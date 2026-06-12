/શૂટિંગ જગતમાંથી આવ્યા ખરાબ સમાચાર, મનુ ભાકરના દિગ્ગજ કોચ જસપાલ રાણાનું નિધન

Manu Bhaker Coach Jaspal Rana Death: ભારતીય શૂટિંગના દિગ્ગજ અને જાણીતા કોચ જસપાલ રાણાનું 49 વર્ષની ઉંમરે નિધન થઈ ગયું છે. આ સપ્તાહની શરૂઆતમાં તેમને અચાનક સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યા થઈ હતી. ભારતના પિસ્તોલ શૂટર્સ માટે હાઈ-પરફોર્મંસ કોચ તરીકે કામ કરી રહેલા જસપાલ રાણાને મ્યૂનિખમાં ISSF વર્લ્ડ કપમાંથી ભારત પરત ફરવા સમયે બેચેનીનો અનુભવ થયો હતો. નવી દિલ્હી પહોંચ્યા બાદ તેમને મેક્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. બાદમાં નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાએ તેમના નિધનની જાણકારી આપી છે.
જસપાલ રાણા ભારતની સ્ટાર શૂટર મનુ ભાકરના કોચ છે. જસપાલ રાણાનું મોત ભારતીય શૂટિંગ માટે એક મોટો ઝટકો છે. જસપાલ રાણાએ એક ચેમ્પિયન એથલીટ અને કોચ તરીકે ભારતને ત્રણ દાયકાથી વધુનો સમય આપ્યો છે. ભારતના સૌથી સફળ પિસ્તોલ શૂટર્સમાંથી એક, જસપાલ રાણા 1990ના દાયકામાં જાણીતા થયા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં પોતાની ધાક જમાવી હતી. જસપાલ રાણાએ એશિયન ગેમ્સ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં ઘણા મેડલ જીત્યા હતા.
શૂટિંગ જગતમાં શોકનો માહોલ
નેશનલ રાઇફલ એસોસિએશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ કલિકેશ નારાયણ સિંહ દેવ અનુસાર જસપાલ રાણાએ ગુરૂવારે રાત્રે દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. ભારતીય પિસ્તોલ શૂટર્સ માટે હાઈ-પરફોર્મંસ કોચ તરીકે કામ કરી રહેલા જસપાલ રાણા તાજેતરમાં મ્યૂનિખમાં આયોજીત ISSF વર્લ્ડ કપમાંથી પરત ફરવા સમયે બીમાર પડી ગયા હતા. આ ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ચાર મેડલ (બે ગોલ્ડ અને બે સિલ્વર) જીત્યા હતા.
નવા શૂટર્સને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી
શાનદાર કરિયર (જેમાં એશિયન ગેમ્સનો ગોલ્ડ મેડલ અને ઘણી આંતરરાષ્ટ્રીય સફળતા) બાદ જસપાલ રાણા યુવા શૂટર્સને તૈયાર કરવામાં લાગી ગયા હતા. વર્ષ 2012મા જુનિયર નેશનલ પિસ્તોલ કોચ બન્યા બાદ તેમણે સૌરભ ચૌધરી, અનીશ, ભવનાલા અને ચિંકી યાદવ જેવા ભારતીય શૂટર્સને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
મનુ ભાકરને તૈયાર કરી
જસપાલ રાણાનો પ્રભાવ માત્ર જુનિયર સ્તર સુધી સીમિત નહોતો. જસપાલ રાણાએ મનુ ભાકરને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી, જેણે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં બે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી ઈતિહાસ રચ્યો હતો. રમતમાં તેમના શાનદાર યોગદાન અને નવા ખેલાડી તૈયાર કરવાની ક્ષમતા જોઈને NRAI એ ફેબ્રુઆરી 2025મા તેમને 25 મીટર પિસ્તોલ ઈવેન્ટ માટે હાઈ-પરફોર્મંસ કોચ બનાવ્યા હતા.
વર્ષ 2020મા મળ્યો હતો દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર
જસપાલ રાણાને ભારતીય શૂટિંગમાં તેમની સેવાઓના સન્માનમાં ભારત સરકારે વર્ષ 2020મા પ્રતિષ્ઠિત દ્રૌણાચાર્ય પુરસ્કારથી સન્માનિત કર્યાં હતા. એક ચેમ્પિયન ખેલાડીથી લઈને શાનદાર કોચ બનવા સુધી, જસપાલ રાણા એક એવો શાનદાર વારસો છોડી ગયા છે, જેમણે ભારતીય શૂટિંગમાં પરિવર્તન લાવ્યું અને શૂટર્સની એક પેઢીને પ્રેરિત કરી. જસપાલ રાણાનું નિધન ભારતીય શૂટિંગ માટે એક મોટી ખોટ છે, જેને ક્યારેય ભરી શકાશે નહીં.