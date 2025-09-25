IND-A vs AUS-A : શ્રેયસ ઐયરને બનાવાયો કેપ્ટન...ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત
IND-A vs AUS-A : BCCIએ 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે, જેમાં શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
IND-A vs AUS-A : ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે 30 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. શ્રેયસ ઐયરને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા A ટીમ હાલમાં ભારતના પ્રવાસે છે, લખનૌના એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે બે મેચની બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી મેચ રમી રહી છે. ત્યારબાદ તેઓ ભારત A ટીમ સામે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ રમશે, જે બધી જ મેચ કાનપુરના ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
શ્રેયસ ઐયર કેપ્ટનશીપ સંભાળશે, અભિષેક શર્મા પણ સામેલ
અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા અને અર્શદીપ સિંહને ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની ત્રણ મેચની ODI સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી, કારણ કે તેઓ એશિયા કપમાં ભાગ લેવાને કારણે મુખ્ય ભારતીય ટીમમાં છે, જે પાછળથી જોડાશે. ભારત A ટીમની વાત કરીએ તો, રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, રવિ બિશ્નોઈ અને અભિષેક પોરેલનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની આ સિરીઝની પહેલી મેચ 30 સપ્ટેમ્બરે રમાશે, જ્યારે બીજી અને ત્રીજી મેચ 3 અને 5 ઓક્ટોબરે રમાશે. ત્રણેય મેચ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. શ્રેયસ ઐયરની વાત કરીએ તો, તે ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની આ ODI સિરીઝ તેના માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની પહેલી ODI માટે ભારતીય A ટીમ :
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપ્રજ નિગમ, નિશાંત સિંધુ, ગુર્જપનીત સિંહ, યુદ્ધવીર સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, સિમરજીત સિંહ.
ઓસ્ટ્રેલિયા A સામેની બીજી અને ત્રીજી વન-ડે માટે ભારત A ટીમઃ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ, આયુષ બદોની, સૂર્યાંશ શેડગે, વિપ્રરાજ નિગમ, નિશાંત સિંધુ, ગુર્જપનીત સિંહ, યુધવીર સિંહ, રવિ બિશ્નોઈ, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ.
