Shocking : કાવ્યા મારન આ ખેલાડીને કરશે બહાર, SRHની ટીમમાં નહીં જોવા મળે આ ખતરનાક ખેલાડી !
Sunrisers Hyderabad : IPL ઓક્શન પહેલા એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ખેલાડીઓનું ઓક્શન ડિસેમ્બરમાં થવાનું છે અને ફ્રેન્ચાઇઝીઓને 15 નવેમ્બર સુધીમાં તેમના રિટેન કરેલા ખેલાડીઓના નામ જાહેર કરવા કહેવામાં આવ્યું છે. પરિણામે બધી ટીમો બજેટ અને કોમ્બીનેશનને લઈને મથામણ કરી રહી છે.
Sunrisers Hyderabad : ડિસેમ્બરમાં IPL 2026 માટે ખેલાડીઓનું ઓક્શન થવાનું છે, તે પહેલા એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કાવ્યા મારનની ટીમ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ઓક્શન પહેલા બધાને ચોંકાવી શકે છે. ફ્રેન્ચાઇઝી આગામી સિઝન પહેલા ખતરનાક બેટ્સમેન હેનરિક ક્લાસેનને રિલીઝ કરી શકે છે.
ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક અહેવાલ મુજબ, ફ્રેન્ચાઇઝી લાંબા સમયથી તેને રિલીઝ કરવાનું વિચારી રહી છે અને ટીમ બેલેન્સ પર કામ કરવા માટે 23 કરોડના પર્સનો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. 2025ના ઓક્શન પહેલા રિટેન કરાયેલ ક્લાસેન ગત સિઝનમાં ફ્રેન્ચાઇઝનો સૌથી વધુ કમાણી કરનાર ખેલાડી હતો. તેને કેપ્ટન પેટ કમિન્સ (18 કરોડ) અને અભિષેક શર્મા (14 કરોડ) કરતા ઘણી ઊંચી કિંમતે રિટેન કરવામાં આવ્યો હતો.
રિપોર્ટમાં મોટો ખુલાસો
ક્લાસેને સિઝનની શરૂઆત ધીમે કરી હતી, પરંતુ તેણે 172.69ના સ્ટ્રાઇક રેટથી કારકિર્દીના શ્રેષ્ઠ 487 રન સાથે પોતાની ઇનિંગનો અંત કર્યો હતો. તેણે એક સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી હતી. રિપોર્ટમાં એક સૂત્રને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, "જોરદાર ચર્ચાઓ છે અને જો SRH આમ કરે છે, તો તે એક સ્માર્ટ ચાલ હોઈ શકે છે. વધારાના 23 કરોડ સાથે ઓક્શનમાં પ્રવેશવાથી તેમને મુખ્ય ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની તક મળશે. ટીમનું ટાર્ગેટ અસરકારક બોલિંગ આક્રમણ બનાવવાનું અને તેના મધ્યમ ક્રમમાં સુધારો કરવાનો છે.
ક્લાસેન, એક વિસ્ફોટક બેટ્સમેન
ક્લાસેનને લાંબા સમયથી વિશ્વના શ્રેષ્ઠ T20 બેટ્સમેનોમાંના એક માનવામાં આવે છે. તે વિકેટ ટકાવી રાખે છે અને રમતને બદલવાની તેની ક્ષમતા સાથે બેટિંગ ક્રમમાં અનેક સ્થાનો પર બેટિંગ કરી શકે છે. આફ્રિકાની ઉછાળવાળી પીચો પર રમીને મોટો થયો હોવા છતાં, તે સ્પિન સારી રીતે રમે છે.
શમીનું શું થશે ?
રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે બોલિંગમાં પણ ફેરફાર પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે. મોહમ્મદ શમીની કિંમત 10 કરોડ છે. તેની સંભવિત બાકાતના અહેવાલો આવ્યા છે, પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે તેને પડતો મૂકવામાં આવશે કે નહીં. ટીમ રાહુલ ચહરથી આગળ વધીને બીજા સ્પિનરને ઉમેરવાનું વિચારશે.
