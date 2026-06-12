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શૂટિંગ જગતમાંથી આવ્યા ખરાબ સમાચાર, મનુ ભાકરના દિગ્ગજ કોચ જસપાલ રાણાનું નિધન

Shooter Jaspal Rana Death: ભારતીય શૂટિંગના દિગ્ગજ અને જાણીતા કોચ જસપાલ રાણાનું શુક્રવારે 49 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. જસપાલ રાણાએ મનુ ભાકરને તૈયાર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી, જેણે 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં બે બ્રોન્ઝ મેડલ જીતી ઈતિહાસ રચ્યો હતો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:50 AM IST
શૂટિંગ જગતમાંથી આવ્યા ખરાબ સમાચાર, મનુ ભાકરના દિગ્ગજ કોચ જસપાલ રાણાનું નિધન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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