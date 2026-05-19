/રોહિત કે વિરાટમાંથી એકનું પત્તુ કપાશે ! 2027 વર્લ્ડ કપ અંગે ચોંકાવનારું અપડેટ, આ બે ખેલાડીઓ પર પણ લટકતી તલવાર

BCCI : સમગ્ર દેશમાં IPLનો માહોલ છવાયેલો છે, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાના દૃષ્ટિકોણથી આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. કારણ કે આજે અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિ એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવા જઈ રહી છે. આ બેઠકનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓ હશે. નવી અપડેટ્સ અનુસાર, આ બંનેમાંથી એક 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થવાની શક્યતા છે.
BCCI : સમગ્ર દેશમાં હાલ IPL ફીવર છવાયેલો છે, ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા માટે આજનો દિવસ ખાસ છે, કારણ કે આજે પસંદગી સમિતિની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળવાની છે. આ બેઠકમાં ફક્ત અફઘાનિસ્તાન સામેની એકમાત્ર ટેસ્ટ અને ODI શ્રેણી માટે ટીમ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે સંપૂર્ણ બ્લુપ્રિન્ટ પણ તૈયાર કરવામાં આવશે.
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આ બેઠકનો સૌથી મોટો મુદ્દો હશે, જેમના વિશે એક ચોંકાવનારું અપડેટ સામે આવ્યું છે. ગયા વર્ષથી તેઓ 2027 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે કે નહીં તે અંગે અનિશ્ચિતતા છે. કારણ કે ટેસ્ટ અને T20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી બંને ખેલાડીઓ હવે ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં રમી રહ્યા છે, એક એવી પરિસ્થિતિ જેણે ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મેળવવું તેમના માટે વધુ પડકારજનક બનાવ્યું છે.
રોહિત પર લટકતી તલવાર
પસંદગીકારોનો ઉદ્દેશ સ્પષ્ટ છે ફક્ત તે જ લોકો ટીમમાં સ્થાન મેળવશે જે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે. ફિટનેસ સાથે બિલકુલ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, રોહિત શર્મા પર લટકતી તલવાર છે, કારણ કે તે હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યાથી પીડાઈ રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. વધુમાં મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં તેનું બેટ શાંત રહ્યું છે. અહેવાલમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે તેની પાસે વધુ સમય નથી. વધુમાં જાડેજા અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે, ટીમમાં પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે રવિન્દ્ર જાડેજાને તેની રમતનું લેવલ સુધારવું પડશે.
વિરાટ કોહલી માટે ગ્રીન સિગ્નલ
વિરાટ કોહલી માટે ગ્રીન સિગ્નલ છે, કારણ કે તે હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે ટીમ ઇન્ડિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વખતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને IPLમાં પણ શાનદાર બેટિંગ કૌશલ્ય દર્શાવ્યું છે. 14 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી માટે ટીમનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલને સોંપવામાં આવી શકે છે. ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની આ ટીમ ઘણા યુવા ચહેરાઓને પોતાની છાપ છોડવાની તક પૂરી પાડી શકે છે.
હાર્દિક ખતરામાં, નીતિશ માટે લોટરી
રોહિત અને જાડેજા ઉપરાંત ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા પણ પસંદગીકારોના રડાર પર છે. અહેવાલો અનુસાર, હાર્દિક પંડ્યાનો બોલિંગ વર્કલોડ પસંદગીકારો માટે નોંધપાત્ર ચિંતાનો વિષય છે. જ્યારે હાર્દિકે ચોક્કસપણે IPL દરમિયાન બોલિંગ કરી હતી, ત્યારે તેણે માર્ચ 2025થી એક પણ વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) મેચ રમી નથી. દરમિયાન બધાની નજર 22 વર્ષીય યુવા ઓલરાઉન્ડર નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પર ટકેલી છે.
IPLમાં અસાધારણ પ્રદર્શન કરનાર નીતિશને ટીમ મેનેજમેન્ટ તક આપવા માટે ઉત્સુક છે, તેને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના આગામી પ્રવાસ માટે ટીમમાં સામેલ કરી શકાય છે. આજની બેઠક ભારતીય ક્રિકેટ માટે એક નવી દિશા નક્કી કરશે. પસંદગીકારો હવે કોઈપણ ખેલાડીને ટીમમાં ફ્રી પાસ આપવાના મૂડમાં નથી. ગમે તેટલું મોટું નામ હોય, હવે ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે પ્રદર્શન અને ફિટનેસ એકમાત્ર માપદંડ હશે.