખુલાસો : ડ્રેસિંગ રૂમમાં અચાનક પડી ગયો હતો શ્રેયસ ઐયર, જીવ જોખમમાં હતો અને પછી...

Shreyas Iyer Collapsed in Dressing Room : સિડનીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન ભારતીય વનડે ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર કેચ લેતી વખતે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ઐયરની હાલત અચાનક બગડી હતી અને તેને ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેની તબિયત સુધારા પર આવ્યા બાદ તેને ICUમાંથી બહાર લાવવામાં આવ્યો હતો. મેચ દરમિયાન એલેક્સ કેરીનો શાનદાર કેચ પકડતી વખતે તેની પાંસળીઓમાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે આંતરિક રક્તસ્ત્રાવ (Internal Bleeding) થયું હતું.

બોર્ડ બહાર પાડી શકે છે બુલેટિન 

ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે 27 ઓક્ટોબરના રોજ ઐયરની ઈજાની જાહેરાત કરી હતી. હવે તેના માતા-પિતાના આગમન પછી બોર્ડ વધુ વિગતવાર બુલેટિન બહાર પાડી શકે છે. ઐયરની હાલત સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ટીમના ફિઝિયો અને ડૉક્ટરે બધું અસરકારક અને તાત્કાલિક રીતે સંભાળ્યું. સમયસર સારવારથી તેને ફાયદો થઈ રહ્યો છે.

ડ્રેસિંગ રૂમમાં બગડી હાલત 

અહેવાલો અનુસાર, બેકવર્ડ પોઈન્ટથી દોડતી વખતે અને કેચ પકડવા માટે ડાઇવિંગ કરતી વખતે ઐયરને તેની ડાબી પાંસળીના નીચેના ભાગમાં ઇજા થઈ. ડ્રેસિંગ રૂમમાં આવ્યા બાદ ઐયર બેભાન થઈ ગયો હતો અને તેના વાઇટલ પેરામીટર ખતરનાક રીતે નીચે આવી ગયા હતા. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં સ્કેનથી "બરોળના (Spleen) લેસરેશન ઈજા" હોવાનું બહાર આવ્યું.

ઐયર હોસ્પિટલમાં કેટલો સમય રહેશે ?

મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 30 વર્ષીય ઐયર બે થી સાત દિવસ સુધી નિરીક્ષણ હેઠળ રહેશે. ડ્રેસિંગ રૂમમાં પાછા ફર્યા પછી ઐયરના વાઇટલ પેરામીટરમાં વધઘટ થતાં BCCI મેડિકલ ટીમે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી. ટીમના ડૉક્ટર અને ફિઝિયોએ કોઈ જોખમ ન લીધું અને તાત્કાલિક તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. હવે પરિસ્થિતિ સ્થિર છે, પરંતુ આ જીવલેણ બની શક્યો હોત. ઐયર લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા સુધી રમતથી બહાર રહેવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ હવે તેને સ્વસ્થ થવામાં લાંબો સમય લાગી શકે છે.

